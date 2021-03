¿Doble estándar? Apuntan contra la familia real por salir en defensa del príncipe Andrés y no de Meghan Markle

Pocos días antes de la entrevista, por ejemplo, el palacio anunció que investigaría acusaciones de intimidación hechas por trabajadores en contra Meghan . Esta vez, sin embargo, el palacio no abre una investigación cuando Meghan dice que tuvo pensamientos suicidas y que no le ayudaron ni cuando Harry dice que la familia guardó silencio en vez de defender a su esposa del ataque de medios que atizaban el racismo contra ella.

El príncipe Andrés, de 61 años, ha rechazado las acusaciones de Giuffre. E n una decisión extraordinaria, según The Guardian , el palacio negó categóricamente las acusaciones contra el príncipe, rompiendo su tradición de no comentar por lo general sobre reportes noticiosos sobre miembros de la familia real.

¿Doble estándar o racismo?

El racismo fue otro tema central de la entrevista de los duques, quienes dijeron que un miembro de la familia real habló sobre el color de la piel que tendría Archie cuando Meghan diera a luz . El matrimonio no quiso decir quién habló con Harry sobre esto, pero Oprah confirmó el lunes que no fue la reina ni su esposo, el príncipe Philip.

La entrevista sacudió al palacio y reanudó la conversación sobre racismo y problemas mentales en ambos lados del Atlántico. No obstante, Tiwa Adebayo, asesora de comunicaciones y periodista, dijo a The Associated Press que nadie debería de haberse hecho ilusiones de que la adición de Meghan a la familia real iba a cambiar la institución de la noche a la mañana.

Defender al palacio diciendo que no sabían lo que pasaba no es una opción. Si no recibieron los pedidos de ayuda de Harry y Meghan, los titulares de los tabloides estaban a la orden del día y el palacio no solo nunca la defendió sino que mantuvo su relación normal con los medios.