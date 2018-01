Olivia Collins deja a los jovencitos atrás y reencuentra el amor con un hombre mayor que ella

Después de andar con varios hombres más jóvenes que ella, Olivia Collins reveló que actualmente se siente plena gracias a que mantiene una relación madura con el director de escena Salvador Garcini, de 65 años, a quien conocía desde hace tiempo, pero con quien se reencontró hace menos de un año y decidieron darle una oportunidad al amor.

En entrevista, Collins comentó lo feliz que está con esta relación: “Es muy buena persona, excelente ser humano y su talento me atrajo hacia él. Además de que me mantiene activa y viva, estamos en el mismo ‘mood’, me tiene muy contenta”.



Olivia Collins mostró su figura a los 52 Después de haber posado en la revista "Playboy", Olivia Collins no quiso perderse la oportunidad de meterse al jacuzzi. Foto: Univision.com 0 Compartir Primero, Olivia posó con un pequeño bikini negro y blanco. Foto: Univision.com 0 Compartir Raúl de Molina ya estaba esperando a la actriz en las cálidas aguas de este jacuzzi. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Sin duda, una larga lista de mujeres se han divertido mucho con el Gordo en el agua. Foto: Univision.com 0 Compartir Como todo un caballero, Raúl ayudó a Olivia a meterse. Foto: Univision.com 0 Compartir Lili también ayudó, quitándole el pareo que traía puesto. Entre menos ropa mejor. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Ahora sí, ya casi está dentro del agua. Foto: Univision.com 0 Compartir La actriz tuvo una candente charla con los conductores debido a las fotografías en las que aparece desnuda. Foto: Univision.com 0 Compartir Y es que, aunque no lo crean, Olivia Collins tiene 52 años. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Olivia confesó que nunca había hecho algo similar, aunque se lo habían propuesto antes. Foto: Univision.com 0 Compartir Pero ahora que está en su mejor momento, no quiso desaprovechar la oportunidad. Foto: Univision.com 0 Compartir Y los caballeros son los más contentos con su decisión. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz confesó que estuvo mucho tiempo fuera de México para irse a vivir a España. Foto: Univision.com 0 Compartir Pero su regreso fue triunfal, con semejantes imágenes. Foto: Univision.com 0 Compartir En el jacuzzi, Olivia también quiso dar taco de ojo. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En su vida personal, Olivia dijo que volvió con su esposo, a pesar de que tuvieron una gran pelea. Foto: Univision.com 0 Compartir Esperemos que no sea nada celoso, pues Olivia Collins está que arde. Foto: Univision.com 0 Compartir Sin embargo, parece que las imágenes de Olivia en "Playboy" no le agradaron a todos. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Collins pudo ver un fragmento de las declaraciones que hizo Lucía Méndez. Foto: Univision.com 0 Compartir "Está terrible, comadre. No podemos ser como Dorian Gray toda la vida", afirmó Lucía. Foto: Univision.com 0 Compartir Luego de soltar una estruendosa carcajada, Olivia dijo que quiere mucho a Lucía. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz afirmó que regresará a las telenovelas en México. Foto: Univision.com 0 Compartir Luego de la charla, vino la tradicional cargada. Foto: Univision.com 0 Compartir Muchas han perdido el pudor aquí, pero no Olivia Collins. Foto: Univision.com 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Y el ganador aquí resultó ser Raúl de Molina, como siempre. Foto: Univision.com 0 Compartir Ya más cubierta, Olivia estuvo platicando con Martica. Foto: Univision.com 0 Compartir Seguimos sin creer que Olivia Collins tenga 52 años. Foto: Univision.com 0 Compartir



Para la actriz de 60 años, la edad no importa ya que puede mantener una relación tanto con personas maduras como con jóvenes, como fue el caso de su última pareja, el actor de comedia musical Agustín Argüello, a quien le llevaba más de 30 años: “A mí no me importa la edad, lo que importa es si me llevo bien con él y me acepta con todo lo que vengo. Salvador es un poco alterado en su papel de director, así lo conocen, pero como persona es un ser humano maravilloso”.

Olivia tiene dos hijas, Silvana y Olivia del Carmen, las cuales viven con ella. Al respecto señaló que la relación entre ellas y su actual pareja es muy buena, pues se llevan de maravilla y conviven bastante entre sí, aunque aseguró que aún no vive con Salvador: “Mi techo lo comparto con mis hijas, con nadie más, eso es sagrado”.



Recordando el jacuzzi de Olivia Collins a quien no le pasan los años Univision 0 Compartir



Olivia, quien próximamente estará en teatro con la obra 'Cuarteto de una pasión' al lado del actor Alex Sirvent, aseguró que no tiene en mente el matrimonio, pues esa es una experiencia que ya vivió y no quiere repetir, pues actualmente no es una de sus prioridades.

También te puede interesar: