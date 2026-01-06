Fernando Carrillo

Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez: él afirma que tuvieron relación amorosa y esto revela

El actor hizo inesperada confesión sobre su vida amorosa que lo vincula con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

Fernando Carrillo defiende a su ex, la presidenta de Venezuela: "Ha sido el gran amor de mi vida"

Fernando Carrillo asegura que tuvo una relación amorosa con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en medio de la polémica por la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, donde será juzgado por delitos como narcotráfico, sobornos y posesión de armas de fuego.

Durante su participación en el programa ‘Contigo en la mañana’, de la cadena Chilevisión, el actor de telenovelas reaccionó a los rumores de que Delcy sería una figura clave en la caída de Nicolás Maduro.

“Ya la historia delatará a los traidores. Yo estoy en total desacuerdo con esa opinión que tratan de imponer los medios de comunicación (…), es totalmente falso, la conozco muy bien a la vicepresidenta y hoy primera presidenta de Venezuela”, señaló.

Fernando Carrillo y Delcy Fuentes fueron novios por tres años, según el actor

En ese sentido, Fernando Carrillo aseguró que su relación con Delcy Rodríguez no solo se basaba en una ideología política sino en una relación personal.

“La conozco muy bien, fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí, nunca en la vida”, agregó.

Ante la confesión de Fernando Carrillo, el presentador Julio César Rodríguez quiso confirmar si el actor se estaba refiriendo a una relación amorosa con la presidenta de Venezuela, a lo que él recorfirmó: “Así, es… tres años… la mujer más inteligente. Hoy puedo decir que ha sido el amor de mi vida”.

“A esta edad, sabiendo cómo actúa, sabiendo cómo defiende a su familia, sabiendo cómo defiende a su patria, a sus amigos. Tú sabes que uno está con grandes mujeres en la vida, inteligentes y triunfadoras", insistió y nuevamente defendió a la mujer quien, asegura, fue su pareja sentimental.

“Cien por ciento hará lo que sea más beneficioso para solventar esta situación por la que pasamos, vamos a ver cómo se desarrolla esto, (...) ya van a ver lo que se le viene a esta nación (EE.UU.), que impone y eso sí, para mí, es una dictadura global”, sentenció.

