Muere actor de ‘The Wolf of Wall Street’ tras ser diagnosticado con un cáncer poco común

Bret Hanna-Shuford, estrella de la pantalla y de Bret Hanna-Shuford, perdió la vida a los 46 años. La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por su esposo.

Por:Dayana Alvino
Bret Hanna-Shuford, actor que participó en producciones como ‘The Wolf of Wall Street’ y ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ha muerto. Tenía 46 años.

Fue su pareja, Stephen Hanna-Shuford, el que dio a conocer su fallecimiento por medio de un mensaje en Instagram.

“Con gran pesar compartimos la noticia de que esta madrugada nos hemos despedido del hombre, esposo y papá más maravilloso del universo”, escribió este 3 de enero.

Él indicó que el intérprete “dejó este mundo en paz, rodeado del amor de su familia”, quienes tienen sus corazones “destrozados” por lo ocurrido.

Esposo de Bret Hanna-Shuford dio a conocer su fallecimiento.
Imagen Stephen Hanna-Shuford/Instagram

Bret Hanna-Shuford fue diagnosticado con un cáncer poco común

De acuerdo con Entertainment Weekly, Bret Hanna-Shuford fue diagnosticado durante el pasado verano con linfoma de células T, así como con linfohistiocitosis hemofagocítica.

Según la Mayo Clinic, el linfoma de células T “es un tipo de cáncer poco frecuente que comienza en los glóbulos blancos”, los llamados células T o linfocitos T, que ayudan al sistema inmunitario a luchar contra los gérmenes.

Por su parte, el National Institutes of Health indica que el linfohistiocitosis hemofagocítica “es una enfermedad rara” que “resulta en la activación exagerada de ciertas células blancas de la sangre (histiocitos o macrófagos y linfocitos del tipo T y B)”, los cuales dañan los órganos en los que se acumulan.

Después de que al artista le fueran detectadas ambas afecciones, su amigo de la universidad, Scott Barnhardt, creó una campaña en GoFundMe para recaudar dinero que le sirviera para su tratamiento médico.

Luego de su deceso, él actualizó la misiva dentro de la página: “Por favor, tengan presentes a Stephen y a su hijo, Maverick, en sus pensamientos y oraciones”.

Además, pidió que, “si les es posible”, continúen donando, aparentemente ahora para apoyar al viudo y retoño de la difunta estrella.

¿Quién era Bret Hanna-Shuford?

Bret Hanna-Shuford nació en 1979 y comenzó a actuar desde muy joven. En su biografía, él aseveró que se enamoró “de los musicales incluso antes de ir al jardín de niños”.

Comenzó su carrera en adaptaciones teatrales que Disney Theatrical hizo en Broadway de ‘Beauty and the Beast’ y ‘The Little Mermaid’.

Posteriormente participó en puestas en escena como ‘Wicked’, ‘Chitty Chitty Bang Bang’, ‘Paramour’ del Cirque du Soleil, y ‘Amazing Grace’.

En la pantalla, apareció en ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Law & Order: Special Victims Unit’, ‘Only Murders in the Building’, y ‘The Good Fight’.

Bret Hanna-Shuford participó en proyectos como ‘The Wolf of Wall Street’.
Imagen The Grosby Group
