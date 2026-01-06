Ana Brenda Contreras Ana Brenda Contreras revela crisis de salud: “Un fallo renal” fue el primer diagnóstico de los médicos La actriz tuvo que ser hospitalizada de emergencia a finales de año tras sufrir un colapso en su salud que llevó a los médicos a pensar lo peor. “El susto de nuestras vidas”, señaló Ana Brenda.



Ana Brenda Contreras habló de la crisis de salud que sufrió a finales de 2025 que la llevó al hospital de emergencia durante su estancia en Nueva York, ciudad a la que había viajado para asistir a la ceremonia de los Emmy Awards tras la nominación de ¿Quién es la Máscara?, programa en el que participa como investigadora.

La actriz contó en el podcast ‘Ella Sin Filtros’ que en septiembre de 2025 vivió uno de los momentos más angustiantes de su vida cuando ella y su esposo, Zacarías Melhem, estaban por reunirse en Nueva York con Carlos Rivera, Anahí y Juanpa Zurita.

“El día que íbamos a volar y ya estaba absolutamente todo listo, me levanto, nos vamos al estacionamiento y en el momento que abro la puerta, me vomito”, contó.

“Llegamos a Nueva York y lo primero que hicimos fue salir a comer a la calle… algo sentía que no me entraba… Me sentía fatal, dije: ‘Yo creo que mi cuerpo está colapsando’, llevaba semanas diciendo que estaba muy cansada…”.

Riesgo de sepsis fue el primer diagnóstico

Ante el panorama de salud que enfrentaba, Ana Brenda optó por volver a su hotel para descansar. Sin embargo, al despertar, las cosas tomaron un sentido de alarma.

“De repente me despierto de una pequeña siesta y tengo dos bolas aquí (en el cuello), enormes, no hablo de cuando los ganglios se te inflaman porque te va a dar gripa… Me dolían los riñones, me dolía el estómago, me dolían los músculos del pecho, las rodillas, todo…”.

“Me pasan a la camilla, me hacen diez mil estudios y aquí es donde viene el susto. Me cuentan que vienen las plaquetas en quince mil… (Me dijeron): ‘Estás en peligro de entrar en sepsis’… fallo renal, que los órganos empiezan a fallar y a colapsar… Nos llevamos el susto de nuestras vidas, cuando pasa algo así lo primero que piensas es: ‘Tengo una hija y qué voy a hacer, tengo que estar para ella’… Me dieron este panorama de que debía quedarme para estudios…”, relató.

Ana Brenda resaltó que, aunque todo se trató de un susto, pues una bacteria era la causante de sus malestares, la manera en cómo reaccionó su cuerpo fue lo que confundió a los médicos.

“Después del susto de nuestras vidas… eran solo las plaquetas lo que estaba fallando, llegaron los doctores a la conclusión de que había sido una bacteria, un bicho que me entró por algo que comí, pero como mi cuerpo estaba en número rojos… algunas veces hace como una cosa exagerada y se come las plaquetas, te mata las plaquetas, te inflamas corporalmente… Me pude regresar para continuar los estudios en casa, que es donde yo vivo, cerca de mi bebé, que era un factor importantísimo”, dijo.