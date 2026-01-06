Muertes ‘Influencer’ Fer Moreno envía cartita de su fallecido bebé a los Reyes Magos: murió a los 2 meses La creadora de contenido compartió un video en el que mostró el amoroso gesto que ella y su pareja tuvieron con Atlas, quien falleció en pleno día de Navidad.



Video Muere bebé de influencer Fer Moreno en Navidad: tenía solo 2 meses y lo despiden con desgarrador video

La ‘influencer’ Fer Moreno, tuvo un significativo acto para su difunto bebé, Atlas, quien murió la pasada Navidad a sus dos meses de vida.

Este 5 de enero, la exparticipante de ‘Acapulco Shore’ y ‘La Isla’ compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se le puede ver al lado de su pareja, Luis Miranda, y sus mascotas.

Ella grabó el instante en el que, con su novio, soltó al cielo un globo azul con la que sería la carta de su retoño para los Reyes Magos, una tradición en países latinos.

“Tú te merecías enviar tu cartita, mi amor”, escribió encima del clip, agregando un emoji de paloma blanca.

Fer Moreno y su pareja enviaron a nombre de su bebé una carta a los Reyes Magos. Imagen Fer Moreno/Instagram

¿Qué le sucedió al bebé de Fer Moreno?

Fer Moreno dio a conocer el 3 de enero el fallecimiento de Atlas, “con un corazón lleno de dolor y gratitud”. Él pereció la mañana del 25 de diciembre de 2025.

“Aunque el tiempo que Dios me lo prestó fue cortito, estoy agradecida por cada momento que pasé con él, por cada sonrisa y cada balbuceo. Sé que mi bebé me amaba y yo lo amaba a él”, anotó en una Historia.

La estrella de ‘reality shows’ no compartió la causa exacta del deceso de su criatura y pidió respeto por el “profundo dolor que su papá” y ella atraviesan.

“Su partida ha dejado un vacío enorme en nuestras vidas, pero sabemos que él está en un lugar mejor y que algún día volveremos a estar juntos”, indicó.

Atlas nació el 9 de octubre del año pasado, día que la creadora de contenido calificó como “el mejor” de toda su existencia.

Así despidió Fer Moreno a su bebé. Imagen Fer Moreno / Instagram

Fer Moreno se sinceró así sobre su maternidad

En noviembre, justo cuando Atlas cumplió un mes, Fer Moreno se confesó acerca de cómo se sentía por ser madre primeriza.

“Ser mamá es una experiencia complicada, no voy a mentir. Hay días en que me siento agotada, no duermo tan bien como solía hacerlo y aún no me arreglo como antes, ni he regresado a mi ideal, pero todo eso se me olvida cuando veo su carita, cuando me sonríe”, apuntó.