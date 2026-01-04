Daddy Yankee Hija de Daddy Yankee revela que se casó en una boda secreta: deja en el aire una gran incógnita Jesaaelys, la hija que comparten Daddy Yankee y su exesposa Mireddys González, dio a conocer este fin de semana que se casó hace 3 meses. Sin embargo, la joven de 29 años ha sembrado otra duda respecto a su boda.



Video Hija de Daddy Yankee asegura que su “conciencia está limpia” ante polémica con su padre

Jesaaelys, la hija menor de Daddy Yankee, sorprendió a sus seguidores al revelar que contrajo matrimonio el pasado octubre.

La joven de 29 años, quien no había anunciado públicamente estar comprometida, decidió guardar silencio durante tres meses antes de compartir la noticia de que ya es una mujer casada.

La boda de la hija de Daddy Yankee

Según publicó en Instagram este 4 de enero, la ceremonia tuvo lugar el 4 de octubre, fecha en la que se unió "con el amor de su vida", su novio Carlos Olmo.

No reveló de manera inmediata el lugar dónde ocurrió el enlace.

Jesaaelys, la hija de Daddy Yankee, se casó en octubre pasado, pero es hasta ahora que lo da a conocer públicamente. Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram



Entre las fotografías difundidas destaca una en la que aparece junto a su madre, Mireddys González, quien aparentemente la acompañó ante el altar.

Sin embargo, algo no pasó desapercibido: Daddy Yankee no figuró en ninguna de las primeras imágenes compartidas.

Mireddys González la habría acompañado al altar. Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram



La ausencia del 'Big Boss' en el material difundido coincide con el distanciamiento entre padre e hija luego de que el artista anunciara su separación y divorcio de Mireddys a finales de 2024. Desde entonces, ambos se han enfrentado entre demandas y conflictos qye a la fecha persisten.

No está claro si Jesaaelys lo invitó o no. El cantante no se pronunció de manera inmediata luego de que la 'influencer' compartiera la noticia públicamente.

Jesaaelys Ayala se guardó 3 meses el secreto de su boda. Imagen Jesaaelys Ayala/Instagram