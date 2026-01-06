Muertes de famosos

Actriz de ‘Scary Movie’ es encontrada sin vida en su casa: “Hubo un trauma en su cuerpo”

La también modelo y fisicoculturista Jayne Trcka murió a los 62 años, confirmó su hijo, de acuerdo con TMZ. Algunos detalles de lo que le habría sucedido ya salieron a la luz.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Muere querido presentador del show 'Lo sé todo': esto se sabe sobre su fallecimiento

Jayne Trcka, actriz conocida por su papel de ‘Miss Mann’ en la película ‘Scary Movie’, fue localizada sin vida al interior de su casa, en San Diego, California.

De acuerdo con TMZ, el hijo de la intérprete, cuyo nombre no fue revelado, les confirmó la noticia del fallecimiento.

Él detalló, reporta el medio, que el deceso ocurrió el pasado 12 de diciembre. También dijo que no tenía conocimiento de que su madre sufriera alguna condición médica o enfermedad que pudiera haber ocasionado su defunción.

Jayne Trcka apareció en películas como 'Scary Movie'.
Amiga de Jayne Trcka la habría hallado “inconsciente”

En el portal web se indica que, según “fuentes policiales”, una amiga de Jayne la llamó varias veces días antes de que hallaran sus restos, pero nadie contestó.

La allegada se preocupó y fue a la residencia de la artista para ver cómo estaba. La descubrió “inconsciente en la cocina”.

Después de que ella llamara al 911, los servicios de emergencia llegaron al domicilio, donde declararon que Trcka no tenía signos vitales.

The US Sun afirma que un portavoz del médico forense de San Diego les indicó que “hubo un trauma en el cuerpo” de la modelo: “Pero no podríamos indicar la causa de muerte en este momento”.

¿Quién era Jayne Trcka?

A finales de los 80, Jayne Trcka comenzó a competir en concursos de culturismo y se certificó como entrenadora física.

A principios de los 2000, inició su carrera en la actuación, debutando precisamente en la exitosa cinta ‘Scary Movie’, protagonizada por Anna Faris.

Entre los proyectos en los que apareció están ‘The Black Magic’, ‘Nudity Required’, ‘The Interplanetary Surplus Male’, ‘Amazon Women of Outer Space’ y ‘Cattle Call’.

En la pantalla chica, formó parte de los elencos de ‘The Drew Carey Show’, ‘Whose Line is it Any way?’, ‘Tim and Eric Awesome Show’, ‘Great Job!’ y ‘Hot Package’.

Asimismo, apareció en el video musical de ‘Telephone’, de Lady Gaga y Beyoncé, encarnando a una custodia de prisión.

