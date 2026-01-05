Yolanda Andrade

Yolanda Andrade responde tajante a rumores de querer practicarse la eutanasia

La presentadora se refirió a las especulaciones de que, supuestamente, habría considerado someterse a este tratamiento en Colombia, por sugerencia de su hermana y su novio.

Yolanda Andrade respondió tajante a los rumores de querer practicarse la eutanasia, luego de ser diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

A través de un video compartido este lunes 5 de enero por el periodista Jorge Carbajal, la presentadora se refirió al tema, especificando que el único con la capacidad de decidir el rumbo de su vida era Dios.

“Quiero aclarar. No me voy a hacer la eutanasia ni nada de eso. Yo no tengo necesidad de pensar en eso porque Dios es muy generoso conmigo Solo Dios sabe cuándo es el momento”, expresó durante la transmisión del programa ‘En Shock’.

“Quizá tu malo o tu mala te vas antes que yo, pero a otra parte, ¿ok? Entonces, buen viaje para todos”, agregó.

Yolanda Andrade manda contundente mensaje

En ese sentido, Yolanda Andrade envió un contundente mensaje a quien esparció el rumor de su supuesto secuestro y, aclaró que si no había podido responder a los mensajes que algunos periodistas le habían enviado fue porque “a veces no puede hablar”.

“Ha sido muy difícil para mí enterarme de una comunicóloga que fue la que empezó a decir que yo estaba secuestrada y a dar información de cosas que no tienen sentido. Mi enfermedad se llama ELA, por eso a veces no puedo hablar”, explicó.

“Ella me quiere tanto que se preocupó tanto por mí y dijo que yo estaba secuestrada, que mi cuñado me robaba… Eso creció mucho (…) De mi mente estoy perfecta, pero mi habla y mi cuerpo a veces no funcionan bien (…) Por eso quiero aclarar esto y pedirles, por favor, si son tan amables, que no se preocupen por mi dinero, porque eso no importa, ni estoy secuestrada ni mi hermana me está haciendo daño o alejando de la gente”.

Mientras que en otra parte de su mensaje expresó: “Dejen de preocuparse y ya pónganse en paz, por favor, con apodos y con todo para mi familia y mi cuñado específicamente y mi hermana. Como le dije a él, ya me voy a morir tranquila por los valores que yo vi que tiene su familia”, sentenció.

