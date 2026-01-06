Raúl De Molina

Raúl de Molina rompe el silencio sobre su video viral: “No sé exactamente lo que pasó”

El querido presentador de El Gordo y La Flaca se pronunció acerca de la supuesta censura que habría sufrido por parte de la cadena CBS al manifestar su apoyo hacia los inmigrantes latinos.

Video El Gordo de Molina reaparece tras perder más de 15 libras: presume su transformación

Raúl de Molina finalmente se pronunció acerca del video viral que muestra el momento en el que supuestamente habría sido censurado por la cadena de televisión CBS.

Fue la noche del pasado 31 de diciembre cuando al presentador de ‘El Gordo y La Flaca’ lo invitaron a participar en el programa especial por Año Nuevo, en vivo desde el Time Square en Nueva York.

Luego de que Jonathan Bennett le preguntara a Raúl cuál era su deseo para el 2026, este respondió: “Espero lo mejor para los inmigrantes latinos en 2026, pero lo más import…”.

Antes de que siguiera con su idea, la emisión se cortó abruptamente, apareciendo a cuadro un promocional del canal.

El clip de dicho instante de inmediato comenzó a circular en redes sociales, por lo que usuarios especularon que quitaron a De Molina del aire debido al mensaje que estaba diciendo.

Raúl de Molina habla de la supuesta censura en su contra

Este lunes, 5 de enero, Raúl de Molina se refirió a dicho episodio controversial durante su regreso en El Gordo y La Flaca.

El comunicador cubano destapó que no se dio cuenta de forma inmediata de que CBS detuvo la transmisión de su misiva. Se enteró “al día siguiente”.

“No sé si me cortaron porque lo que yo estaba diciendo de los inmigrantes o fue… pero no fueron a comerciales. No sé exactamente lo que pasó, pero se convirtió en viral y le ha dado vuelta al mundo”, agregó.

Pese a desconocer el motivo de lo sucedido, él confesó que está enterado del respaldo que empezó a recibir a causa de eso.

“Incluso, y que me sentí muy bien, cuando me monté en el avión, ayer domingo, que la gente me estaba felicitando, mucha gente joven felicitando”, contó.

También se mantuvo firme: “Yo voy a seguir apoyando a los inmigrantes y a que este país, que tú tienes derecho a la libre expresión, se siga dando en estos momentos”.

Concluyó su relato aseverando que en verdad espera que lo ocurrido haya sido “una coincidencia y no lo que muchos dicen que pasó”.

