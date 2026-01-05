Muertes de famosos

¿Murió el comediante Óscar Burgos, ‘El Perro Guarumo’?: lo que se sabe

La presunta muerte del comediante mexicano, de 67 años, fue reportada por el creador digital Fernando Lozano a finales de diciembre.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
El domingo 28 de diciembre el creador digital Fernando Lozano reportó en redes sociales el presunto fallecimiento del comediante mexicano Óscar Burgos, famoso por su personaje ‘El Perro Guarumo’, a los 67 años.

“Vuela alto, Óscar Burgos”, escribió junto a una fotografía del presentador en blanco y negro.

Esta publicación fue suficiente para que los internautas especularan sobre la salud de Óscar Burgos, quien el 3 de enero reapareció en Instagram para aclarar que todo se trató de una broma con motivo del Día de los Inocentes, celebrada en México el 28 de diciembre.

“Esta foto corresponde al 28 de diciembre que mi amigo Fernando Lozano la subió al grupo y me reí mucho porque siempre se la están curando de mi edad. Cuando me vaya de verdad ya nadie les va a creer, ni a Fer, ni a @piniramones ni a @joseluiszagaroficial pero aun así, los amo mucho”, aclaró, dando por sentado que se encontraba en perfecto estado de salud.

Óscar Burgos desmintió su falsa muerte.
Óscar Burgos desmintió su falsa muerte.
Imagen Óscar Burgos / Instagram

¿Quién es Óscar Burgos?

Óscar Burgos nació el 28 de junio de 1958 en Tampico, México. El hombre, de 67 años, mejor conocido por su personaje como ‘El Perro Guarumo’, es comediante, presentador y exesposo de Karla Panini, exintegrante de ‘Las Lavanderas’.

En 1979 ingresó al Centro de Educación Artística en la Ciudad de México, lo que le permitió trabajar junto a César Bono en el programa ‘Alegrías de mediodía’.

En la década de los ochenta alcanzó la fama con su personaje de ‘El Perro Guarumo’ y ‘Súper Cirilo’. Sin embargo, su ascenso a la fama estuvo envuelto por problemas con las drogas, por lo que desde 2004 comenzó a dar pláticas gratis sobre el tema.

