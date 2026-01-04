Pilar Montenegro Pilar Montenegro despeja gran incógnita sobre su aspecto tras rumores de misteriosa enfermedad Pilar Montenegro se dejó en una nueva fotografía este fin de semana en medio de las especulaciones sobre la supuesta y misteriosa enfermedad que padece. Esta vez aclaró una duda sobre su aspecto y que la ha perseguido en los últimos años.



En medio de las versiones que señalan que supuestamente padece una enfermedad neurológica, Pilar Montenegro volvió a dejarse ver públicamente.

Esta vez, la exintegrante de Garibaldi despejó una gran duda sobre su aspecto tras las versiones que existen sobre su misterioso retiro de la escena artística.

Pilar Montenegro responde tras supuesta enfermedad

La también actriz de telenovelas como Qué Bonito Amor, que puedes ver aquí en ViX, reapareció en la cuenta de Instagram que está bajo su nombre este 3 de enero.

Compartió un par de retratos con el siguiente mensaje: "¡Gracias por acompañarme un año más, mis adorados! Aquí seguimos firmes y bendecidos por Dios", dijo sin ahondar en detalles sobre las versiones que existen sobre su salud.

Pero lo que sí hizo fue responder a una de las constantes dudas que existen sobre la manera en que aparece públicamente.

"Para quien me escribe que 'si no me quito las gorras'… la verdad es que no, desde años inmemorables soy amante de las gorras, boinas, sombreros, etc", aclaró sobre su aspecto y look.

De hecho, para dejar evidencia de lo que dijo, compartió una imagen en la que aparecen fotos de ella tomadas en distintos años.

En todas ellas aparece con alguna gorra, sombrero o algún otro accesorio cubriéndole la cabeza.

"Les mando un abrazo con mucho cariño a través de la distancia. Feliz 2026. Los amo", finalizó en su publicación de este fin de semana.

La artista de 53 años se encuentra retirada del mundo del entretenimiento desde 2013 y poco se sabe sobre ella.

La supuesta enfermedad de Pilar Montenegro

Según reportes de la prensa mexicana, la cantante supuestamente tiene ataxia, considerado un trastorno neurológico.

De acuerdo con la reconocida Mayo Clinic, "consiste en un control muscular deficiente que causa movimientos torpes".

Otras versiones afirman que Pilar Montenegro habría sido supuestamente diagnosticada con una enfermedad congénita y que habría sido la presunta razón de su retiro artístico.

La artista nunca ha confirmado ni desmentido tales afirmaciones ni tampoco sus excompañeros de Garibaldi cuando han sido cuestionados por la prensa sobre lo que saben de ella.