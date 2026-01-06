Muertes 'El Capi' Pérez aclara causa de muerte de su familiar tras estar desaparecida El presentador habló por primera vez sobre la causa de muerte de Nataly Montserrat. El cuerpo de la joven de 30 años fue hallado tres días después de que la esposa de ‘Capi’ Pérez hiciera pública la desaparición de su familiar.



'El Capi' Pérez compartió detalles sobre el difícil proceso que atravesó su familia tras la desaparición y

fallecimiento de Nataly Montserrat González, sobrina de su esposa, un suceso que marcó el cierre del año pasado.

Durante una entrevista para el reportero Gabriel Cuevas, el presentador describió la experiencia como un "momento muy muy triste, muy duro como familia, con la desaparición de una sobrina de mi esposa, después nos enteramos que desafortunadamente había perdido la vida".

Ante la tragedia, El Capi reflexionó sobre las lecciones de vida que esta dura situación le ha dejado, enfatizando la necesidad de estrechar los vínculos afectivos. "Es implemente lo que nos deja es valorar más y abrazar más a tus familiares y escucharlos y decirles que los amas más seguido", expresó conmovido el pasado 5 de enero.

¿Muerte de familiar de 'Capi' estuvo relacionada con la delincuencia?

A diferencia de la percepción general sobre la inseguridad en el país, el conductor aclaró que, en este caso particular, el trasfondo no estuvo ligado a la delincuencia, sino a la salud mental.

Al ser cuestionado sobre la impotencia que se vive en México ante hechos violentos, 'El Capi' fue enfático al señalar: "Este tema fue más un tema, digamos, no tanto de inseguridad sino de salud mental".

Además, hizo un llamado a la audiencia para prestar atención a las señales y priorizar el bienestar psicológico. Según sus palabras, "es muy importante informarse, analizar qué está pasando por tu mente y tenerlo bien claro y buscar ayuda".

La esposa del conductor, Itzel Barro, también se pronunció sobre la muerte de su sobrina, Nataly Montserrat.

Al ser consultada sobre su estado anímico actual, la joven expresó el profundo dolor que atraviesa su círculo cercano: "Pues supertriste, es algo que no se le desea a nadie", manifestó, subrayando que su prioridad en estos momentos es mantenerse "apoyando a la familia".

Ante la posibilidad de aclarar los detalles de lo sucedido, la entrevistada optó por la prudencia y el respeto a la intimidad de sus familiares. La esposa del comediante dijo que no habrá más declaraciones públicas sobre los pormenores del caso, siguiendo el deseo expreso de los padres de la menor. "No, su mamá, de mi sobrina y su familia decidieron que no se hablará del tema", sentenció.

El hallazgo del cuerpo de la familiar de 'Capi' Pérez tras

El 27 de diciembre, la esposa de ‘El Capi’ Pérez solicitó ayuda para localizar a su sobrina, Nataly Montserrat, a través de sus redes sociales.

En la ficha de búsqueda compartida por Itzel Barro, se informa que Nataly desapareció el 25 de diciembre en el fraccionamiento Jardines del Sur 6, en Cancún, Quintana Roo, México.

La joven de 30 años fue vista por última vez, alrededor de las 23:30 horas, al salir del fraccionamiento Jardines del Sur durante la noche de Navidad, vistiendo “un camisón beige y chanclas”.

Tres días después de que se reportara la desaparición de Nataly Montserrat, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en México, informó sobre el hallazgo de su cuerpo sin vida.

El diario local PorEsto! dio a conocer que la presunta causa de muerte de Nataly Montserrat sería suicidio.

Según cita el diario “investigaciones” y “diligencias” de las autoridades, la chica supuestamente padecía “problemas psicológicos”. La noche del 25 de diciembre habría tenido una discusión con su pareja, lo que la habría hecho abandonar su hogar y dirigirse “al área de la maleza” que se encontraría en la entrada de su fraccionamiento.

“Las investigaciones señalaron que padecía de trastorno mixto de personalidad y que, en medio de una crisis emocional, se ahorcó en un árbol”, reportaron.

Según refirió el diario, la familia de Nataly Montserrat habría aceptado “la versión del suicidio como causa de muerte". Incluso, reportan que habrían comparecido ante las autoridades ministeriales.

