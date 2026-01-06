Alicia Villarreal

Alicia Villarreal inicia el año de luto: anuncia inesperada pérdida

La cantante compartió en sus rede sociales un emotivo mensaje para su director musical, quien atraviesa por un doloroso momento.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio

Alicia Villarreal inició el año 2026 de luto. Este martes 6 de enero, la cantante compartió un sentido mensaje para su director musical, quien a traviesa por un doloroso momento familiar.

“Hoy acompañamos con el corazón a nuestro querido director musical ante la partida de su padre, Francisco García. Su partida deja un silencio difícil de llenar, pero también una vida que permanece en los recuerdos y el amor de su familia”, escribió en Instagram.

PUBLICIDAD

Más sobre Alicia Villarreal

Melenie Carmona confiesa si se siente "presionada" por no compartir con su madre su felicidad
1 mins

Melenie Carmona confiesa si se siente "presionada" por no compartir con su madre su felicidad

Univision Famosos
¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez?: novio de la cantante aclara cuándo surgió su romance
2 mins

¿Alicia Villarreal le fue infiel a Cruz Martínez?: novio de la cantante aclara cuándo surgió su romance

Univision Famosos
Alicia Villarreal y su hijo Cruz se dejan ver juntos como pocas veces en medio del drama familiar
3 mins

Alicia Villarreal y su hijo Cruz se dejan ver juntos como pocas veces en medio del drama familiar

Univision Famosos
Novio de Alicia Villarreal se defiende tras ser acusado de conquistar a mujer y "sacarle mucho dinero"
2 mins

Novio de Alicia Villarreal se defiende tras ser acusado de conquistar a mujer y "sacarle mucho dinero"

Univision Famosos
Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio
0:50

Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio

Univision Famosos
Hija de Alicia Villarreal se hace ‘arreglito’ en el rostro en plena discordia con su madre y novio
0:44

Hija de Alicia Villarreal se hace ‘arreglito’ en el rostro en plena discordia con su madre y novio

Univision Famosos
¿Alicia Villarreal obligó a su hija a ser “mamá” de sus hermanos?: su ex habla de la dura petición que ella hizo
3 mins

¿Alicia Villarreal obligó a su hija a ser “mamá” de sus hermanos?: su ex habla de la dura petición que ella hizo

Univision Famosos
¿Desafío a su hija? Alicia Villarreal celebra romántico ‘cumple’ de su novio tras rechazo de Melenie
0:42

¿Desafío a su hija? Alicia Villarreal celebra romántico ‘cumple’ de su novio tras rechazo de Melenie

Univision Famosos
Ex de Alicia Villarreal sugiere que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto con su hija
2 mins

Ex de Alicia Villarreal sugiere que la cantante estaría detrás de filtraciones sobre el conflicto con su hija

Univision Famosos
Melenie Carmona responde si su papá, Arturo, “nunca ha podido rehacer su vida” por su culpa
2 mins

Melenie Carmona responde si su papá, Arturo, “nunca ha podido rehacer su vida” por su culpa

Univision Famosos

“Alicia Villarreal y su equipo de trabajo le enviamos un abrazo solidario, lleno de respeto y gratitud, deseando que el amor, los recuerdos y la fortaleza de su familia le brinden consuelo en este momento tan doloroso. Estamos con ustedes. Descanse en paz”, sentenció sin dar más detalles.

Alicia Villarreal de luto.
Alicia Villarreal de luto.
Imagen Alicia Villarreal / Instagram

Alicia Villarreal recibe el 2026 con amor

En medio del luto que envuelve a su equipo de trabajo, Alicia Villarreal recibió el Año Nuevo en compañía de su novio Cibad Hernández, con quien hizo pública su relación en agosto pasado, tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ celebró su primera Navidad y Año Nuevo junto al 'influencer', tal como lo dio a conocer en Instagram junto a una postal.

“Que esa Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, expresó.

Hasta el momento, se desconce si Alicia Villarreal pasó algunos días de las festividades decembrinas junto a sus hijos y Melenie Carmona, quien a finales de año reveló que no estaba de acuerdo con el noviazgo de su mamá.

Relacionados:
Alicia VillarrealFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Tráiler: Hermanas, un amor compartido
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX