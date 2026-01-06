Alicia Villarreal Alicia Villarreal inicia el año de luto: anuncia inesperada pérdida La cantante compartió en sus rede sociales un emotivo mensaje para su director musical, quien atraviesa por un doloroso momento.



Video Arturo Carmona se defiende y envía fuerte mensaje en medio de la polémica con Alicia Villarreal y su novio

Alicia Villarreal inició el año 2026 de luto. Este martes 6 de enero, la cantante compartió un sentido mensaje para su director musical, quien a traviesa por un doloroso momento familiar.

“Hoy acompañamos con el corazón a nuestro querido director musical ante la partida de su padre, Francisco García. Su partida deja un silencio difícil de llenar, pero también una vida que permanece en los recuerdos y el amor de su familia”, escribió en Instagram.

“Alicia Villarreal y su equipo de trabajo le enviamos un abrazo solidario, lleno de respeto y gratitud, deseando que el amor, los recuerdos y la fortaleza de su familia le brinden consuelo en este momento tan doloroso. Estamos con ustedes. Descanse en paz”, sentenció sin dar más detalles.

Alicia Villarreal de luto. Imagen Alicia Villarreal / Instagram

Alicia Villarreal recibe el 2026 con amor

En medio del luto que envuelve a su equipo de trabajo, Alicia Villarreal recibió el Año Nuevo en compañía de su novio Cibad Hernández, con quien hizo pública su relación en agosto pasado, tan solo 20 días después de firmar su divorcio con Cruz Martínez.

La intérprete de ‘Te quedó grande la yegua’ celebró su primera Navidad y Año Nuevo junto al 'influencer', tal como lo dio a conocer en Instagram junto a una postal.

“Que esa Navidad llene tu hogar de paz, tu corazón de fe y tu vida de abundantes bendiciones. Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo”, expresó.