Leonardo DiCaprio resulta afectado por ataque a Venezuela y captura de Nicolás Maduro: esto le pasó Tan solo horas antes de que EEUU atacara a Venezuela y capturara a Nicolás Maduro, Leonardo DiCaprio estaba celebrando cerca de ahí el Año Nuevo en el caribe. Esto fue lo sucedió con el galardonado actor.



Leonardo DiCaprio parece haber sido afectado por el sorpresivo ataque a Venezuela por parte de EEUU en donde fue capturado Nicolás Maduro, presidente de esa nación.

¿Que pasó con DiCaprio tras captura de Maduro?

El premiado actor se vio obligado a cancelar su participación en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs luego de que las restricciones aéreas derivadas de los recientes ataques estadounidenses contra Venezuela afectaran su itinerario, según confirmaron el Daily Mail y Variety en las primeras horas de este domingo 4 de enero.

A pesar de las complicaciones, la estrella de 51 años fue captada celebrando la Nochevieja a bordo del yate de Jeff Bezos, navegando tranquilamente por el mar Caribe, cerca de San Bartolomé.

El incidente aéreo en la región ocurrió después de que EEUU atacara Venezuela en la madrugada del sábado 3 de enero, en una operación que terminó con la captura del líder de ese país y su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados en avión a Nueva York.

Las limitaciones en el espacio aéreo caribeño terminaron comprometiendo el viaje de DiCaprio a Palm Springs, donde sería homenajeado en el festival.

El actor estaba programado para recibir el Premio al Logro Desert Palm por su participación en 'One battle after another', la comedia negra de Paul Thomas Anderson centrada en militantes de izquierda.

Sin embargo, una fuente cercana declaró al Daily Mail que durante la ceremonia se anunció que DiCaprio no asistiría debido a "las restricciones del espacio aéreo".

Leonardo DiCaprio apareció en un mensaje grabado durante su homenaje en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs tras no poder viajar por "restricciones del espacio aéreo" ante la captura de Nicolás Maduro. Imagen AP



La misma fuente añadió: "Sin embargo, fue un momento maravilloso en la sala. Un hermoso homenaje de sus coprotagonistas y un video increíble".

DiCaprio aceptó el premio mediante un mensaje grabado, y según la fuente, su discurso fue muy bien recibido, cosechando aplausos tanto por el reconocimiento como por sus palabras.

El Festival Internacional de Cine de Palm Springs confirmó oficialmente su ausencia a Deadline señalando: "Leonardo DiCaprio no podrá acompañarnos en persona esta noche debido a imprevistos en los viajes y restricciones del espacio aéreo".

"Si bien extrañaremos celebrar con él en persona, nos honra reconocer su excepcional trabajo y sus contribuciones perdurables al cine. Su talento y dedicación al arte siguen inspirando, y estamos encantados de homenajearlo con el Premio Desert Palm Achievement esta noche", se agregó.

Aunque el actor no pudo asistir, sus coprotagonistas en la cinta, Teyana Taylor y Chase Infiniti, subieron al escenario para rendirle tributo y aceptar el trofeo en su nombre.