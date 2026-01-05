Patricio Borghetti

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años juntos

Los presentadores tuvieron una boda secreta en Cancún, México, únicamente con 12 invitados, entre ellos, sus dos hijos en común, Gia y Rocco, así como Santino, quien es hijo de la actriz Grettell Valdez.

Video ¿Patricio Borghetti fue un padre ausente? Grettell Valdez contó cómo fue con su primer hijo

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron el 2 de enero de 2026 tras 15 años juntos. Los presentadores compartieron detalles de su secreta boda en la playa con la revista HOLA!, quien difundió las primeras fotografías.

La pareja eligió la playa del Hotel Sensira Resort Cancún para su boda espiritual, misma en la que estuvieron acompañados únicamente por 12 personas, entre ellas, sus dos hijos en común, Gia y Rocco, así como Santino, quien es hijo que la actriz Grettell Valdez tuvo con el argentino.

“Somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, dijo Patricio Borghetti a la publicación.

“Nos parecía muy mágico empezar el 2026 con una ceremonia que celebrara el amor, que es a lo que le hemos apostado estos años”, dijo ella.

Así fue la boda de Odalys Ramírez y Pato Borghetti en la playa.
Así fue la boda de Odalys Ramírez y Pato Borghetti en la playa.
Imagen HOLA México / Instagram

El vestido de novia de Odalys Ramírez

Para la ceremonia espiritual, Odalys Ramírez solicitó la ayuda del diseñador mexicano Benito Santos, quien en solamente 10 días confeccionó el ajuar de la novia y del novio.

“Tengo una relación muy cercana con Benito Santos, he colaborado mucho con él, le escribí y le dije, ‘préstame un vestido que tengas, es que no te quiero poner a trabajar’. Benito me contestó, ‘¡Estás loca! Nada de que te presto, te voy a hacer tu vestido y le voy a hacer su traje a Pato, porque es su día’. No sólo mi vestido, sino también el traje de Pato, fueron especialmente diseñados para la ocasión por Benito Santos”, mencionó al expresentadora de Cuéntamelo YA!

“Benito lo hizo todo en 10 días, ¡un genio!”, subrayó Borghetti.

¿Por qué se casaron en secreto?

Sobre la razón por la que decidieron celebrar una boda en la playa y sin muchos invitados, Odalys Ramírez confesó a la revista que querían una ceremonia “muy buena vibra y energía”.

“Lejos de los reflectores, en nuestra vida privada, somos súper sencillos y queríamos que la ceremonia fuera de muy buena vibra y energía, pero no queríamos nada glamouroso, porque eso es lo que tenemos todos los días en el trabajo, por eso siempre fantaseamos que cuando fuera nuestra boda iba a ser algo natural y sencillo, con los pies en la arena, porque siempre nos entusiasmó, la idea de que fuera en la playa. Para conseguir los outfits seguimos la misma línea y dijimos: ‘hagámoslo así, ¡descalzos!’”, sentenció.

Su historia de amor

La historia de amor de Odalys Ramírez y Patricio Borghetti inició en 2011, luego de varios intentos del conductor para conseguir el número telefónico de la periodista de espectáculos.

Cuando el actor de Rebelde conoció a la presentadora, ya era padre de Santino, quien es fruto de su primer matrimonio con la actriz Grettell Valdez.

Tras cinco años de relación, la pareja le dio la bienvenida a su primera hija en común, Gia. Mientras que en 2019, ambos anunciaron la llegada de Rocco, su segundo hijo.

El 8 de diciembre de ese mismo año, los presentadores se comprometieron en matrimonio en medio de una reunión íntima con amigos y familiares.

Relacionados:
