Alicia Villarreal ¿Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández se pelearon? Él le habría pedido 15 mil dólares para esto La cantante habría tenido una discusión con su pareja, quien es 11 años menor que ella, por presuntos temas económicos. Alicia Villarreal y Cibad Hernández habrían comenzado el 2026 supuestamente “distanciados”.



Video Novio de Alicia Villarreal responde si la hija de la cantante le tiene “celos” por su romance

Alicia Villarreal y su novio Cibad Hernández habrían peleado y estarían distanciados, según reportes de Posta Entretenimiento.

Este martes 6 de enero, el medio digital refirió, citando una supuesta fuente, que la discusión entre la pareja tendría que ver con temas económicos y al presunto préstamo que el ‘influencer’ le habría solicitado a la intérprete de ‘Te Aprovechas’.

“Están distanciados, la pareja ya tuvo su primer pleito de este 2026. Una fuente reveló que el conferencista le pidió dinero para resolver problemas con la mamá de los hijos de él y con una chica regia que lo está señalando de hostigamiento”, señalan.

Según la fuente, Cibad Hernández le habría pedido 15 mil dólares a Alicia Villarreal, mismos que ella le habría negado.

“La ‘güerita consentida’ le dijo: ‘No, y me vale que hablen’”, señalaron, sin dar más detalles.

Hasta el momento, ni Alicia Villarreal ni Cibad Hernández se han pronunciado al respecto. Su última publicación juntos ocurrió el 25 de diciembre. En la postal, tanto ella como su novio le desearon lo mejor a sus seguidores.

Novio de Alicia Villarreal señalado de presunto desfalco

A mediados de diciembre, Cibad Hernández se defendió ante los señalamientos que hizo una mujer, a través de Gabo Cuevas, periodista de Flor Rubio, por supuestamente haberla enamorado y desfalcado.

“Últimamente me encuentro bajo los reflectores y frente a falsas acusaciones hacia mi persona por parte de un grupo de personas y creadores de contenido en redes sociales, ante lo cual ya se están tomando las medidas legales pertinentes”, escribió el 19 de diciembre en Instagram.