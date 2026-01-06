Angélica Vale Yahir reacciona a rumor de que Angélica Vale engañó a su ex Otto Padrón El cantante habló de la acusación hecha hacia su excompañera, quien se separó de su marido el año pasado. El intérprete dijo que “siempre se dicen cosas”.



¿Angélica Vale todavía usa su anillo de casada? La fotografía que levantó sospechas

Yahir, quien ha trabajado con Angélica Vale en proyectos como Juego de Voces, rompió el silencio sobre la acusación de que ella supuestamente engañó a su ex, Otto Padrón.

Fue el pasado mes de noviembre cuando la ‘influencer’ Jacqueline Martínez, conocida mejor como ‘Chamonic’, lanzó la imputación contra la presentadora luego de que esta confirmara la ruptura de su matrimonio.

“Según me dicen, Angélica Vale habría sido infiel a su ex, Otto Padrón, pues tendría una relación desde hace un año con un bailarín de ‘Vaselina’”, escribió la también locutora en un ‘post’ de Instagram.

Yahir habla de los rumores sobre Angélica Vale

A meses de que la polémica rodeara a Angélica Vale, Yahir, quien precisamente trabajó con ella en ‘Vaselina Timbiriche’, reaccionó al respecto.

“Es una mujer que yo quiero mucho, que admiro muchísimo, talentosísima, una gran amiga, una gran compañera”, dijo en entrevista para ‘Venga la alegría’.

El cantante dejó claro que es sencillo lanzar especulaciones sin fundamento: “A mí me ha tocado 25 mil veces también que digan cosas de uno y de otro, y he escuchado tantas cosas”.

Además, argumentó que la compañía teatral es “muy grande” y que “te llevas bien, chido, con todo mundo” tras estar juntos en giras, ensayos y demás.

“De repente platicas más con uno, más con otra morra [mujer], no lo sé, y pues ¿yo qué te puedo decir?”, añadió igualmente.

El intérprete de ‘Aluciando’ aseveró que “siempre se dicen cosas” y, debido al aprecio que siente por la actriz, manifestó:

“Yo quiero que esté bien La Vale, que estén bien los chamacos, que también los adoramos, y Otto también, que nos cae increíble”.

Angélica Vale habló así tras las acusaciones en su contra

Después de que la señalaran negativamente, Angélica Vale afirmó que no iba a pronunciarse, primero, por recomendación de sus abogados y, segundo, porque nunca ha estado en escándalos.

“Es superfácil de pronto agarrar y juzgar y decir sin saber la verdadera historia”, expresó durante la emisión de su programa radiofónico ‘La Vale Show’.