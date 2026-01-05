Muertes de 'influencers' ‘Influencer’ pierde la vida en plena transmisión en vivo por peligroso reto: esto pasó Sergio Jiménez perdió la vida a los 37 años. El fallecimiento del ‘influencer’ quedó registrado en video, ya que se encontraba en medio de una transmisión de Kick.

Video Muere ‘youtuber’ durante un ‘live’: otro ‘influencer’ le quita la vida en calles de Las Vegas

El ‘influencer’ Sergio Jiménez perdió la vida a los 37 años cuando se encontraba en plena transmisión en vivo.

Los hechos sucedieron durante la noche de fin de año en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, cuando ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’, como era conocido en Kick y YouTube, realizaba un reto que consistía en consumir una botella de whisky y algunos gramos de cocaína en aproximadamente tres horas.

De acuerdo con información de La Sexta Noticas, de España, fue el hermano de Sergio Jiménez quien lo encontró sin vida y con su teléfono en la mano. Según refiere el mismo medio, a ‘Sancho’ le pagaban por consumir sustancias frente a la cámara.

Tras la muerte del 'influencer', sus publicaciones fueron eliminadas de las redes. Imagen Kick



La madrugada del 5 de enero, Simón Pérez, ‘influencer’ que saltó a la fama en 2017 por un video de hipotecas y que desde hace años vive de donativos de su audiencia de YouTube realizando retos como los de Sergio Jiménez reaccionó al suceso.

“Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos... Yo ya le dije varias veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, mencionó, según refiere El País.

“Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”, sentenció.