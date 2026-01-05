‘Influencer’ pierde la vida en plena transmisión en vivo por peligroso reto: esto pasó
Sergio Jiménez perdió la vida a los 37 años. El fallecimiento del ‘influencer’ quedó registrado en video, ya que se encontraba en medio de una transmisión de Kick.
El ‘influencer’ Sergio Jiménez perdió la vida a los 37 años cuando se encontraba en plena transmisión en vivo.
Los hechos sucedieron durante la noche de fin de año en Vilanova i la Geltrú, Barcelona, cuando ‘Sancho’ o ‘Sssanchopanza’, como era conocido en Kick y YouTube, realizaba un reto que consistía en consumir una botella de whisky y algunos gramos de cocaína en aproximadamente tres horas.
De acuerdo con información de La Sexta Noticas, de España, fue el hermano de Sergio Jiménez quien lo encontró sin vida y con su teléfono en la mano. Según refiere el mismo medio, a ‘Sancho’ le pagaban por consumir sustancias frente a la cámara.
La madrugada del 5 de enero, Simón Pérez, ‘influencer’ que saltó a la fama en 2017 por un video de hipotecas y que desde hace años vive de donativos de su audiencia de YouTube realizando retos como los de Sergio Jiménez reaccionó al suceso.
“Me dijeron que se había tomado 6 gramos en 3 horas. Y una raya de 2 gramos... Yo ya le dije varias veces que 2 gramos era sobredosis, que estaba estudiado”, mencionó, según refiere El País.
“Tengo la conciencia tranquila, me podía haber pasado a mí, le ha pasado a él”, sentenció.
El diario español El Tiempo informó este 5 de enero que las autoridades continúan investigando la muerte de Sergio. Asimismo refieren que de confirmarse que su fallecimiento estuvo relacionado con el reto en cuestión, el deceso se convertiría en el primer caso documentado de muerte que se produce en directo por un reto en Barcelona.