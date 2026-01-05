Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine y Nicolás Maduro estarán en la misma prisión y el rapero reacciona: “El mejor equipo”

El rapero habló de su ingreso, la mañana del 6 de enero, al Metropolitan Detention Center, mismo en el que se encuentra ahora el presidente de Venezuela.

Sigue aquí lo último sobre la captura de Maduro a través de Univision Noticias

Por:Dayana Alvino
Video Maduro es ingresado en misma prisión que estuvo 'Diddy' Combs: la consideran “el infierno”

Tekashi 6ix9ine reaccionó al hecho de que este martes será ingresado en el Metropolitan Detention Center, misma prisión federal en la que ahora se encuentra Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

El rapero, de ascendencia mexicana y puertorriqueña, compartió hoy lunes un video en su cuenta de Instagram para hablar al respecto.

“Oigan chicos, ¿recuerdan cuando les dije que me arrestaron… que estuve en prisión con ‘Diddy’ [Combs], el presidente de Honduras y Sam Bankman-Fried, creo que el tipo de FTX, y ustedes pensaron que estaba mintiendo?”, pregunta ante la cámara.

“¿Recuerdan eso? Y luego resultó que el presidente de Honduras dijo: ‘Oye, es un tipo genial’”, indicó, refiriéndose al exmandatario Juan Orlando Hernández.

“Ahora estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela”, afirmó acerca de Maduro. “Tengo esa suerte de simplemente estar encerrado con presidentes”.

El intérprete de ‘Gooba’ afirmó que está “a punto de jugar ajedrez con esos n…”, aludiendo a Nicolás y a Luigi Mangione.

“A punto de tener el mejor equipo de baloncesto que hayan visto jamás en la cárcel”, escribió en la descripción de su ‘post’.

Tekashi 6ix9ine habló de ingresar a la misma prisión en la que se encuentra Nicolás Maduro.
Imagen Tekashi 6ix9ine/Instagram

Tekashi 6ix9ine pasará tres meses encerrado

A inicios de diciembre de 2025, Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a pasar tres meses en el Metropolitan Detention Center, ubicado en Brooklyn, Nueva York.

Un juez determinó dicha sentencia contra el artista como pena por haber violado los términos de su libertad supervisada, delito del que se declaró culpable en julio pasado.

Tras conocer el veredicto, Daniel Hernández, su nombre real, aseveró que era “justo” y se sinceró con El Gordo y La Flaca a las afueras del Tribunal.

“[Me siento] bien. Me dan tres meses para perder peso”, externó sobre sus planes para el tiempo que permanecerá recluido.

Nicolás Maduro comparece

Nicolás Maduro fue arrestado la madrugada del 3 de enero por comandos militares de Estados Unidos en Caracas, Venezuela.

Este 5 de enero, él se declaró inocente de cuatro cargos de narcoterrorismo y posesión de armas y dispositivos de destrucción en la corte federal de Nueva York.

Él y su esposa, Cilia Flores, seguirán en detención hasta el próximo 17 de marzo, cuando se espera que ocurra una nueva audiencia en su caso.

Video "Venezuela libre": venezolanos en EEUU celebran la captura de Nicolás Maduro y su esposa
Tekashi 6ix9ineNicolás MaduroFamososNicolás MaduroVenezuelaCelebridades

