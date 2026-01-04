Famosos Famoso periodista mexicano reacciona a comparaciones con Maduro tras captura: "Gemelo malvado" Javier Alatorre, uno de los rostros más emblemáticos de la cadena TV Azteca, pareció reaccionar con humor a las comparaciones que muchos le hacen con Nicolas Maduro y que ayer se volvieron virales tras su captura.



Sigue aquí lo último sobre la captura de Maduro a través de Univision Noticias



Video Bis La Médium así vaticinó la caída del régimen de Maduro días antes de ser capturado

Javier Alatorre, el famoso presentador del noticiero estelar de la cadena mexicana TV Azteca, se convirtió en tendencia en horas recientes tras la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por parte del gobierno de EEUU.

Javier Alatorre reacciona a comparaciones con Maduro

PUBLICIDAD

Por mucho tiempo, el periodista ha sido comparado por algunos con el líder venezolano ya que hay quienes aseguran que ambos guardan un gran parecido físico.

El característico y poblado bigote que llevan es uno de los rasgos que para muchos es la punta de lanza para hacer las comparaciones.

Incluso, hay ciertas personas que han llegado a confundir físicamente al comunicador con el polémico político.

Este sábado 3 de enero, el periodista mexicano fue blanco de semejanzas de nueva cuenta luego del ataque que EEUU realizó en Venezuela para capturar y detener a Nicolás Maduro.

"¿Y cómo sabe Trump que agarró a Nicolás Maduro y no es Javier Alatorre", se leyó en un meme que circuló en redes sociales y que fue compartido en X por el propio presentador del noticiero 'Hechos'.

De hecho, no solo lo replicó sino que además pareció reaccionar con humor a las similitudes.

"El G-M. El gemelo malvado", escribió.

Así reaccionó el periodista mexicano Javier Alatorre a las comparaciones físicas que le han hecho con Nicolás Maduro a traves de redes sociales. Imagen Javier Alatorre/X y Mezcalent



El comunicador, rostro emblemático de la televisora para la que trabaja desde hace más de 30 años, presentó a horas de la noche de este sábado un noticiero especial en horario estelar que abordó lo último sobre la captura de Nicolás Maduro.

Su aparición presentando las imágenes del arresto del mandatario y que dieron la vuelta al mundo sirvieron para generar más comparaciones entre ambos en redes sociales.