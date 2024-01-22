Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo votar para elegir a los ganadores?

Como cada año, el público es el responsable de seleccionar, mediante su voto, a sus artistas favoritos de la lista de nominados de Premio Lo Nuestro 2024 . La fecha límite para hacerlo fue el domingo 4 de febrero. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Este 2024 el evento, el de mayor tradición de música latina en Estados Unidos, lanzó 38 categorías para reconocer el trabajo de los artistas de los géneros pop, urbano, música mexicana y tropical. Por primera vez el colombiano Maluma se ostenta como el artista más nominado , al estar presente en 14 categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



Otros nombres que destacan dentro del grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Peso Pluma, con 13 nominaciones, quien pone en alto el género de corridos tumbados al figurar en categorías como Artista Premio Lo Nuestro, Canción del Año y Álbum del Año.

Peso Pluma es seguido por Grupo Frontera, con 10 nominaciones, y gracias a su tema ‘Un X100to’ junto a Bad Bunny participan en la categoría La Mezcla Perfecta del Año y Canción del Año.

Los colombianos Feid y Karol G, se encuentran empatados con nueve nominaciones cada uno. Ambos están presentes en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Álbum Del Año por sus producciones ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ y ‘Mañana Será Bonito’, respectivamente.

¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2024? Te decimos el paso a paso



Para poder votar en Premio Lo Nuestro debes de cumplir los siguientes requisitos:

Ingresar a www.premiolonuestro.com/vota y registrar un correo electrónico.

Edad mínima 14 años

Solo se puede votar una vez por cada cuenta registrada. Si los votos para cada categoría no son presentados el mismo día, podrás reingresar a la página para votar.

¿Cuándo inician y cuándo terminan las votaciones para Premio Lo Nuestro 2024?

La votación inicia el lunes 22 de febrero a las 9:00 AM del Este (6:00 AM Pacífico) y concluye el domingo 4 de febrero a las 2:59:59 AM del Este (23:59:59 hora del Pacífico).

La votación es gratuita, a excepción de los cargos que apliquen por el uso del internet.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo y donde ver en vivo la fiesta?

Los resultados de la votación, es decir, los ganadores, de las 38 categorías, se conocerán el jueves 22 de febrero , día en que se realizará la entrega de premios en el Kaseya Center de Miami, Florida, ciudad que durante décadas ha albergado esta fiesta.

Disfruta de la edición número 36 de esta gran celebración, la cual será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Te esperamos en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora más tarde, a las 8P/7C, la transmisión de la fiesta, todo por Univision y Galavisión.

Si quieres asistir a la gala puedes adquirir tus boletos en Ticketmaster , apresúrate porque se agotan.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la entrega de premios?



No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Recuerda que toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán.

No podía faltar el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

¿Qué artistas actuarán en Premio Lo Nuestro 2024?

La gala de los Premios Lo Nuestro 2024 será una velada estelar. Contará no solo con la actuación de varios artistas internacionales como Anitta y sus exitosos temas 'Mil Veces' y 'Bellakeo', también tendrá en vivo a Camilo con el estreno de los temas 'Gordo' y 'Plis'.

No puedes perderte la colaboración de Evaluna, así como la enérgica interpretación de Gente de Zona fusionando ritmos latinos y urbanos. Además, prepárate para las actuaciones de TINI, Yuridia, Gloria Trevi, Banda MS, Maluma, Natti Natasha, Chayanne, Ricardo Montaner, Gloria Trevi, Grupo Frontera, Arcángel y el icónico dúo Wisin y Yandel.

Carin León y Kane Brown estrenarán en Premio Lo Nuestro 2024 el tema 'The One (Pero No Como Yo)'



El regional mexicano y el country tendrán a dos de sus máximos representantes en nuestro escenario y lo harán para el estreno mundial de su primera colaboración.

Kane Brown debutará en la fiesta latina a lado de Carin León, uno de los artistas más nominados de esta edición, quien está presente en ocho categorías.

Otras colaboraciones que podremos ver en vivos son los performances que preparan Arcángel y Grupo Frontera con el tema 'ALV' y el número que estelarizarán Bad Gyal y Anitta con el éxito 'Bota Niña'.

¿Quiénes serán los artistas homenajeados de Premio Lo Nuestro 2024?



Las trayectorias de los cantantes Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón, serán reconocidas en la noche de la edición 36 de Premio Lo Nuestro. Serán tres momentos muy importantes de la fiesta que seguramente quedarán en la memoria de los espectadores.

Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

En el caso de Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Por último tenemos a Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina. Es entregado a los artistas que han construido un legado musical impecable y que han servido como pioneros en su género.

Don Omar y Machine Gun Kelly en el escenario de Premio Lo Nuestro 2024



Como parte del número musical que tendrá Don Omar por su nombramiento como Ícono Global, veremos al estadounidense Machine Gun Kelly, con quien interpretará 'Danza Kuduro'. Un momento para la historia de esta celebración.

Los cantantes Anitta y Wisin también tendrán una participación musical junto con Don Omar, uno de los pioneros del género reggaetón.

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales festejará 30 años de trayectoria



El grupo dominicano anunció que durante la noche de Premio Lo Nuestro festejará sus tres décadas y lo hará con un gran performance que incluirá sus más grandes éxitos como ‘ El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’ y ‘Chucuchá’, entre otros.

Ilegales ha sido ganadores de cinco Premio Lo Nuestro y actualmente se encuentra de gira en ‘La Fiesta Tour’. El grupo liderado por el productor, compositor y cantante Vladimir Dotel, sigue tan vigente como la vez que irrumpió en la escena musical a mediados de los años 90.

Premio Lo Nuestro 2024: Ellos serán los conductores de Noche de Estrellas



La alfombra magenta de esta edición tendrá seis conductores encargados de presentar entrevistas exclusivas con los invitados a la fiesta, así como realizar análisis de moda y dar información referente a la premiación.

Esta edición será la primera vez que veremos a Adamari López y Karina Banda como conductoras, quienes se suman al elenco encabezado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

En este especial se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Recuerda que Noche de Estrellas podrá verse en el servicio gratis y de suscripción de ViX y tendrá dos números musicales: Víctor Manuelle y Diego Torres serán los encargados de poner a bailar a todos, previo al inicio de la gran fiesta.

La música latina brillará con intensidad en esta celebración única. Acompáñanos el jueves 22 desde las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX para disfrutar de esta fiesta inolvidable.