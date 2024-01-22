TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados y en qué categorías?

Conoce quiénes son los cantantes y grupos que pertenecen al selecto grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2024. Disfruta de la premiación este jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Por:
Univision

La edición 36 de Premio Lo Nuestro anunció su lista completa de nominados, cuyos ganadores son elegidos mediante el voto del público. La fecha límite para hacerlo fue el domingo 4 de febrero. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog.

Premio Lo Nuestro 2024 cuenta con 38 categorías, una menos que el año anterior, y en total fueron nominados 180 artistas en los géneros pop, tropical, urbano y música mexicana.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo y dónde será la fiesta?


Los resultados de la votación se conocerán el jueves 22 de febrero durante la fiesta que se realizará el Kaseya Center de Miami, Florida, y que será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

La transmisión de la gran celebración podrá verse por la señal de Univision, Galavisión y ViX a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas que tendrá todos los pormenores de la alfombra magenta. Si quieres asistir a la fiesta, compra tus boletos en Ticketmaster desde ahora.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?


La alfombra magenta contará son seis conductores para narrar todo lo relacionado con la antesala de la premiación. ¿Quién llegó con quién? ¿Qué diseñador vistió a cada una de las celebridades? Toda la moda y entrevistas exclusivas estarán en este especial.

Disfruta del debut de Adamari López y Karina Banda como hosts de Noche de Estrellas, así como de la presencia de Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso. Tendrán información en exclusiva y detalles que no te puedes perder de la fiesta.

Se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Noche de Estrellas tendrá dos números musicales, uno con Víctor Manuelle y el otro a cargo de Diego Torres.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la alfombra magenta y la entrega de premios?


La cobertura de esta edición permitirá que no te pierdas ningún detalle desde un par de horas antes de que arranque la premiación.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Recuerda que toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán. También tendrá el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.


A continuación, te presentamos a los seis artistas que más nominaciones recibieron este 2024 y las categorías en las que figuran.

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, el artista el más nominado en 14 categorías


El colombiano es uno de los cantantes que más nominaciones ha logrado en una edición. El ‘Pretty Boy’ está nominado en las categorías:

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Canción Del Año
  • Álbum Del Año
  • Colaboración ‘Crossover’ Del Año
  • La Mezcla Perfecta Del Año – Urbano
  • Artista Pop Masculino Del Año
  • Canción Del Año
  • Álbum Del Año
  • Canción Del Año – Pop-Urbano
  • Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance (en 2 ocasiones)
  • Colaboración Del Año – Tropical
  • Colaboración Del Año – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2024: Maluma tiene 14 nominaciones
Premio Lo Nuestro 2024: Maluma tiene 14 nominaciones
Imagen Cortesía

Peso Pluma sorprende con sus 13 nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024


El joven de 24 años tiene una carrera ascendente y gracias sus corridos tumbados y colaboraciones con otros colegas, actualmente es el segundo artista más nominado de PLN 2024 al estar presente en las siguientes categorías:

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Canción Del Año
  • Álbum Del Año
  • Remix Del Año
  • Artista Revelación Masculino
  • La Mezcla Perfecta Del Año (en 2 ocasiones)
  • Colaboración Del Año – Urbano
  • Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
  • Canción Del Año – Música Mexicana
  • Colaboración Del Año – Música Mexicana
  • Fusión Música Mexicana Del Año
  • Álbum Del Año – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2024: Peso Pluma tiene 13 nominaciones
Premio Lo Nuestro 2024: Peso Pluma tiene 13 nominaciones
Imagen Cortesía

Grupo Frontera presente en 10 categorías de Premio Lo Nuestro 2024


El éxito ‘X100to’ interpretado junto a Bad Bunny, ha colocado a Grupo Frontera en una posición privilegiada. Estas son las 10 categorías en las que están nominados para Premio Lo Nuestro 2024:

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Canción Del Año
  • Álbum Del Año
  • Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana
  • La Mezcla Perfecta Del Año
  • Canción Del Año – Música Mexicana
  • Colaboración Del Año – Música Mexicana
  • Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana
  • Fusión Música Mexicana Del Año
  • Álbum Del Año – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2024: Grupo Fronterá está nominado en 10 categorías
Premio Lo Nuestro 2024: Grupo Fronterá está nominado en 10 categorías
Imagen Cortesía

Feid está nominado en nueve categorías de Premio Lo Nuestro


Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid, ha llevado su música y composiciones a otro nivel. Su éxito queda claro con estas nueve nominaciones:

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Álbum Del Año
  • Remix Del Año
  • Artista Masculino Del Año – Urbano
  • Canción Del Año – Urbano (en 2 ocasiones)
  • Colaboración Del Año – Urbano
  • Álbum Del Año – Urbano
  • Canción Del Año – Pop-Urbano
Premio Lo Nuestro 2024: Feid está nominado en nueve categorías
Premio Lo Nuestro 2024: Feid está nominado en nueve categorías
Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Karol G la mujer más nominada de esta edición


La colombiana está de plácemes con sus nueve nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024. Aquí te presentamos las categorías en las que está presente:

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Álbum Del Año
  • Remix Del Año
  • Tour Del Año
  • Artista Femenina Del Año – Urbano
  • Colaboración Del Año – Urbano
  • Álbum Del Año – Urbano
  • Canción Del Año – Pop-Urbano
  • Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance
Premio Lo Nuestro 2024: Karol G está nominada en 9 categorías
Premio Lo Nuestro 2024: Karol G está nominada en 9 categorías
Imagen Cortesía

Carin León y sus ocho nominaciones a Premio Lo Nuestro 2024


La música mexicana tiene otro exponente en el selecto grupo de los más nominados de esta fiesta de la música latina, la de mayor tradición en Estados Unidos.

  • Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  • Álbum Del Año
  • La Mezcla Perfecta Del Año
  • Artista Masculino Del Año – Música Mexicana
  • Canción Del Año – Música Mexicana
  • Colaboración Del Año – Música Mexicana
  • Canción Norteña Del Año
  • Álbum Del Año – Música Mexicana
Premio Lo Nuestro 2024: Carin León está nominado en ocho categorías
Premio Lo Nuestro 2024: Carin León está nominado en ocho categorías
Imagen Cortesía
