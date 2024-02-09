Premio lo nuestro 2024: Diego Torres y Víctor Manuelle cantarán en Noche de Estrellas

Video Premio Lo Nuestro 2024: Camilo, Evaluna, Yuridia y Tini, cantarán en la premiación

Moda, entrevistas, música y muchas celebridades es lo que veremos en la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2024 , la cual estará dirigida por seis personalidades a cargo de presentar musicales y entrevistas con los invitados que lleguen al Kaseya Center para la celebración de la fiesta con más tradición de la música latina.

Adamari López, Chiquinquirá Delgado, Karina Banda, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso, serán los hosts de la antesala de esta celebración en la que se entregarán premios a las 38 categorías que integran la lista de nominados de este año. Estos galardones son entregados gracias al voto de público quien es el responsable de seleccionar a los ganadores.

PUBLICIDAD

¿Cuándo, cómo ver y a qué hora será Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024?



Este jueves 22 de febrero es la cita con la celebración de la música latina, la cual se realizará en el Kaseya Center y todo empezará con Noche de Estrellas a las 7P/6C.

De hecho, el público podrá asistir también como espectadores de la gran fiesta, solo basta con adquirir sus boletos en el sistema Ticketmaster .

Las señales de Univision y Galavisión transmitirán en vivo la alfombra magenta, pero también se trasmitirá en vivo en el plan gratuito y nivel Premium de ViX en Estados Unidos, México y el resto de los países de Latinoamérica.

La fiesta de Premio Lo Nuestro 2024, la cual iniciará a las 8P/7C, estará disponible en simultáneo en ViX Premium en dichos territorios. Además, ambos eventos podrán disfrutarse al día siguiente con suscripción, pero solo para EU y Latinoamérica, ya que en México podrá verse de nuevo hasta el domingo 25 de febrero con o sin suscripción.

No te pierdas la premiación, ya que este año Maluma es el artista más nominado de la noche al estar presente en 14 categorías. El colombiano es seguido por Peso Pluma, con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10 nominaciones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué sorpresas prepara Noche de Estrellas?



La alfombra magenta es el punto de encuentro entre los nominados, artistas que actuarán, presentadores y las grandes estrellas de televisión y ViX. Muchos de ellos serán entrevistados por nuestros conductores y no faltarán los comentarios de moda y tendencias a cargo de Jomari Goyso.

PUBLICIDAD

Se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas cantarán en Noche de Estrellas?

Premio Lo Nuestro 2024: Diego Torres cantará en Noche de Estrellas

Diego Torres iluminará Noche de Estrellas del Premio Lo Nuestro 2024 con su emblemática canción 'Mejor que Ayer'. El talentoso cantautor argentino nos invita a encontrar la alegría en cada momento con su inspiradora música, que nos motiva a comenzar de nuevo y afrontar la vida con optimismo.

Una noche cargada de emociones y mensajes positivos nos espera con la presencia de este inigualable artista.

Diego Torres se presentrá en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Víctor Manuelle se presentará en Noche de Estrellas su nuevo tema

Prepárate para moverte al ritmo de la salsa con Víctor Manuelle en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. El aclamado sonero de la salsa cantará su nuevo tema en este imperdible espectáculo.

Víctor Manuelle, reconocido con el Premio a La Trayectoria en 2023 por sus 30 años de brillante carrera artística, llega con toda la energía para conquistar los corazones de los fans una vez más.

Además de esto, el cantante está nominado a dos Premio Lo Nuestro 2024 en las categorías de Artista Del Año - Tropical y Canción Del Año - Tropical por su éxito 'Decidí Tener Pantalones'.

Victor Manuelle se presentará en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: ¡Quiénes son los conductores de Noche de Estrellas?

Premio Lo Nuestro 2024: Adamari López será por primera vez conductora de Noche de Estrellas



La bella actriz y presentadora de televisión puertorriqueña se une por primera vez como host de Noche De Estrellas. A ella la vemos todas las noches a cargo de ¿Quién Caerá?, el programa de juegos que UNIMÁS transmite de lunes a viernes a las 7P/6C.

Premio Lo Nuestro 2024: Adamari López será conductora de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

La elegancia de Chiqui Delgado de nuevo presente en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024



La presentadora de televisión, modelo y actriz venezolana, conductora de Mira Quién Baila, quien nos acompaña en la alfombra desde el 2011, se une una vez más al elenco de Noche de Estrellas.

Premio Lo Nuestro 2024: Chiqui Delgada será conductora de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Karina Banda en su debut como host de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024

La presentadora y periodista de televisión galardonada con seis premios Emmy, reconocida por su talento en cámara como presentadora, moderadora, y reportera de segmentos con características históricas y culturales, entre otras, estará con nosotros en la alfombra magenta.

Premio Lo Nuestro 2024: Karina Banda será conductora de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Gabriel Soto por segundo año será anfitrión de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024



El actor y protagonista de telenovelas como Mi Camino es Amarte y Vencer La Culpa, se une por segundo año consecutivo a este evento y le dará la bienvenida a todas las luminarias que lleguen a la gran celebración.

Premio Lo Nuestro 2024: Gabriel Soto será conductor de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Raúl de Molina, todo un experto en la conducción de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro



El copresentador del galardonado programa "El Gordo y la Flaca", ganador de múltiples premios Emmy, Raúl de Molina, quien nos acompaña en la alfombra desde 1999, se une una vez más a los conductores de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro, para llevarte entrevistas exclusivas con tus estrellas favoritas.

Premio Lo Nuestro 2024: Raúl de Molina será conductor de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Jomari Goyso, será el experto en moda de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024



La moda y la belleza serán analizadas por nuestro querido experto, quien ya tiene varios años colaborando con la alfombra magenta. No te pierdas sus comentarios y entrevistas con invitados.

Premio Lo Nuestro 2024: Jomari Goyso será conductor de Noche de Estrellas Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas actuarán en la ceremonia de premiación?



A las 8P/7C dará inicio la gran fiesta conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale en la que los espectadores serán testigos de grandes actuaciones.

PUBLICIDAD

Banda MS, la cantante de pop urbano Emilia, la sensación global Maluma, la super estrella dominicana Natti Natasha, las leyendas del reggaetón Wisin Y Yandel, integran la primera lista de artistas que se presentarán durante la premiación de mayor trayectoria de la música latina.

Todos los géneros musicales tendrán presencia en el escenario y próximamente se darán a conocer los nombres de más estrellas que se integrarán a la lista de artistas confirmados .

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León y Kane Brown y el estreno mundial de su primera colaboración



Cada año la fiesta tiene momentos especiales y prácticamente únicos en su escenario y uno de ellos es la presentación que tendrán Carin León y Kane Brown. Los dos intérpretes cantarán el tema 'The One (Pero No Como Yo)', el cual representa su primera colaboración.

Esta será la primera ocasión que el cantante de country canta en la ceremonia y junto al originario de Hermosillo, Sonora, quien además es uno de los más nominados de la noche al figurar en ocho categorías.