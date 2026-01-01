Premio Lo Nuestro Premio Lo Nuestro 2026: esta es la fecha en la que se dará a conocer la lista de nominados Premio Lo Nuestro dio a conocer la fecha en que lanzará la lista de artistas nominados para su edición 2026.



Premio Lo Nuestro es una gran celebración de la música latina, ya que se presentan los artistas más importantes del momento y se reconoce el talento de los mejores exponentes del pop, urbano, regional mexican y tropical.

Muy pronto sabremos quiénes son los artistas que competirán por uno de los preciados galardones en Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: la fecha en que se dará a conocer la lista de artistas nominados

Premio Lo Nuestro es la fiesta de la música latina con mayor tradición y reconocimiento en EE.UU. Este año se llevará a cabo la edición número 38 de esta premiación, misma que se ha realizado ininterrumpidamente desde el año 1989.

El próximo martes 13 de enero se dará a conocer la lista de artistas nominados para Premio Lo Nuestro 2026, así como las fechas en que el público podrá votar por sus estrellas favoritas y cómo hacerlo.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿a partir de cuándo puedo votar?

Las votaciones para elegir a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 comenzarán 13 de enero a las 9A/8C y terminarán el 27 de enero a las 3A/2C.

Para votar, sólo deberás ingresar en la página www.premiolonuestro.com/vota y seguir las instrucciones. Asegúrate de anotar la fecha para votar en tu calendario y mantente pendiente de toda la información de los nominados, performances, conductores y todos los detalles de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo se llevará a la edición 38?

Premio Lo Nuestro se realizará en febrero de este año, así que mantente pendiente de las redes sociales oficiales y la página web para conocer la fecha exacta, la lista de nominados, quiénes serán los conductores y mucha más información de esta gran fiesta de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2026: también habrá presentaciones musicales