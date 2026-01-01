TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: esta es la fecha en la que se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro dio a conocer la fecha en que lanzará la lista de artistas nominados para su edición 2026.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Premio Lo Nuestro 2026: pronto se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro es una gran celebración de la música latina, ya que se presentan los artistas más importantes del momento y se reconoce el talento de los mejores exponentes del pop, urbano, regional mexican y tropical.

Muy pronto sabremos quiénes son los artistas que competirán por uno de los preciados galardones en Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: la fecha en que se dará a conocer la lista de artistas nominados

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro es la fiesta de la música latina con mayor tradición y reconocimiento en EE.UU. Este año se llevará a cabo la edición número 38 de esta premiación, misma que se ha realizado ininterrumpidamente desde el año 1989.

El próximo martes 13 de enero se dará a conocer la lista de artistas nominados para Premio Lo Nuestro 2026, así como las fechas en que el público podrá votar por sus estrellas favoritas y cómo hacerlo.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿a partir de cuándo puedo votar?

Las votaciones para elegir a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 comenzarán 13 de enero a las 9A/8C y terminarán el 27 de enero a las 3A/2C.

Para votar, sólo deberás ingresar en la página www.premiolonuestro.com/vota y seguir las instrucciones. Asegúrate de anotar la fecha para votar en tu calendario y mantente pendiente de toda la información de los nominados, performances, conductores y todos los detalles de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo se llevará a la edición 38?

Premio Lo Nuestro se realizará en febrero de este año, así que mantente pendiente de las redes sociales oficiales y la página web para conocer la fecha exacta, la lista de nominados, quiénes serán los conductores y mucha más información de esta gran fiesta de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2026: también habrá presentaciones musicales

Además de la ceremonia de premiación, Premio Lo Nuestro 2026 contará con la presentación de diversos artistas, quienes ofrecerán performances para deleitar al público.

