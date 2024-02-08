Premio Lo Nuestro 2024: Artistas que cantarán en la entrega de premios de esta noche

La edición 36 de Premio Lo Nuestro inicia su cuenta regresiva tras anunciar a los artistas que actuarán en su escenario. Será una noche en la que, bajo el lema ‘El Poder de lo Nuestro’, se festejará a la música y a los máximos representantes de los géneros tropical, urbano, pop y la música mexicana. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Durante la gran fiesta se premiará además a las 38 categorías que integran su lista de 180 artistas nominados .

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma y los artistas más nominados de la edición 36

El colombiano es este año el más nominado al figurar en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año, Colaboración Del Año – Tropical, Colaboración Del Año – Música Mexicana, entre otras.

El grupo de artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2024 es seguido por Peso Pluma, con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10 nominaciones. Los también colombianos Feid y Karol G están empleados con nueve nominaciones cada uno, mientras que Carin León logró ocho nominaciones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde, a qué hora es la fiesta?



Anota en tu agenda el jueves 22 de febrero , ese día el Kaseya Center de Miami, Florida, verá desfilar a muchas estrellas, a partir de las 7P/6C.

El público que así lo desee podrá asistir y ver en vivo la celebración, solo basta con adquirir sus boletos en Ticketmaster para ser parte de este evento que reúne a las grandes figuras de la música latina.

Las señales de Univision y Galavisión están listas para traer todos los detalles. A partir de las 7P/6C podrás ver Noche de Estrellas , el especial donde verá la llegada de todos los invitados y nominados de la fiesta, contará con entrevistas exclusivas y dos números musicales.

La alfombra magenta tendrá a seis conductores: Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto, Jomari Goyso y, por primera vez, se suman Adamari López y Karina Banda como hosts. La considerada antesala de la gran premiación, mostrará los mejores looks en 360 grados y tendrá de regreso la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

La ceremonia de premiación iniciará a las 8P/7C y estará conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Un gran elenco de artistas se prepara para subir al escenario, además de que a lo largo de la noche se realizarán reconocimientos especiales a grandes figuras.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la alfombra magenta y la gala?



La cobertura de esta edición permitirá que no te pierdas ningún detalle desde un par de horas antes de que arranque la premiación.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán. También tendremos el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas cantarán en el escenario?

Premio Lo Nuestro 2024: Machine Gun Kelly confirma su presencia en el homenaje a Don Omar



El cantante llegará por primera vez a esta fiesta y lo hará en el número especial con el que Don Omar celebrará su reconocimiento como Ícono Global. La dupla se unirá bajo el ritmo de 'Danza Kuduro', un momento que nadie se querrá perder.

Machine Gun Kelly cantará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Arcángel cantará con Grupo Frontera en Premio Lo Nuestro 2024



El cantante subirá por primera vez al escenario de Premio Lo Nuestro y no lo hará solo sino con Grupo Frontera, con quien cantará su éxito ‘ALV’, además de que prepara una sorpresa más. Arcángel es reconocido como uno de los pioneros del reggaetón y trap latino, su música lo ha llevado a lograr fama internacional, pero también ha inspirado a una generación de artistas urbanos. Este año está nominado a Artista Masculino Del Año – Urbano y Colaboración Del Año – Urbano por el tema ‘La Jumpa’ junto a Bad Bunny.

Arcángel actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Bad Gyal estará por primera vez en Premio Lo Nuestro



La joven originaria de Barcelona quien es toda una sensación en la escena de la música urbana, debutará en la fiesta junto a Anitta e interpretarán el tema ‘Bota Niña’. El estilo underground de Bad Gyal la ha convertido en la favorita de otros artistas como Karol G, Sean Paul, Rauw Alejandro y Rema.

Bad Gyal actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León lanzará a nivel mundial su nuevo tema



Se trata de uno de los artistas más nominado este año a Premio Lo Nuestro y tendrá un estreno mundial pues lanzará su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’ junto a Kane Brown, cantante de música country. Carin León ha ganado dos galardones y está nominado este año en ocho categorías, entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año, Canción Norteña Del Año, entre otras.

Carin León cantará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Kane Brown confirma su participación en Premio Lo Nuestro 2024 para cantar con Carin León



El galardonado cantante y compositor de música country, con varios discos de platino, subirá a cantar junto a Carin León el estreno mundial de su tema ‘The One (Pero No Como Yo)’. Esta será la primera vez que un artista country canta en el escenario de la música latina.

Kane Brown cantará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Ricardo Montaner y su romanticismo estarán en Premio Lo Nuestro 2024



El icónico cantautor venezolano, quien participó en el primer Premio Lo Nuestro de 1989 con su tema ‘Tan Enamorados’ lo volverá a interpretar este año, regalándonos un momento muy especial. El venezolano tiene un Premio Lo Nuestro y está nominado en la categoría Canción Del Año – Pop/Balada por el tema ‘Yo No Fumo’, el cual canta junto a Carlos Rivera.

Ricardo Montaner cantará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Ángela Aguilar cantará junto a Yuridia el tema ‘Qué Agonía’



La ganadora de dos Premio Lo Nuestro estará en el escenario junto con Yuridia para interpretar, por primera vez en TV, su colaboración ‘Qué Agonía’. Este año Ángela Aguilar está nominada en tres categorías: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana y Canción Mariachi/Ranchera Del Año por ‘Qué Agonía’.

Ángela Aguilar actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Chayanne presentará en Premio Lo Nuestro 2024, por primera vez en TV, su tema ‘Bailando Bachata’



El puertorriqueño deleitará al público con su nuevo hit y encantará a todas sus seguidoras. Chayanne cuenta con millones de álbumes vendidos, ha ganado tres Premio Lo Nuestro, Premio Jóvenes Valores 2001 y Premio a la Excelencia 2010. Este año tiene dos nominaciones: Canción Del Año-Pop por ‘Como Tú y Yo’ y Canción Del Año – Tropical por ‘Bailando Bachata’.

Chayanne actuará en Premio Lo Nuestro Imagen Cortesía

Eladio Carrión debutará en el escenario de Premio Lo Nuestro 2024



El rapero se presentará por primera vez en este evento y lo hará interpretando, por primera vez en TV ‘La Canción Feliz Del Disco’ y ‘Bendecido’. Eladio Carrión se ha colocado como uno de los actores musicales más musicales del trap y reggaetón. Está nominado en cuatro categorías de PLN: Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Álbum Del Año – Urbano.

Eladio Carrión actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Grupo Frontera regresa a Premio Lo Nuestro con sus nuevos éxitos



La exitosa agrupación que combina norteño y cumbia está de vuelta en la gran celebración y lo hará con el estreno en TV de un tema. Grupo Frontera es uno de los artistas más nominados este año de PLN al figurar en 10 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Álbum Del Año, Canción Del Año, entre otras.

Grupo Frontera actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Pepe Aguilar confirma su asistencia a Premio Lo Nuestro 2024



Uno de los máximos exponentes de la música ranchera estrenará en TV su tema ‘Hasta Que Me Duermo’, cuyo estreno será el 16 de febrero. Ha ganado en 12 ocasiones el Premio Lo Nuestro incluyendo el Premio a la Excelencia. Para 2024 está nominado en las categorías de Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana y Canción Norteña Del Año.

Pepe Aguilar actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Anitta sorprenderá con su actuación en la celebración



La renombrada artista brasileña Anitta estará presente en Premio Lo Nuestro, donde deleitará al público con sus éxitos 'Mil Veces' y Bellakeo, además de revelar otras emocionantes sorpresas.

Anitta, nominada en dos categorías este año, incluyendo Artista Femenina del Año – Urbano y Colaboración del Año Pop-Urbano por su participación en 'La Loto' junto a TINI y Becky G, promete una actuación vibrante y llena de energía en este prestigioso evento musical.

Anita actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Camilo presentará dos temas nuevos en la gran fiesta



Camilo, el galardonado cantante y compositor colombiano, será uno de los artistas destacados que se presentará en Premio Lo Nuestro. Durante la celebración, Camilo estrenará dos de sus más recientes canciones, 'Gordo' y 'Plis', esta última en colaboración con Evaluna.

Reconocido como uno de los mayores exponentes del nuevo pop de su generación, Camilo ahora incursiona en el género tropical.

El cantante cuenta con impresionante historial, que incluyen ocho Premio Lo Nuestro y siete nominaciones en la edición de 2024, entre las que destacan Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Canción del Año con el tema ‘Ambulancia’ que interpreta junto a Camila Cabello.

Camilo actuará en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Evaluna será una de las cantantes que veremos en el escenario



Evaluna, la talentosa cantautora venezolana, será otra de las destacadas artistas que iluminarán el escenario del Premio Lo Nuestro. Con gran expectativa, nos brindará el estreno de su más reciente sencillo 'Plis', una emotiva colaboración junto a Camilo.

Evaluna ha dejado una huella imborrable en Premio Lo Nuestro, en 2022 la intérprete ganó en la categoría de Canción del Año Pop/Balada, junto con Ricardo Montaner, Mau y Ricky, y Camilo.

Eva Luna actuará en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía.

Premio Lo Nuestro 2024: Gente de Zona traerá mucha energía con una actuación muy especial



El poderoso dúo cubano, Gente de Zona, ganador de 6 Premio Lo Nuestro, estará presente en el escenario en la fiesta con más tradición en EU con una actuación muy especial. Su energía contagiosa y su estilo único prometen cautivar a la audiencia con un espectáculo que fusiona ritmos latinos y urbanos.

Gente de Zona actuará en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía.

Premio Lo Nuestro 2024: TINI regresa al escenario de la premiación



La estrella argentina TINI, reconocida cantante y compositora multi-platino, regresa triunfalmente al escenario de Premio Lo Nuestro para deleitar a sus fans con su más reciente sencillo 'La Original', en colaboración con Emilia.

Con una trayectoria de más de 15 años en la industria, TINI se ha posicionado como uno de los fenómenos globales más destacados y influyentes en la escena musical actual. Su talento ha sido reconocido con tres nominaciones en Premio Lo Nuestro 2024, compitiendo en categorías como Artista Pop Femenina del Año, Álbum del Año en la categoría Pop/Urbano por 'Cupido', y Colaboración del Año en la categoría Pop-Urbano por 'La Loto', junto a Becky G y Anitta.

TINI actuará en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Yuridia pisará por primera vez el escenario de Premio Lo Nuestro



Por primera vez en la historia de Premio Lo Nuestro, el escenario se iluminará con la presencia musical de Yuridia. La talentosa cantante y compositora mexicana originaria de Hermosillo, Sonora es considerada una de las mejores intérpretes del mundo de habla hispana, su emotiva e impactante voz ha conquistado corazones en todo el globo.

En esta edición, Yuridia nos deleitará con un tema de su álbum nominado 'Pa' Luego Es Tarde'. Con un total de siete nominaciones en Premio Lo Nuestro 2024, incluyendo Canción del Año y Colaboración del Año por su trabajo con Banda MS de Sergio Lizárraga y Ángela Aguilar, respectivamente, Yuridia se prepara para deslumbrar al público con su innegable talento y pasión por la música mexicana.

Yuridia actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Gloria Trevi estrenará su nuevo tema



En medio de su gira 'Mi Soundtrack Tour World', la cantante prepara una gran llegada a nuestro escenario, ya que tendrá el estreno mundial de un nuevo tema.

Gloria Trevi ha ganado dos Premio Lo Nuestro, incluido el Premio a la Trayectoria en 2021. Este año está nominada a Artista Pop Femenina Del Año y Álbum Del Año Pop/Urbano.

Gloria Trevia actuará en Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Banda MS se presentará en Premio Lo Nuestro 2024



La agrupación más influyente del género regional, nacida en 2003 en Mazatlán, Sinaloa, y ganadora de cinco Premio Lo Nuestro subirá al escenario a dar un gran performance.

La Banda MS ha impreso un toque de frescura, modernidad y creatividad a la música banda. Este año está nominada en cinco categorías: Canción Del Año, Canción del Año – Música Mexicana, Colaboración Del Año – Música Mexicana, Grupo o Dúo Del Año y Canción Banda Del Año.

Banda MS actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Emilia confirma su participación en la fiesta



La compositora, cantante y bailarina argentina tendrá un gran número musical esta edición. Emilia está nominada en tres categorías: Artista Pop Femenina Del Año, Colaboración Del Año – Pop-Urbano y Canción Del Año – Pop-Urbano.

Emilia actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, el artista más nominado, cantará en la ceremonia



El colombiano regresa a este escenario y promete un gran performance para todo el público asistente al Kaseya Center. Ha gadando ocho Premio Lo Nuestro incluyendo el de Ídolo Global en el 2022. Este año está nominado en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año y Álbum Del Año.

Maluma actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Natti Natasha regresa al escenario de Premio Lo Nuestro



La dominicana tendrá una actuación memorable que nadie se puede perder. Natti Natasha ha ganado a lo largo de su carrera seis Premio Lo Nuestro y esta edición está nominada en las categorías Artista Femenina Del Año – Urbano, Canción Del Año – Pop y Canción Del Año – Pop-Urbano.

Natti Natasha actuará en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Wisin y Yandel serán parte de la fiesta de la música latina



El legendario dueto de música urbana tendrá un gran momento en el escenario. Wisin, ganador en 20 ocasiones de este reconocimiento y nominado este año en tres categorías: Canción Del Año – Urbano, Colaboración Del Año – Urbano y Colaboración Del Año - Pop-Urbano, se une en una presentación inolvidable con su excompañero Yandel, quien a su vez tiene 14 estatuillas en su colección y está nominado a seis galardones, entre los que están Canción Del Año, Artista Masculino Del Año – Urbano y Álbum Del Año – Urbano.

Wisin & Yandel actuarán en Premio Lo Nuestro 2024 Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Diego Torres cantará en Noche de Estrellas

Diego Torres iluminará Noche de Estrellas del Premio Lo Nuestro 2024 con su emblemática canción Mejor que Ayer. El talentoso cantautor argentino nos invita a encontrar la alegría en cada momento con su inspiradora música, que nos motiva a comenzar de nuevo y afrontar la vida con optimismo.

Una noche cargada de emociones y mensajes positivos nos espera con la presencia de este inigualable artista.

Diego Torres se presentrá en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

Premio Lo Nuestro 2024: Víctor Manuelle presentará en Noche de Estrellas su nuevo tema

Prepárate para moverte al ritmo de la salsa con Víctor Manuelle en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. El aclamado sonero de la salsa hará su esperado debut televisivo con su nuevo tema en este imperdible espectáculo.

Victor Manuelle, reconocido con el Premio a La Trayectoria en 2023 por sus 30 años de brillante carrera artística, llega con toda la energía para conquistar los corazones de los fans una vez más.

Además de esto, el cantante está nominado a dos Premio Lo Nuestro 2024 en las categorías de Artista Del Año - Tropical y Canción Del Año - Tropical por su éxito Decidí Tener Pantalones.

Victor Manuelle se presentará en Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024. Imagen Cortesía

¿Qué artistas serán homenajeados en Premio Lo Nuestro 2024?



Como cada año se reconoce la trayectoria de grandes figuras y en esta ocasión serán tres artistas los homenajeados:





Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria. Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana.

Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia.

