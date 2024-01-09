Premio Lo Nuestro 2024 ¿Cuándo son y a qué hora es la fiesta de la música latina?

Prepárate y anota en tu calendario la noche del jueves 22 de febrero, pues ese será el día en que se realizará la fiesta de Premio Lo Nuestro . La ceremonia será transmitida en vivo por Univision, Galavisión y a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, el cual tendrá todos los detalles de la llegada de los invitados y entrevistas exclusivas con los nominados. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Este año Premio Lo Nuestro celebra su 36 aniversario, lo que le hace la entrega de premios a la música latina con más tradición en Estados Unidos. Como ya es costumbre, será una celebración llena de grandes momentos, homenajes, estrenos mundiales y performances con colaboraciones únicas. El lema de este año es 'El Poder de lo Nuestro'.

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma y otros artistas más nominados



El pasado 22 de enero se anunció la lista de artistas nominados del 2024 en la que figuran los nombres de 180 cantantes y grupos y 38 categorías, una menos que el año pasado.

A partir de ese momento quedaron abiertas las votaciones y, como cada año, el público es el responsable de elegir a los ganadores. La fecha límite para hacerlo fue el domingo 4 de febrero.

Para esta edición celebramos que Maluma es el artista más nominado al destacar en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Nunca y Pico’ (junto a Yandel & Eladio Carrión) y su producción ‘Don Juan’ está nominada a Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Otros artistas que son parte del selecto grupo de los artistas más nominados son: Peso Pluma con 13 nominaciones, siendo una de las sorpresas del año, así como Grupo Frontera con 10 nominaciones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo se elige a los nominados?



La celebración rendirá homenaje a los logros significativos de los artistas latinos y al innegable impacto global de la música, bajo el lema 'El Poder de lo Nuestro'.

En cuanto a las nominaciones, están basadas en la reproducción en las estaciones de UFORIA durante el periodo de elegibilidad (del 31 de agosto del 2022 al 1 de septiembre del 2023), así como en datos de streaming y la evaluación de un comité compuesto por expertos en música y entretenimiento.

¿Quiénes serán los hosts de Premio Lo Nuestro 2024?



Otra de las sorpresas para esta edición es que la ceremonia, la cual inicia a las 8P/7C tendrá tres espectaculares conductoras . Clarissa Molina, colaboradora de El Gordo y La Flaca y exreina de belleza, será, por primera vez, host principal de esta fiesta.

Galilea Montijo será por tercera ocasión conductora de Premio Lo Nuestro 2024, mientras que Angélica Vale completa esta tercia y será la segunda ocasión que se suba a nuestro escenario.

¿En qué ciudad de Estados Unidos se realizará Premio Lo Nuestro 2024?



Ve preparándote para asistir en Miami, Florida, a esta celebración de gran tradición. La paradisiaca ciudad, es específico el Kaseya Center, se alista para recibir a una gran cantidad de artistas e invitados, tal y como lo ha hecho desde sus inicios. Si quieres asistir a la fiesta, compra tus boletos en ticketmaster desde ahora.

Cabe destacar que el estado de Florida ha recibido a casi todas las ediciones de Premio Lo Nuestro, salvo la fiesta de 1992 cuando se trasladó al Cesar's Palace de Las Vegas, Nevada.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los conductores del especial Noche de Estrellas?



La alfombra magenta contará esta edición son seis conductores para narrar todo lo relacionado con la antesala de la premiación. ¿Quién llegó con quién? ¿Qué diseñador vistió a cada una de las celebridades? todo el tema de la moda y entrevistas exclusivas estarán en este especial.

Disfruta del debut de Adamari López y Karina Banda como hosts de Noche de Estrellas, así como de la presencia de Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso. Tendrán información en exclusiva y detalles que no te puedes perder de la fiesta.

Se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Por si fuera poco, Noche de Estrellas podrá verse tanto en el servicio gratis y suscripción de ViX y tendrá dos números musicales: Víctor Manuelle, el icónico sonero de la salsa, debutará con su energía y pasión, tras recibir el Premio a La Trayectoria en 2023 y dos nominaciones este año. Mientras que Diego Torres, con su emblemática canción 'Mejor que Ayer' estará en esta emocionante velada y llena de música latina.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta



Los nombres de los grupos y artistas que subirán al escenario comenzaron a anunciarse y todo indica que será una noche con muchos ritmos y alegría.

La noche de Premio Lo Nuestro promete ser épica con un elenco de estrellas de la música latina que harán vibrar el escenario. Desde la sorprendente actuación de Anitta con sus éxitos y emocionantes sorpresas, hasta el estreno de dos temas nuevos por parte del talentoso Camilo, y la llegada de Yuridia al escenario por primera vez en la historia del evento, este año no decepcionará.

Además, la energía contagiosa de Gente de Zona, el regreso de Chayanne al escenario y la presentación de un nuevo tema de Gloria Trevi, son solo algunas de las razones para no perderse esta celebración.

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León y Kane Brown tendrán el estreno mundial de su primera colaboración



Cada año la fiesta tiene momentos especiales y prácticamente únicos en su escenario y uno de ellos es la presentación que tendrán Carin León y Kane Brown. Los dos intérpretes cantarán el tema 'The One (Pero No Como Yo)', el cual representa su primera colaboración.

Esta será la primera ocasión que el cantante de country canta en la ceremonia y junto al originario de Hermosillo, Sonora, quien además es uno de los más nominados de la noche al figurar en ocho categorías.

Otras colaboraciones que emocionarán a todos es la anunciada entre Arcángel y Grupo Frontera, así como el número que preparan Bad Gyal y la brasileña Anitta.

Machine Gun Kelly estará por primera vez en Premio Lo Nuestro con Don Omar



El cantante se une al reconocimiento de Ícono Global del que será objeto Don Omar en Premio Lo Nuestro 2024. Este será el debut del músico estadounidense en el escenario de esta fiesta latina, la de mayor tradición.

Juntos tendrán una actuación especial con el éxito ‘Danza Kuduro’, marcando la primera vez que estos dos artistas colaboran en una presentación. El año pasado, Machine Gun Kelly, artista que mezcla géneros ,sorprendió a sus fanáticos con una cautivadora versión del himno del reggaetón en el Mad Cool Festival de Madrid.

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales festejará 30 años de trayectoria



El grupo dominicano anunció que durante la noche de Premio Lo Nuestro festejará sus tres décadas y lo hará con un gran performance que incluirá sus más grandes éxitos como ‘ El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’ y ‘Chucuchá’, entre otros.

Ilegales ha sido ganadores de cinco Premio Lo Nuestro y actualmente se encuentra de gira en ‘La Fiesta Tour’. El grupo liderado por el productor, compositor y cantante Vladimir Dotel, sigue tan vigente como la vez que irrumpió en la escena musical a mediados de los años 90.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver en vivo la premiación?



No hay pretexto para perderte esta fiesta, ya que la transmisión abarcará todos los medios.





A las 6P/5C podrás ver la transmisión de nuestra alfombra live por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

El especial Noche de Estrellas comenzará a las 7P/6C con el paso de las estrellas invitadas, nominados, entrevistas exclusivas y el análisis de la moda. Podrás verla por Univision, Galavisión y ViX.

La entrega de premios con todos los espectaculares performances iniciará a las 8P/7C y también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX, Tendrá una duración de tres horas.

Recuerda que toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán. Ahí encontrarás también el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los presentadores de las categorías?



Una lluvia de estrellas subirá al escenario a presentar las categorías que se premiarán en vivo durante la fiesta. Adamari López, Víctor Manuelle, Diego Torres, Eden Muñoz, Los Ángeles Azules, Danny Ocean. Kimberly Dos Ramos, Gala Montes, Migbelis Castellanos, entre muchas otras figuras estarán a cargo de entregar los galardones.

