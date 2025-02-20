TV SHOWS
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2025: Shakira es la artista con más premios, seguida de Carín León

La cantante colombiana arrasó en la edición 37 de Premio Lo Nuestro al ganar seis premios de los nueve a los que estaba nominada, seguida inmediatamente por Carín León, quien se ganó cinco galardones.

REVIVE LA FIESTA EN EL LIVEBLOG.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DE PREMIO LO NUESTRO 2025.

Por:
Univision
Video Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar honran el legado de Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro

La noche del jueves 20 de febrero se anunció a todos los ganadores de Premio Lo Nuestro 2025 en una fiesta realizada en el Kaseya Center de Miami, Florida, y la cual estuvo conducida por Alejandra Espinoza, Laura Pausini y Thalía.

La celebración además contó con la participación de más de 40 artistas, quienes prepararon los performances más espectaculares bajo el lema ‘Uniendo Generaciones’. Además, fue la fiesta donde se reconoció las carreras de Alejandro Fernández, La India y el compositor Manuel Alejandro.

Premio Lo Nuestro 2025: artistas más ganadores

Este año se nominó a 233 artistas en 44 categorías y el público con su voto fue el responsable de elegir a los ganadores. A continuación, los artistas que más galardones se llevaron a casa.

Shakira es la artista más ganadora de Premio Lo Nuestro

La colombiana triunfó al ganar seis premios de los nueve a los que estaba nominada. Las categorías en las que ganó son:

-Álbum Del Año – ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ - Shakira

-Colaboración ‘Crossover’ Del Año – ‘Puntería’ – Shakira & Cardi B

-Artista Pop Femenina Del Año

-Álbum Del Año – Pop-Urbano – Las Mujeres Ya No Lloran

Premio Lo Nuestro

-Colaboración Del Año – Pop – Urbano – ‘Puntería’ – Shakira y Cardi B

-Colaboración Del Año – Música Mexicana (Entre Paréntesis) – Shakira & Grupo Frontera

Premio Lo Nuestro 2025: Carín León es el segundo artista más ganador

El originario de Hermosillo, Sonora, este año fue uno de los artistas más nominados de la edición 37. El público votó y le dio el triunfo en cinco de las 10 categorías en las que estaba nominado.

-La Mezcla Perfecta Del Año – ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

-Canción Del Año – Tropical – ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

-Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

-Canción Del Año – Música Mexicana – ‘Primera Cita’

-Álbum Del Año – Música Mexicana – ‘Boca Chueca, Vol. 1’ – Carín León

Camilo gana cuatro galardones de Premio Lo Nuestro 2025

El cantautor, quien también fue uno de los artistas que engalanó el escenario de esta edición, recibió los cuatro premios a los que estaba nominado.

-La Mezcla Perfecta Del Año – ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

-Canción Del Año – Tropical – ‘Una Vida Pasada’ – Camilo & Carín León

-Colaboración Del Año – Tropical – ‘Plis’ – Camilo & Evaluna Montaner

-Álbum Del Año – Tropical – ‘Cuatro’ – Camilo

Premio Lo Nuestro 2025: Karol G gana en cuatro categorías

Este año de las siete nominaciones que obtuvo, la colombiana solo se llevó cuatro premios.

-Artista Premio Lo Nuestro Del Año

-Canción Del Año - ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’

-Artista Femenina Del Año – Urbano

-Álbum Del Año – Urbano – ‘Mañana Será Bonito’

