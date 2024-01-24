Premio Lo Nuestro 2024: Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Tras dar a conocer su lista de artistas nominados para Premio Lo Nuestro 2024, ahora se anuncia los nombres de los artistas que recibirán alguna distinción especial. La primera de ellas es Ana Bárbara, quien recibirá el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria de esta edición 36 que se realizará el jueves 22 de febrero .

Con una trayectoria de tres décadas, la cantante ha logrado dejar una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana.

PUBLICIDAD

Actualmente Ana Bárbara está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024 : Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y cómo ver la ceremonia?



Ana Bárbara será reconocida en la fiesta que se realizará el 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida y tú puedes ser parte de esta experiencia. Solo entra a Ticketmaster y adquiere tus boletos.

La transmisión en vivo podrá verse por Univision y Galavisión y comenzará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta. La entrega de premios iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de tres conductoras .

Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale han confirmado su presencia como hosts en esta noche que tendrá como lema ‘El Poder de lo Nuestro’, llena de música, homenajes y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los espectadores.

Adicionalmente ViX tendrá dos transmisiones , una para suscriptores y otra para no suscriptores, de la alfombra magenta y la gran fiesta.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2024?



El colombiano Maluma es el artista más nominado de esta edición al estar presente en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Otros nombres que destacan dentro del grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Peso Pluma, con 13 nominaciones, seguido por Grupo Frontera, con 10 nominaciones.

PUBLICIDAD

Los colombianos Feid y Karol G, se encuentran empatados con nueve nominaciones cada uno. Ambos están presentes en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Álbum Del Año, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2024: Ellos serán los conductores de Noche de Estrellas



El programa previo a la gran fiesta de la música latina anunció a los seis conductores encargados de todo el glamour y entrevistas con invitados especiales durante su paso por la alfombra magenta. Por primera vez Adamari López y Karina Banda serán parte de la antesala y compartirán créditos con Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

La alfombra magenta es el punto de encuentro entre los nominados, artistas que actuarán, presentadores y las grandes estrellas de televisión y ViX. Muchos de ellos serán entrevistados por nuestros conductores y no faltarán los comentarios de moda y tendencias a cargo de Jomari Goyso.