Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales celebrará 30 años de carrera en este escenario

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Los más grandes éxitos de los Ilegales sonarán en Premio Lo Nuestro 2024 , pues la agrupación ha elegido este escenario para festejar tres décadas de trayectoria. Disfruta de su actuación este jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C con la transmisión en vivo que tendrán Univision, Galavisión y ViX.

Esa noche será cuando conozcamos a los ganadores de las 38 categorías que integran su lista de nominados , la cual este año incluye a 180 artistas. Recuerda que el público con su voto es el responsable de elegir a los ganadores. Las votaciones concluyeron el domingo 4 de febrero.

Ilegales celebrará su trayectoria en Premio Lo Nuestro 2024



Con 30 años de carrera, el grupo dominicano liderado por el productor, compositor y cantante Vladimir Dotel, sigue tan vigente como la vez que irrumpió en la escena musical a mediados de los años 90.

Desde entonces, Ilegales se ha caracterizado por ser siempre el invitado de honor a cualquier fiesta que tenga un elemento latino, porque con su sonido original, alegría, carisma y ritmo contagioso invita a bailar, logrando que su sonido fusión trascienda fronteras, idiomas y culturas.

Ilegales ha sido ganadores de cinco Premio Lo Nuestro y actualmente se encuentra de gira en ‘La Fiesta Tour’. Prepárate para escuchar sus grandes éxitos como ‘ El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’ y ‘Chucuchá’, entre otros, en la fiesta de la música latina.

Premio Lo Nuestro: ¿Cuándo, dónde, a qué hora y cómo ver la gran celebración?



Este jueves 22 de febrero tienes una cita a la entrega de este galardón, el de mayor tradición a la música latina en Estado Unidos. El Kaseya Center de la ciudad de Miami, Florida, se prepara para recibir a todos los invitados. Si quieres asistir y ser testigo de este festejo, ingresa a Ticketmaster y adquiere tus boletos.

La transmisión en vivo iniciará a las 7P/6C con Noche de Estrellas , el especial donde veremos todos los detalles de la alfombra magenta y que tendrá entre sus conductores a Adamari López, Karina Banda, Chiquinquirá Delgado, entre otros, además de que contará con dos números musicales espectaculares.

A las 8P/7C comenzará la entrega de los galardones Premio Lo Nuestro en su edición 36, la cual tendrá tres conductoras de lujo: Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale. Muy pronto se anunciará la lista de artistas confirmados para actuar.

Recuerda que la transmisión en vivo a partir de las 7P/6C podrás verla por las señales de Univision y Galavisión. Además, este año la plataforma de streaming en español ViX tendrá dos transmisiones : una para no suscriptores en la que solo podrán ver la transmisión de Noche de Estrellas, mientras que ViX Premium tendrá disponible este especial, así como toda la fiesta.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Qué artistas serán homenajeados en la fiesta?



Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

En el caso de Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Por último tenemos a Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina. Es entregado a los artistas que han construido un legado musical impecable y que han servido como pioneros en su género.

