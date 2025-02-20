Premio Lo Nuestro 2025 vibró con espectaculares presentaciones y homenajes memorables

Grandes artistas se dieron cita en el Kaseya Center, en Miami, este de 20 de febrero para festejar la música latina. Interpretaciones en vivo, discursos emotivos, interacciones emocionantes y más hicieron vibrar el escenario de Premio Lo Nuestro 2025.

#1 Will Smith y La India Martínez abrieron la noche con ritmo

El actor y rapero demostró su gran gusto por la música latina al cantar con La India Martínez, Thalía y DJ Khaled.

#2 Kapo dio una muestra de su talento

El colombiano presentó los éxitos virales ‘UWAIE’ y ‘Ohnana’ en su primera vez en Premio Lo Nuestro.

#3 La dinastía Aguilar rindió homenaje a Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro 2025

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar conmovieron a la audiencia al entonar ‘Me saludas a la tuya’ y ‘Tres veces te engañé’ a tan solo unos días de la partida de la leyenda de la música mexicana.

Video Ángela Aguilar, Pepe Aguilar y Leonardo Aguilar honran el legado de Paquita la del Barrio en Premio Lo Nuestro

#4 Reik presentó 'Mientes' por primera vez

La agrupación usó el escenario de Premios Lo Nuestro 2025 para estrenar y tocar en vivo su más reciente sencillo.

#5 Emilia se adueñó del escenario junto a Silvestre Dangond

y Gordo

‘Vestido rojo’ y ‘Olvidarte’ fueron los temas que la argentina eligió para dar una probadita del talento que le valió ocho nominaciones esta noche.

#6 Marc Anthony, Piso 21 y Beéle hicieron vibrar Premio Lo Nuestro

Su presentación de ‘Vuelve’ puso a bailar a toda la audiencia.

#7 Grupo Frontera y Alejandro Sanz cantaron en vivo ‘Hoy no me siento bien’

Su gran colaboración no dejó indiferente a nadie: todo el Kaseya Center se levantó a corear el tema.

#8 Guaynaa y Venesti estrenaron ‘Mi Debility’

Premio Lo Nuestro 2025 fue el escenario que los artistas eligieron para dar a conocer su más reciente sencillo, lanzado apenas unas horas antes.

#9 Becky G conmovió a Premio Lo Nuestro 2025 con ‘Querido abuelo’

La artista femenina más nominada de la noche estremeció a la audiencia con su interpretación en vivo de este tema, que habla de sus orígenes.

#10 Alejandro Fernández deleitó a la audiencia con una interpretación de canciones rancheras

Antes de recibir el Premio Lo Nuestro a La Excelencia, el cantante rindió un tributo al género musical que ha marcado su carrera, con una interpretación en vivo de ‘Un millón de primaveras’, ‘La ley del monte’ y ‘Estos celos’.

#11 Alejandro Fernández dedicó el Premio Lo Nuestro a La Excelencia a México

Carin León fue el encargado de darle el galardón. En su discurso de recibimiento, ‘El Potrillo’ agradeció a toda su familia, seres queridos, personas que han colaborado con él y fans. Además, dedicó el reconocimiento a México y refrendó su apoyo a sus compatriotas.

Video Alejandro Fernández vive un emotivo momento al ser honrado con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia

#12 Natti Natasha interpretó ‘Desde hoy’ en vivo

La cantante de 38 años cantó por primera vez en vivo su más reciente sencillo.

#13 Óscar Maydon llevó los corridos tumbados a Premio Lo Nuestro 2025

El joven artista se presentó por primera vez en la celebración de la música latina: presentó su éxito ‘Tu boda’ y puso a todos a bailar.

Video Oscar Maydon se para por primera vez sobre el escenario de Premio Lo Nuestro con el hit 'Tu Boda'

#14 Danny Ocean y Kapo fusionaron su talento en un medley

Los artistas urbanos hicieron una presentación conjunta de ‘Vitamina’ e ‘Imagínate’.

#15 Las voces de Ha*Ash y Thalía estremecieron Premio Lo Nuestro

Las cantantes entonaron ‘Amiga date cuenta’, una canción estrenada apenas unos días atrás.

#16 Los Ángeles Azules también compartieron escenario con Thalía

La agrupación también lanzó una colaboración con la actriz y cantante, que presentaron por primera vez en el escenario de Miami.

#17 Grandes artistas homenajearon a Manuel Alejandro

Alejandro Sanz, Carin León, Laura Pausini, Edgar Barrera y Niña Pastori unieron sus voces para celebrar el legado del compositor, quien fue reconocido como Visionario de lo Nuestro, en la música latina.

#18 Manuel Alejandro conmovió al aceptar el reconocimiento de Visionario de lo Nuestro

Al reflexionar sobre su carrera, el también productor confesó que, cuando se dio cuenta de que “la fortaleza de su gente (latina), acababa cuando oían una canción de amor”, decidió dedicarse a eso.

“Lo único que hice toda la vida fue ahondar, escuchar sus vibraciones, sus sentimientos más profundos y escribirlos al pie de la letra. Nada más”, manifestó.

Además, dijo compartir el reconocimiento con otros compositores, legendarios y emergentes, en América Latina.

Manuel Alejandro en Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images

#19 Camilo y Yami Safdie interpretaron ‘Querida yo’

Los artistas rindieron una emotiva presentación de su dueto, que nació gracias a las redes sociales y ha sido un éxito en las mismas.

#20 El Alfa hizo un recorrido por sus éxitos antes de su retiro

El rapero planea alejarse de los estudios y escenarios, pero, antes de ponerle punto final a su carrera musical, repasó sus éxitos ‘4K’, ‘Este’ y ‘La mamá de la mamá’ en Premio Lo Nuestro 2025.

Video El Alfa dice adiós en Premio Lo Nuestro con sus grandes éxitos: así fue su actuación en su despedida de la música

#21 Ángela, Leonardo Aguilar y Becky G honraron sus raíces mexicanas

Al recibir el premio a Canción Mariachi/Ranchera del Año, los artistas manifestaron su apoyo a la comunidad migrante en Estados Unidos, recordando los orígenes de sus familias.

Ángela Aguilar dedicó el galardón a “todos los migrantes”: “Mi abuelo fue deportado cuatro veces, y ese mismo señor vendió 13 veces el Madison Square Garden. ¡Sí se puede, estamos con ustedes!”, dijo la joven de 21 años.

Becky G también dedicó el premio a sus abuelos: “¡Soy nieta de inmigrantes, orgullosamente chicana, con sangre mexicana!”. Añadió que su álbum ‘Esquinas’ le ayudó a conectar con sus raíces.

Por su parte, Leonardo Aguilar se dijo tan sorprendido como emocionado por recibir su primer premio.

Video Ángela Aguilar y Becky G recuerdan con emotivas palabras a sus abuelos migrantes en Premio Lo Nuestro

#22 Belinda y Tito Doble P interpretaron ‘La Cuadrada’

Los cantantes le añadieron el toque bélico a la noche al cantar en vivo su exitosa colaboración.

#23 Prince Royce le puso el toque romántico a la noche

El cantante se adentró de lleno en la música en inglés con una interpretación de temas como ‘My girl’, ‘How Deep Is Your love’, ‘Dancing in the Moonlight’.

#24 La India repasó sus grandes éxitos en Premio Lo Nuestro 2025

‘La princesa de la salsa’ recibió el Premio Lo Nuestro a La Trayectoria, así que repaso su carrera musical con una presentación de temas como ‘Nunca voy a olvidarte’, ‘Dicen que soy’ y ‘Mi mayor venganza’.



Dedicó el galardón a Dios, sus fans, su equipo de trabajo y colegas. Al recibir el galardón, mandó un mensaje a la comunidad latina: “Nosotros somos importantes en esta tierra, jamás nos van a correr de esta tierra de las Américas, jamás”.

Video La India recibe con orgullo el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria: "Nunca me iré para atrás"

#25 Xavi y Manuel Turizo unieron su talento en el escenario

Los cantantes interpretaron su reciente colaboración ‘En Privado’ con un número musical que encendió el Kaseya Center.

#26 Shakira hizo una aparición especial en Premio Lo Nuestro 2025

Si bien la cantante se encuentra de gira, se tomó el tiempo de grabar una presentación especial de su hit 'Última' para la celebración de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2025 Imagen Getty Images

#27 Alejandra Guzmán también se hizo presente en la noche

Con una interpretación en vivo de ‘No se vale llorar’, la cantante mexicana deleitó a sus fans entre la audiencia.

Video Alejandra Guzmán regresa a Premio Lo Nuestro para darle su sello a la noche con el sencillo 'No Se Vale Llorar'

#28 Ángela Aguilar, Arthur Hanlon, Darell y Yotuel cerraron Premio Lo Nuestro 2025