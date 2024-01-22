Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son las tres celebridades que conducirán la fiesta?

Video Premio Lo Nuestro 2024: Camilo, Evaluna, Yuridia y Tini, cantarán en la premiación

La edición 36 de Premio Lo Nuestro 2024 será única y prueba de ello es la elección de tres conductoras Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale, para que sean la guía del público en esta celebración de la música latina, la de mayor tradición en Estados Unidos.

Ellas serán las anfitrionas de la fiesta en la que conoceremos a los ganadores de la lista de nominados anunciada este 22 de enero y en la cual el público votó para elegir a sus artistas favoritos. La fecha límite para hacerlo fue el domingo 4 de febrero.

Clarissa Molina será, por primera vez, host principal de Premio Lo Nuestro



La dominicana, exreina de belleza, conductora, colaboradora de El Gordo y La Flaca y actriz, debutará como conductora principal del evento, ya que anteriormente había estado a cargo de todo lo que pasa en el backstage.

Con una amplia experiencia ante las cámaras y conducción, pues ha sido host de Premios Juventud y de los Latin American Music Awards, Clarissa Molina es uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana.

Premio Lo Nuestro 2024: Galilea Montijo regresa a la conducción de la fiesta



Conductora y actriz mexicana, es uno de los rostros principales del matutino Hoy, pero también ha destacado por su participación en shows como Pequeños Gigantes, ¿Quién Es La Máscara? y recientemente en La Casa de los Famosos México.

Esta es la tercera ocasión que Galilea Montijo es conductora de Premio Lo Nuestro; anteriormente la vimos en las ediciones de 2016 (a lado de Arath de la Torre) y en 2015 acompañada de Cristián de la Fuente.

Angélica Vale será conductora de Premio Lo Nuestro 2024



La actriz mexicana, presentadora de televisión, imitadora, comediante, cantante y locutora de radio estará a cargo de la ceremonia por segunda ocasión, ya que como se recordará en 2011, apenas unas semanas antes de su boda, debutó como host de esta fiesta.

Angélica Vale, recordada por su papel protagónico en Yo Soy Betty La Fea, así como su participación en telenovelas juveniles como ‘Soñadoras’ y ‘Amigas y Rivales’, ha destacado también por ser parte de shows como Tu Cara Me Suena, en el cual además de ser crítica fungió como asesora de los participantes.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados de este año?



Las nominaciones de esta edición 36 están encabezadas por Maluma , al figurar en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción del Año, Álbum Del Año, Álbum Del Año – Pop/Urbano, Canción del Año –Pop-Urbano/Dance, entre otras.

El ‘Pretty Boy’ es seguido muy de cerca por Peso Pluma, quien cuenta con 13 categorías, mientras que el Grupo Frontera aparece en tercer lugar del selecto grupo de los artistas más nominados.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta

¡La noche en Premio Lo Nuestro 2024 estará cargada de estrellas! Desde la actuación de Anitta con sus éxitos 'Mil Veces' y 'Bellakeo', hasta la presentación de Camilo con sus nuevas canciones 'Gordo' y 'Plis', este evento promete ser inolvidable.

No te pierdas la emotiva colaboración de Evaluna, así como la energética presentación de Gente de Zona fusionando ritmos latinos y urbanos. Además, prepárate para el regreso triunfal de TINI junto a otras actuaciones destacadas como la de Yuridia, Gloria Trevi, Banda MS, Maluma, Natti Natasha y el legendario dueto Wisin y Yandel.

Además, el programa previo Noche de Estrellas tendrá dos musicales. Uno de ellos con Víctor Manuelle, el reconocido salsero distinguido con el Premio a La Trayectoria en 2023 y con dos nominaciones este año. Diego Torres, con su hit 'Mejor que Ayer', un himno inspirador que incita a perseguir la felicidad y afrontar los desafíos de la vida con un espíritu optimista. Su presencia en el escenario promete elevar los corazones y transmitir un mensaje de esperanza y superación a todos los espectadores.

Premio Lo Nuestro 2024 Carin León y Kane Brown cantarán juntos en la fiesta



Como cada año la fiesta tiene performances únicos y estrenos mundiales, como lo será la participación de Carin León y Kane Brown con el tema 'The One (Pero No Como Yo)', su primera colaboración.

El regional mexicano y el country tendrá a dos de sus máximos representantes en nuestro escenario. Para Kane Brown este será su debut en la fiesta latina, mientras que Carin León ya ha sido parte de la celebración, de la cual tiene dos galardones. Este año el originario de Hermosillo, Sonora, es uno de los artistas más nominados al figurar en ocho categorías.

Otras colaboraciones que sorprenderán al público son la que preparan Arcángel con Grupo Frontera, así como la de Bad Gyal con Anitta.

Premio Lo Nuestro 2024: Reconocimientos especiales y homenajes de esta edición



Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina.

Además de estos tres momentos se prepara uno muy especial con Ilegales por el festejo de sus 30 años de trayectoria . La agrupación dominicana prepara un número muy especial en el que cantarán sus más grandes éxitos y pondrán a bailar a todos.

¿Dónde será Premio Lo Nuestro 2024 y cómo puedes asistir?



Miami, Florida será nuevamente la sede esta celebración y el Kaseya Center se alista para recibir a la gran audiencia y a todos los invitados especiales y artistas a cargo de los performances más espectaculares.

El público puede asistir adquiriendo sus tickets AQUÍ. Apresúrate a comprar tus entradas antes de que se agoten.

Si no puedes acudir tienes la opción de seguir la transmisión en vivo por Univision y Galavisión a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas y una hora después la gran celebración. Además, la plataforma de streaming ViX tendrá dos transmisiones de estos eventos , para que los sigas desde donde estés.