Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2024: Don Omar recibirá el reconocimiento Ícono Global

Uno de los pioneros de reggaetón será reconocido en la edición 36 de Premio Lo Nuestro que se realizará el jueves 22 de febrero. No te pierdas la transmisión en vivo de esta fiesta, a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Por:
Univision
Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Poco a poco vamos conociendo los nombres de las figuras que serán reconocidas en la noche de Premio Lo Nuestro 2024. Ahora toca el turno de Don Omar, quien será homenajeado con el galardón Ícono Global, al ser uno de los líderes del movimiento de este género musical.

Además, William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del género urbano, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Esta edición 36 de Premio Lo Nuestro es parte de la lista de nominados al destacar en las categorías de Remix Del Año, Colaboración ‘Crossover’ Del Año, Colaboración Del Año – Urbano y Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2024?


El colombiano Maluma es el artista más nominado de esta edición al estar presente en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Otros nombres que destacan dentro del grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Peso Pluma, con 13 nominaciones, seguido por Grupo Frontera, con 10 nominaciones. Los colombianos Feid y Karol G, se encuentran empatados con nueve nominaciones cada uno. Ambos están presentes en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Álbum Del Año, entre otras.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Dónde, cuándo y cómo ver en vivo la fiesta?


La fiesta se realizará el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y los boletos para asistir están a la venta en Ticketmaster.

La transmisión en vivo correrá a cargo de Univision y Galavisión y será a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas, donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta. Por primera vez Adamari López y Karina Banda serán parte de la antesala y compartirán créditos con Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

La alfombra magenta es el punto de encuentro entre los nominados, artistas que actuarán, presentadores y las grandes estrellas de televisión y ViX. Muchos de ellos serán entrevistados por nuestros conductores y no faltarán los comentarios de moda y tendencias a cargo de Jomari Goyso.

La entrega de premios iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de tres conductoras. Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale serán las hosts de esta noche que tendrá como lema ‘El Poder de lo Nuestro’, llena de música, homenajes y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los espectadores.

La plataforma de streaming ViX tendrá dos transmisiones, una para suscriptores y otra para no suscriptores, de la alfombra magenta y la gran fiesta. Desde donde estés podrás seguir cada detalle.

