Premio Lo Nuestro 2024: Maluma arrasa con las nominaciones y todo lo que debes de saber de la fiesta

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro anunció este 22 de enero su lista de artistas nominados siendo Maluma el cantante más nominado, seguido de Peso Pluma y Grupo Frontera, por mencionar a algunos de los más destacados de este año. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Son 180 los artistas que aparecen en la lista de Premio Lo Nuestro 2024 , mismos que fueron nominados en 38 categorías, una menos que el año pasado.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora será la fiesta?



Los ganadores se darán a conocer el jueves 22 de febrero en una celebración que se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida.

La transmisión será a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta. La entrega de premios iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de tres conductoras .

Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale han confirmado su presencia como hosts en esta noche llena de música, homenajes y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los espectadores.

¿En qué categorías de Premio Lo Nuestro 2024 está nominado Maluma?



El ‘Pretty Boy’ es el artista más nominado de esta edición al estar presente en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Nunca y Pico’ (junto a Yandel & Eladio Carrión) y su producción ‘Don Juan’ está nominada a Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Maluma está nominado también en Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance por partida doble por los temas ‘Celular’ (colaboración con Nicky Jam & The Chainsmokers) y ‘Ta Ok Remix’ (en colaboración con Dennis, Mc Kevin O Chris & Karol G), en Colaboración Del Año – Tropical por ‘La Fórmula’ junto a Marc Anthony y Colaboración Del Año – Música Mexicana por el éxito ‘Según Quién’ a lado de Carin León, por mencionar algunas.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los otros artistas más nominados?



Otros nombres que destacan dentro del grupo de los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Peso Pluma, con 13 nominaciones, quien pone en alto el género de corridos tumbados al figurar en categorías como Artista Premio Lo Nuestro, Canción del Año y Álbum del Año.

El originario de Zapopan, Jalisco, es seguido por Grupo Frontera, con 10 nominaciones, y gracias a su tema ‘Un X100to’ junto a Bad Bunny participan en la categoría La Mezcla Perfecta del Año y Canción del Año.

Los colombianos Feid y Karol G, se encuentran empatados con nueve nominaciones cada uno. Ambos están presentes en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Álbum Del Año por sus producciones ‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ y ‘Mañana Será Bonito’, respectivamente.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados de la edición 36?



Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

En el caso de Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos. Este año figura en cuatro categorías de PLN: Remix Del Año, Colaboración 'Crossover' Del Año, Colaboración Del Año - Urbano y Canción Del Año - Pop-Urbano/Dance.

Por último tenemos a Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina. El galardón es entregado a los artistas que han construido un legado musical impecable y que han servido como pioneros en su género. Por cierto que este año está nominada en dos categorías: Artista Del Año - Tropical y Álbum Del Año - Tropical.

Premio Lo Nuestro 2024: Maluma y otros artistas que actuarán en la fiesta

El colombiano no podía faltar a esta celebración en la que destaca por sus 14 nominaciones. El 'Pretty Boy' es parte del grupo de artistas que cantarán en el escenario del Kaseya Center y que brindarán momentos únicos a los espectadores.

Premio Lo Nuestro, contará con la presencia de la cantante brasileña Anitta, quien interpretará sus sus éxitos y promete muchas sorpresas, también tendrá la participación de Evaluna, quien estrenará su más reciente sencillo 'Plis' junto a Camilo.

La celebración gozará de la energía de Gente de Zona que fusionará ritmos latinos y urbanos, tambien tendrá el estreno mundial del nuevo tema de Gloria Trevi.

Prepárate para dejarte llevar por el talento de Banda MS y como broche de oro, Natti Natasha regresa al escenario para brindar una actuación memorable. ¡Un evento imperdible lleno de música, emoción y estrellas latinas brillantes!

Premio Lo Nuestro 2024: Carin León cantará con Kane Brown por primera vez en TV



Los cantantes estrenarán a nivel mundial, en el escenario del Kaseya Center, el tema 'The One (Pero No Como Yo)', la cual es su primera colaboración. Un momento digno de la ceremonia en la que siempre se han presentado performances únicos.

Esta será la primera vez que Kane Brown se presente en la fiesta latina y lo hará de mano de Carin León, uno de los artistas más nominados de esta edición y uno de los representantes más importantes del regional mexicano.

Otras colaboraciones que emocionarán a todos es la anunciada entre Arcángel y Grupo Frontera, quienes cantarán el éxito 'ALV', así como el número que preparan Bad Gyal y la brasileña Anitta con el tema 'Bota Niña'.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo de la Alfombra Magenta y entrega de premios?



La cobertura de esta edición permitirá que no te pierdas ningún detalle desde un par de horas antes de que arranque la premiación.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán.

No podía faltar el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

Conoce a los conductores de Noche de Estrellas de Premio Lo Nuestro 2024



La alfombra magenta tendrá seis conductores encargados de presentar entrevistas exclusivas con los invitados a la fiesta, así como realizar análisis de moda y dar información referente a la premiación.

Esta edición será la primera vez que veremos como conductoras de Noche de Estrellas a Adamari López y Karina Banda, quienes se suman al elenco encabezado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Como sabemos que la moda es fundamental para el público, en este especial se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Noche de Estrellas podrá verse en el servicio gratis y de suscripción de ViX y tendrá dos números musicales: Víctor Manuelle, reconocido intérprete de la salsa, tendrá una presentación llena de energía y pasión, tras recibir el honor del "Premio a La Trayectoria" en 2023 y obtener dos nominaciones este año. Mientras que Diego Torres nos deleitará con su talento y carisma y su inolvidable éxito 'Mejor que Ayer'.

Prepárate para una gran fiesta llena de música y momentos únicos, la cita es el jueves 22 de febrero a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.