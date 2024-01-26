Premio Lo Nuestro 2024: ViX transmitirá el especial Noche de Estrellas y la gran fiesta

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

La edición 36 de Premio Lo Nuestro alista muchas sorpresas y para que nadie se quede sin verlas además de las opciones de Univision y Galavisión, ahora se suma la plataforma ViX como un medio para estar al tanto de todo lo que acontece alrededor de esta celebración de la música latina.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo puedo ver Noche de Estrellas y la fiesta en ViX?

ViX tendrá dos transmisiones dentro de su programación para Estados Unidos, México y el resto de Latinoamérica, para el especial Noche de Estrellas y la celebración de la edición 36 de Premio Lo Nuestro, eventos que se celebrarán el jueves 22 de febrero , a partir de las 7P/6C.

Habrá dos formas, para suscriptores y no suscriptores:

- No Suscriptores: Este canal solo tendrá disponible la transmisión en vivo del especial Noche de Estrellas (7-8pm ET), con todos los detalles de la alfombra magenta, la llegada de los invitados, entrevistas exclusivas y análisis de moda.

- Suscriptores: ViX Premium tendrá disponible en vivo Noche de Estrellas (7-8pm ET) y la entrega de premios (8-11pm ET) de la edición 36 de Premio Lo Nuestro.

¿Qué sorpresas tendrá Noche de Estrellas? la antesala de Premio Lo Nuestro 2024



El programa previo a la gran fiesta de la música latina anunció a los seis conductores encargados de todo el glamour y entrevistas con invitados especiales durante su paso por la alfombra magenta. Por primera vez Adamari López y Karina Banda serán parte de la antesala y compartirán créditos con Chiqui Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

La alfombra magenta es el punto de encuentro entre los nominados, artistas que actuarán, presentadores y las grandes estrellas de televisión y ViX. Muchos de ellos serán entrevistados por nuestros conductores y no faltarán los comentarios de moda y tendencias a cargo de Jomari Goyso.

Se podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando. Además, en breve se anunciarán los dos musicales que pondrán el ritmo a este programa especial.

Premio Lo Nuestro 2024: Artistas nominados, conductores y más detalles de la ceremonia



Esa noche conoceremos a los ganadores de las 38 categorías incluidas en la lista de nominados de este año. La fiesta se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida, lugar que ya se prepara para recibir a todos los invitados y que tendrá a Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale como anfitrionas.

Esta edición Maluma es el artista más nominado al estar presente en 14 categorías entre las que se encuentran Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año por ‘Nunca y Pico’ (junto a Yandel & Eladio Carrión) y su producción ‘Don Juan’ está nominada a Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano, por mencionar algunas.

El colombiano es seguido muy de cerca por Peso Pluma, con 13 nominaciones; Grupo Frontera, con 10 nominaciones, así como Feid y Karol G, quienes tienen 9 nominaciones, cada uno.

Premio Lo Nuestro 2024: Reconocimientos especiales y homenajes de esta edición



Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina.

Además de estos tres momentos se prepara uno muy especial con Ilegales por el festejo de sus 30 años de trayectoria . La agrupación dominicana prepara un número muy especial en el que cantarán sus más grandes éxitos y pondrán a bailar a todos.