Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuáles son las nuevas categorías de la edición 36?

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

El lunes 22 de enero se anunció la lista de nominados de Premio Lo Nuestro y se abrieron las votaciones para que el público pueda votar por su artista favorito pues, como cada año, es el responsable de elegir a los ganadores.

Premio Lo Nuestro 2024 celebra por todo lo alto la publicación de sus 38 categorías, una menos que en el año 2023, y la nominación de 180 artistas de los géneros urbano, pop, tropical y música mexicana.

¿Qué cambios hay en las categorías de Premio Lo Nuestro 2024?



Como cada año Premio Lo Nuestro realiza ajustes en sus categorías, elimina o agrega nuevas. Para su edición 36 la organización decidió desaparecer de su lista solo una categoría, la de DJ del Año. Sin embargo, encontramos algunos cambios en los nombres de algunas, de tal forma que algunas categorías incorporan a dos géneros, es específico el pop y el urbano.

Por ejemplo, la categoría Colaboración Del Año – Pop este 2024 ahora se llama Colaboración Del Año – Pop-Urbano, y en ella se encuentran nominados: 'Berlin', de Zion & Lennox & Maria Becerra; 'Beso', de Rosalía & Rauw Alejandro; 'Easy', de Chesca & Dalex; 'Esta Vida', de Marshmello & Farruko; 'La Loto', de Tini, Becky G & Anitta; 'Los Cachos', de Piso 21 & Manuel Turizo; 'Sé Que Estás Con Él', de Silvestre Dangond, Reik & Boza; 'Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol 53', de Bizarraa & Shakira; 'Tu Recuerdo', de Wisin, Emilia & Lyanno y 'Vagabundo', de Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle.

El mismo caso sucede con la categoría Álbum Del Año Pop, que actualmente se encuentra como Álbum Del Año Pop/Urbano, en la que este año están nominadas las producciones: '2000', de Manuel Turizo; 'Cupido', Tini; 'Desgenerados Mixtape', de Mau y Ricky; 'Don Juan', de Maluma, 'Eva', de Lasso; 'Haashtag', de Ha*Ash; 'La Neta', de Pedro Capó; 'Mi Soundtack Vol. 1', de Gloria Trevi; 'Sincerándome', de Carlos Rivera y 'Thalía's Mixtape', de Thalía.

En el caso del género conocido como regional mexicano, este año Premio Lo Nuestro optó por cambiar a Música Mexicana los nombres de las categorías que lo mencionaban, quedando de la siguiente forma:

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana, cuyos nominados son: Alejandro Fernández, Alfredo Olivas, Carin León, Christian Nodal, Eden Muñoz, Junior H, Lenin Ramírez, Luis R Conriquez, Pepe Aguilar y Peso Pluma.

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, con las nominadas: Ana Bárbara, Ángela Aguilar, Chiquis, Majo Aguilar y Yuridia.

Canción Del Año – Música Mexicana, con los siguientes temas nominados: 'Alaska', de Camilo & Grupo Firme; 'Ella Baila Sola', de Eslabón Armado & Peso Pluma; 'Eres Ese Algo', de La Maquinaria Norteña'; 'Indispensable', de Carin León; 'Inexperto en Olvidarte', de Alejandro Fernández; 'Ni Con Labios Prestados', de Alfredo Olivas; 'No Se Va' (En vivo), de Grupo Frontera; 'Tú y Tú', de los Ángeles Azules, Cazzu & Santa Fe Klan; 'Un Cumbión Dolido', de Christian Nodal y '¿Y Qué Tal Si Funciona?', de Yuridia & Banda MS de Sergio Lizarraga.

Colaboración Del Año – Música Mexicana, con las nominadas: 'Alaska', de Camilo & Grupo Firme; 'Bebé Dame', de Fuerza Regida & Grupo Frontera; 'Ella Baila Sola', de Eslabón Armado & Peso Pluma; 'La Patrona', de Edwin Luna y La Trakalosa de MOnterrey & Leandro Ríos; 'No Me Hablen De Amor', de Pepe Aguilar & Intocable; 'Qué Agonía', de Yuridia & Ángela Aguilar; 'Se Acabó' (En Vivo), de Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación; 'Según Quién', de Maluma & Carin León; 'Si Ya Hiciste El Mal', de Luis R Conriquez & Jessi Uribe y 'Solo Que Lo Dudes', de Banda MS de Sergio Lizarraga & Yahritza y Su Esencia.

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana, con sus nominados: Banda Los Recoditos, Banda MS de Sergio Lizarraga, Calibre 50, Eslabón Armado, Fuerza Regida, Grupo Firme, Grupo Frontera, Intocable, La Maquinaria Nortela y Los Ángeles Azules.

Álbum Del Año Regional Mexicano con los nominados 'Bordado a Mano' de Ana Bárbara; 'Colmillo De Leche', Carin León; 'Consejos Gratis', Eden Muñoz; 'Cumbia Del Corazón', Los Ángeles Azules; 'Desvelado', de Eslabón Armado; 'El Comienzo', Grupo Frontera; 'Forajido' EP2, Christian Nodal; ' Génesis', Peso Pluma; 'Pa Que Hablen', fuerza regida y 'Pa' Luego Es Tarde', de Yuridia.

Por último, la categoría Canción Sierreña Del Año es sustituida por la de Fusión Música Mexicana Del Año, cuyos nominados son: 'Cambio De Canción', de Conexión Divina; 'Ella Baila Sola', de Eslabón Armado y Peso Pluma; 'Fin De Semana', de Oscar Maydon & Junior H; 'Frágil', de Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera y 'Mírate Nomás', de Ulices Chaidez.

¿Quiénes son los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro 2024?



Este año Maluma es el artista más nominado al estar presente en 14 categorías. Algunas de ellas son Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance por partida doble por los temas ‘Celular’ (colaboración con Nicky Jam & The Chainsmokers) y ‘Ta Ok Remix’ (en colaboración con Dennis, Mc Kevin O Chris & Karol G), en Colaboración Del Año – Tropical por ‘La Fórmula’ junto a Marc Anthony y Colaboración Del Año – Música Mexicana por el éxito ‘Según Quién’ a lado de Carin León, por mencionar algunas.

El 'Pretty Boy' es seguido muy de cerca por Peso Pluma, cantante que sorprende por sus 13 nominaciones , mientras que Grupo Frontera se ubica en tercer lugar del grupo de artistas más nominados, al aparecer en 10 categorías. Los colombianos Feid y Karol G también son parte de esto, pues cada uno está presente en nueve categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los conductores de Noche de Estrellas?



La alfombra magenta tendrá seis conductores y ellos serán los encargados de presentar entrevistas exclusivas con los invitados a la fiesta, así como de realizar análisis de moda y dar información referente a la premiación.

Esta edición será la primera vez que veremos como conductoras de Noche de Estrellas a Adamari López y Karina Banda, quienes se suman al elenco encabezado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Como sabemos que la moda es fundamental para el público, durante la alfombra magenta podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y cómo ver en vivo la fiesta?



La edición 36 de esta fiesta se realizará el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida, y podrá verse completamente en vivo por Univision y Galavisión. El lema de este año es 'El Poder es Nuestro'

La transmisión será a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta. La entrega de premios iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de tres conductoras .

Además de Univision y Galavisión, la plataforma ViX prepara dos transmisiones , para suscriptores y no suscriptores, de Noche de Estrellas y la gran fiesta, para que puedas seguir estos eventos desde donde estés.

