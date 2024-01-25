Premio Lo Nuestro 2024: Maluma y las colaboraciones que lo llevaron a liderar las nominaciones de esta celebración

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Maluma está viviendo un gran momento en su carrera, y el 2024 promete ser uno de los mejores años para él, ya que lidera las nominaciones en Premio Lo Nuestro con un total de 14 menciones.

Entre las categorías en las que destaca se encuentran Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Colaboración 'Crossover' del Año y Artista Pop Masculino del Año.

PUBLICIDAD

En el universo de la música latina, las colaboraciones de Maluma son sinónimo de innovación y pasión. Con varias nominaciones en Premio Lo Nuestro, su impacto en la industria es innegable. Estas son las colaboraciones con las que el 'Pretty Boy' participa en la lista de artistas nominados de este año.

Las colaboraciones de Maluma nominadas a Premio Lo Nuestro 2024

Maluma ha brillado en las nominaciones gracias a su disco titulado 'Don Juan' y a las exitosas colaboraciones que ha realizado a lo largo del año 2023.

El cantante ha tenido la oportunidad de trabajar con grandes estrellas de la industria como Carin León, Marc Anthony, Adam Levine y Yandel, entre otros. Estas colaboraciones han resultado en temas que han conquistado los corazones de sus fanáticos y han logrado un gran éxito en las listas de popularidad.

'Nunca y Pico' de Yandel, Maluma, Eladio Carrión, nominada a Canción Del Año en Premio Lo Nuestro 2024

Yandel y Eladio Carrión. Imagen Cortesía



Una de las colaboraciones más destacadas de Maluma en Premio Lo Nuestro es el tema 'Nunca y Pico', nominado en la categoría de Canción del Año, en el que participa junto a Yandel y el rapero boricua Eladio Carrión.

Esta canción está llena de ritmos reggaetón mezclados con sonidos moombahton lo que resalta la versatilidad y el talento de los involucrados.

'Ojalá' de The Rudeboyz, Maluma y Adam Levine nominada a Colaboración 'Crossover' del Año en Premio Lo Nuestro 2024

The Rudeboyz y Adam Levine. Imagen Cortesía



Otra colaboración que ha llamado la atención es 'Ojalá', nominada a Colaboración ‘Crossover’ Del Año, en la que Maluma se une a The Rudeboyz y al reconocido cantante Adam Levine. Esta canción marca la primera vez que el frontman de Marron 5 canta en español.

'Según Quién' de Maluma y Carín León nominada a Colaboración Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2024

Maluma y Carín León.



El tema, nominado en Colaboración Del Año – Música Mexicana, es una fusión de géneros que combina el pop y la música norteña, y ha sido todo un éxito entre los fanáticos de ambos intérpretes.

PUBLICIDAD

'La Fórmula' de Marc Anthony y Maluma nominada a Colaboración Del Año-Tropical en Premio Lo Nuestro 2024

Maluma y Marc Anthony. Imagen Cortesía

Esta no es la primera vez que estos dos talentosos artistas colaboran juntos, ya que en el pasado lograron el éxito con la canción 'Felices los 4' versión salsa. 'La Fórmula' es otro tema que ha conquistado a los fans con su ritmo tropical y la combinación de las voces de ambos artistas.

'Celular' de Nicky Jam & The Chainsmokers y 'Ta Ok Remix' de Dennis, Mc Kevin O Chris & Karol G. nominadas a Colaboración Del Año Pop-Urbano/Dance en Premio Lo Nuestro

Nicky Jam, Karol G y Kevin. Imagen Cortesía.



En la categoría de Canción del Año en la categoría Pop-Urbano/Dance, Maluma ha logrado destacar con dos temas: 'Celular' en colaboración con Nicky Jam & The Chainsmokers y 'Ta Ok Remix' en colaboración con Dennis, Mc Kevin O Chris & Karol G.

'Celular' es una canción en la que Maluma y Nicky Jam unen su talento con los reconocidos DJs y productores neoyorkinos The Chainsmokers. El resultado es una pieza de música latina-urbana que ha sido todo un éxito en las pistas de baile y en las listas de popularidad.

Por otro lado, 'Ta Ok Remix' fusiona los ritmos y las culturas de Brasil y Colombia en un remix de reguetón y funk carioca.

Sin duda, Maluma se encuentra en un momento cumbre de su carrera gracias a sus exitosas colaboraciones y a las múltiples nominaciones en Premio Lo Nuestro.

¿Dónde y cuándo es Premio Lo Nuestro 2024?

La edición número 36 de Premio Lo Nuestro, que anunció recientemente su lista de artistas nominados se realizará en el Kaseya Center de Miami, Florida el jueves 22 de febrero.

PUBLICIDAD

La celebración a la música latina se transmitirá a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta, mientras que la entrega de premios la podrás ver a partir de las 8P/7C por las señales de Univision y Galavisión.

La fiesta será conducida por Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale y próximamente se anunciará la lista de artistas que actuarán en el magno evento.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los otros artistas más nominados?

Para esta celebración, los artistas más nominados de Premio Lo Nuestro son Maluma con 14 nominaciones destacando en Canción Del Año, Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

Peso Pluma, con 13 nominaciones al figurar en categorías como Artista Premio Lo Nuestro, Canción del Año y Álbum del Año; Grupo Frontera, con 10 nominaciones participando en la categoría La Mezcla Perfecta del Año y Canción del Año; y la sorpresa de un empate con 9 nominaciones de los colombianos Feid y Karol, ambos presentes en la categoría Artista Premio Lo Nuestro Del Año y Álbum Del Año, por mencionar algunas.

PUBLICIDAD

Descubre quiénes serán los ganadores este jueves 22 de febrero y goza las presentaciones de los artistas del momentos a partir de las 7P/6C por Univision, Galavisión y ViX.

Si quieres asistir a la celebración compra tus boletos aquí