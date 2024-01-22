La fiesta dedicada a la música latina con más tradición en Estados Unidos, Premio Lo Nuestro , anunció su lista de nominados en 38 categorías. Como cada año el público es el encargado de elegir a los ganadores mediante su voto. Sigue el minuto a minuto de este evento en nuestro Liveblog .

Este año 180 artistas aparecen en la lista y el colombiano Maluma es el artista más nominado al figurar en 14 categorías. Peso Pluma con 13 nominaciones y Grupo Frontera con 10 nominaciones, son otros de los artistas más nominados .

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la fiesta?



La edición 36 se realizará el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida. La transmisión por televisión iniciará a las 7P/6C con la alfombra magenta en el especial Noche de Estrellas y una hora más tarde, a las 8P/7C, iniciará la fiesta con la conducción de Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale.

El público que lo desee puede asistir a la premiación comprando sus boletos en el sistema Ticketmaster.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cómo ver la transmisión en vivo?



La cobertura de esta edición permitirá que no te pierdas ningún detalle desde un par de horas antes de que arranque la premiación.

No te pierdas la transmisión de nuestra Alfombra Live a las 6P/5C por TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, así como la página oficial del evento.

La Noche de Estrellas, a las 7P/6C, con la Alfombra Magenta, estará disponible en Univision, Galavisión y ViX, dicha plataforma tendrá dos transmisiones (para suscriptores y no suscriptores).

La entrega de premios con todos los performances iniciará a las 8P/7C también podrás disfrutarla por Univision, Galavisión y ViX.

Recuerda que toda la información de este evento la podrás seguir en el sitio oficial. Fotos, videos y artículos especiales están disponibles para que conozcas todo lo relacionado con nominados y artistas que actuarán.

No podía faltar el Ranking de Ganadores donde conocerás las categorías que se van premiando y te mostraremos el conteo de los artistas con más galardones.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los artistas homenajeados con premios especiales

Las trayectorias de los cantantes Ana Bárbara, Don Omar y Olga Tañón, serán reconocidas en la noche del edición 36 de Premio Lo Nuestro. Serán tres momentos muy importantes de la fiesta que seguramente quedarán en la memoria de los espectadores.

Ana Bárbara, reconocida por su talento en la interpretación y composición, recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria . Con una carrera de tres décadas, la cantante ha dejado una marca indeleble como una de las voces femeninas más prominentes dentro del género de la música regional mexicana. Además, está nominada en tres categorías de Premio Lo Nuestro 2024: Artista Femenina Del Año – Música Mexicana, Canción Mariachi/Ranchera Del Año y Álbum Del Año – Música Mexicana.

En el caso de Don Omar, será homenajeado con el premio Ícono Global por ser uno de los líderes del género urbano. Ha figurado durante años como cantante, compositor, productor y actor. Ha sido uno de los pioneros del reggaetón, siendo una fuente constante de inspiración para innumerables artistas nuevos.

Por último tenemos a Olga Tañón, 'La Mujer de Fuego', quien también es la mujer más premiada en la historia de esta fiesta y subirá por su Premio Lo Nuestro a la Excelencia . La puertorriqueña ha tenido una notable contribución dentro de la música latina. Es entregado a los artistas que han construido un legado musical impecable y que han servido como pioneros en su género.





Premio Lo Nuestro 2024: Artistas confirmados para actuar en la fiesta



Los nombres de los grupos y artistas que subirán al escenario indica que será una noche con muchos ritmos y alegría.

Bajo el lema 'El Poder de lo Nuestro', la fiesta con más tradición en EU está lista para deslumbrar con un elenco de artistas confirmados que prometen hacer de esta gala una noche inolvidable.

Desde el galardonado cantante y compositor colombiano, Camilo, quien presentará dos temas nuevos en colaboración con Evaluna, hasta el poderoso dúo cubano, Gente de Zona, que traerá su contagiosa energía fusionando ritmos latinos y urbanos en una actuación especial.

La legendaria Gloria Trevi estrenará su nuevo tema en medio de su exitosa gira, mientras que la Banda MS subirá al escenario para ofrecer un memorable performance con su toque fresco y creativo en la música banda. Y no podemos olvidar a Maluma, el artista más nominado de la noche, quien promete un gran espectáculo para deleite de todos los asistentes.

Con un elenco tan variado y talentoso, el escenario de Premio Lo Nuestro 2024 se prepara para brillar con lo mejor de la música latina.

Carin León y Kane Brown estrenarán en Premio Lo Nuestro 2024 el tema 'The One (Pero No Como Yo)'



El regional mexicano y el country tendrán a dos de sus máximos representantes en nuestro escenario y lo harán para el estreno mundial de su primera colaboración.

Kane Brown debutará en la fiesta latina a lado de Carin León, uno de los artistas más nominados de esta edición, quien está presente en ocho categorías.

Otras colaboraciones que emocionarán a todos es la anunciada entre Arcángel y Grupo Frontera, quienes cantarán el éxito 'ALV', así como el número que preparan Bad Gyal y la brasileña Anitta con el tema 'Bota Niña'.

Premio Lo Nuestro 2024: Ilegales festejará 30 años de carrera artística



El grupo dominicano anunció con bombo y platillo que durante la noche de Premio Lo Nuestro festejará sus tres décadas de vida y lo hará con un gran performance que incluirá sus más grandes éxitos como ‘ El Taqui Taqui’, ‘La Morena’, ‘Como Un Trueno’ y ‘Chucuchá’, entre otros.

Ilegales ha sido ganadores de cinco Premio Lo Nuestro y actualmente se encuentra de gira en ‘La Fiesta Tour’. El grupo liderado por el productor, compositor y cantante Vladimir Dotel, sigue tan vigente como la vez que irrumpió en la escena musical a mediados de los años 90. ¡Prepárate para el gran ambiente que pondrán!

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes serán los hosts de Noche de Estrellas? la antesala de la premiación



La alfombra magenta tendrá seis conductores y ellos serán los encargados de presentar entrevistas exclusivas con los invitados a la fiesta, así como de realizar análisis de moda y dar información referente a la premiación.

Esta edición será la primera vez que veremos como conductoras de Noche de Estrellas a Adamari López y Karina Banda, quienes se suman al elenco encabezado por Chiquinquirá Delgado, Raúl de Molina, Gabriel Soto y Jomari Goyso.

Como sabemos que la moda es fundamental para el público, durante la alfombra magenta podrán ver los mejores looks en 360 grados, pero además regresa la ‘Mani-Joya Cam’ que permite ver los diseños que se hacen muchos artistas en sus manos y uñas al detalle, además de algunas de las joyas que estarán usando.

Por si fuera poco, Noche de Estrellas podrá verse en el servicio gratis y de suscripción de ViX y tendrá dos números musicales: Víctor Manuelle, el legendario intérprete de la salsa, hará su debut en esta antesala luego de ser honrado con el Premio a La Trayectoria en 2023 y recibir dos nominaciones este año. En tanto, Diego Torres, con su éxito 'Mejor que Ayer', será el encargado de ponerle el toque alegre a esta velada.

¿Quiénes son los nominados a Premio Lo Nuestro 2024?

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Bad Bunny

Camilo

Carin León

Feid

Grupo Frontera

Karol G

Maluma

Ozuna

Peso Pluma

Shakira

Canción Del Año

‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Despechá’ – Rosalía

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘Lala’ – Myke Towers

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión

‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

‘¿Y Qué Tal Si Funciona’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Álbum Del Año

‘Colmillo De Leche’ – Carin León

‘Don Juan’ – Maluma

‘El Comienzo’ – Grupo Frontera

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

‘Génesis’ – Peso Pluma

‘Haashtag’ – Ha*Ash

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

Remix Del Año

‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘Podemos Repetirlo Remix’ – Don Omar, Checho Corleone & Anuel AA

‘Polaris Remix’ – Saiko, Quevedo, Feid & Mora

‘Quédate’ – Tiësto Remix’ – Bizarrap & Tiësto

‘Una Noche En Medellín Remix’ – Karol G, Cris MJ & Ryan Castro

Artista Revelación Masculino

Beéle

Christian Alicea

Dei V

Michelle Maciel

Milo J

Omar Courtz

Peso Pluma

Rels B

Saiko

Yng Lvcas

Artista Revelación Femenina

Gale

J Noa

Joaquina

Kenia Os

La Joaqui

Ludmilla

Paopao

Snow Tha Product

Artista Revelación Grupo o Dúo – Música Mexicana

Conexión Divina

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Los Esquivel

Marca MP

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

‘Bailar Contigo’ – Black Eyed Peas & Daddy Yankee

‘Dientes’ – J Balvin, Usher & DJ Khaled

‘El Vibe’ – Farina & Sean Paul

‘Jumpin’ – Pitbull & Lil Jon

‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon

‘Ojalá’ – The Rudeboyz, Maluma & Adam Levine

‘Somos Iguales’ – Ozuna, Tokischa, Louchie Lou & Michie One

‘The Reason’ (Latin Version) – Jonathan Moly & Hoobastank

La Mezcla Perfecta Del Año

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Amor Clandestino’ – Maná & Eden Muñoz

‘Chanel’ – Becky G & Peso Pluma

‘Como El Viento’ – Luis R Conriquez & Nicky Jam

‘El Amor De Mi Vida’ – Los Ángeles Azules & Maria Becerra

‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía

‘La Siguiente’ – Kany García & Christian Nodal

‘Peso Pluma: BZRP Music Sessions, Vol. 55’ – Bizarrap & Peso Pluma

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Un X100to’ – Grupo Frontera & Bad Bunny

Tour Del Año

‘Fórmula Vol. 3 Tour’ – Romeo Santos

‘Luis Miguel Tour 2023’ – Luis Miguel

‘Mañana Será Bonito Tour’ – Karol G

‘Saturno World Tour’ – Rauw Alejandro

‘Soy Rebelde Tour’ – RBD

Artista Masculino Del Año – Urbano

Arcángel

Bad Bunny

Daddy Yankee

Eladio Carrión

Feid

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Ryan Castro

Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

Anitta

Becky G

Chesca

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Paopao

Villano Antillano

Young Miko

Canción Del Año – Urbano

‘Besos Moja2’ – Wisin y Yandel & Rosalía

‘Classy 101’ – Feid & Young Miko

‘Instagram’ Blessd

‘Lala’ – Myke Towers

‘Más Rica Que Ayer’ – Anuel AA, Mambo Kingz & DJ Luian

‘Necesidad’ – Venesti

‘Panties y Brasieres’ – Rauw Alejandro & Daddy Yankee

‘Un Cigarrillo’ – Chencho Corleone

‘Where She Goes’ – Bad Bunny

‘Yandel 150’ – Yandel & Feid

Colaboración Del Año – Urbano

‘Gatúbela’ – Karol G & Maldy

‘Hey Mor’ – Ozuna & Feid

‘La Bebé Remix’ – Yng Lvcas & Peso Pluma

‘La Jumpa’ – Arcángel & Bad Bunny

‘Lokera’ – Rauw Alejandro, Lyanno & Brray

‘Mi Exxx’ – Wisin & Anuel AA

‘Nunca y Pico’ – Yandel, Maluma & Eladio Carrión

‘Podemos Repetirlo’ – Don Omar & Chencho Corleone

‘Te Kiero Ver’ – Paopao & Jay Wheeler

‘Ulala’ – Myke Towers & Daddy Yankee

Álbum Del Año – Urbano

‘3Men2 Kbrn’ – Eladio Carrión

‘Feliz Cumpleaños Ferxxo Te Pirateamos El Álbum’ – Feid

‘La Nena De Argentina’ – Maria Becerra

‘La Sustancia X’ – Villano Antillano

‘La Vida Es Una’ – Myke Towers

‘Llnm2’ – Anuel AA

‘Mañana Será Bonito’ – Karol G

‘Ozutochi’ – Ozuna

‘Playa Saturno’ – Rauw Alejandro

‘Resistencia’ – Yandel

Artista Pop Masculino Del Año

Camilo

Carlos Rivera

Lasso

Luis Fonsi

Maluma

Manuel Medrano

Manuel Turizo

Pedro Capó

Ricky Martin

Sebastián Yatra

Artista Pop Femenina Del Año

Aitana

Emilia

Gloria Trevi

Kany García

Kenia Os

Laura Pausini

Rosalía

Shakira

Thalía

Tini

Grupo o Dúo Del Año – Pop

Camila

Ha*Ash

Piso 21

RBD

Reik

Canción Del Año – Pop

‘A Mi Lado’ – Reik & Rusherking

‘Coco Loco’ – Maluma

‘Como Tú y Yo’ – Chayanne

‘Fugitivos’ – Camila

‘La Falta Que Me Haces’ – Natti Natasha

‘La Última Canción’ – CNCO

‘Mi Salida Contigo’ – Ha*Ash & Kenia Os

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

‘Una Noche Sin Pensar’ – Sebastián Yatra

‘Volver a Casa’ – Pedro Capó

Canción Del Año Pop /Balada

‘Hey’ – Ana Isabelle

‘Te Acuerdas’ – Ha*Ash & Reik

‘Tu Salida’ – Christian Daniel

‘Un Buen Inicio’ – Laura Pausini

‘Yo No Fumo’ – Ricardo Montaner & Carlos Rivera

Álbum Del Año – Pop/Urbano

‘2000’ – Manuel Turizo

‘Cupido’ – Tini

‘Desgenerados Mixtape’ – Mau y Ricky

‘Don Juan’ – Maluma

‘Eva’ – Lasso

‘Haashtag’ – Ha*Ash

‘La Neta’ – Pedro Capó

‘Mi Soundtrack Vol. 1’

‘Sincerándome’ – Carlos Rivera

‘Thalía’s Mixtape’ – Thalía

Colaboración Del Año – Pop-Urbano

‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra

‘Beso’ – Rosalía & Rauw Alejandro

‘Easy’ – Chesca & Dalex

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘La Loto’ – Tini, Becky G & Anitta

‘Los Cachos’ – Piso 21 & Manuel Turizo

‘Sé Que Estás Con Él’ – Silvestre Dangond, Reik & Boza

‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53’ – Bizarrap & Shakira

‘Tu Recuerdo’ – Wisin, Emilia & Lyanno

‘Vagabundo’ – Sebastián Yatra, Manuel Turizo & Beéle

Canción Del Año – Pop-Urbano

‘5 Estrellas’ – Reik & Sech

‘Columbia’ – Quevedo

‘Éxtasis’ – Manuel Turizo & Maria Becerra

‘Junio’ – Maluma

‘Niña Bonita’ – Feid & Sean Paul

‘No_Se_Ve.MP3’ – Emilia, Ludmilla & Zecca

‘Pasa_je_ro’ – Farruko

‘To´ Esto Es Tuyo’ – Natti Natasha

‘TQG’ – Karol G & Shakira

‘Tucu’ – Ozuna & Amarion

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

‘Berlín’ – Zion & Lennox & Maria Becerra

‘Café Con Leche’ – Pitbull

‘Celular’ – Nicky Jam, Maluma & The Chainsmokers

‘Esta Vida’ – Marshmello & Farruko

‘Let’s Get Crazy! (Mambo Drop)’ – Don Omar & Lil Jon

‘Tá Ok Remix’ – Dennis, MC Kevin O Chris, Maluma & Karol G

Artista Del Año – Tropical

Aymée Nuviola

Carlos Vives

Juan Luis Guerra

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Romeo Santos

Silvestre Dangond

Víctor Manuelle

Canción Del Año – Tropical

‘Bailando Bachata’ – Chayanne

‘Decidí Tener Pantalones’ – Víctor Manuelle

‘Me Enrd’ – Prince Royce

‘Solo Conmigo’ – Romeo Santos

‘Vienes’ – Luis Figueroa

‘Yo Le Mentí’ – Marc Anthony

Colaboración Del Año – Tropical

‘Ambulancia’ – Camilo & Camila Cabello

‘El Merengue’ – Marshmello & Manuel Turizo

‘El Pañuelo’ – Romeo Santos & Rosalía

‘La Fórmula’ – Maluma & Marc Anthony

‘Las Mujeres’ – Carlos Vives & Juanes

‘Si Tú Me Quieres’ – Fonseca & Juan Luis Guerra

Álbum Del Año – Tropical

‘Bachata En Vivo, Vol. 2’ – Elvis Martínez

‘Canciones Del Corazón’ – Olga Tañón

‘Catarsis’ – Daniela Darcourt

‘El Swing Del Gran Combo’ – El Gran Combo de Puerto Rico

‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así’ – Carlos Vives

‘Fórmula, Vol. 3’ – Romeo Santos

‘Intruso’ -Silvestre Dangond

‘Metamorfosis’ – Jonathan Moly

‘Voy a Ti’ – Luis Figueroa

‘Yo’ – Christian Alicea

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Carin León

Christian Nodal

Eden Muñoz

Junior H

Lenin Ramírez

Luis R Conriquez

Pepe Aguilar

Peso Pluma

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

Ana Bárbar

Ángela Aguilar

Chiquis

Majo Aguilar

Yuridia

Canción Del Año – Música Mexicana

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña

‘Indispensable’ – Carin León

‘Inexperto En Olvidarte’ Alejandro Fernández

‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas

‘No Se Va (En vivo)’ – Grupo Frontera

‘Tú y Tú’ – Los Ángeles Azules, Cazzu & Santa Fe Klan

‘Un Cumbión Dolido’ -Christian Nodal

‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Colaboración Del Año – Música Mexicana

‘Alaska’ – Camilo & Grupo Firme

‘Bebé Dame’ – Fuerza Regida & Grupo Frontera

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos

‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar

‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

‘Según Quién’ – Maluma & Carin León

‘Si Ya Hiciste El Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe

'Solo Que Lo Dudes’ – Banda MS de Sergio Lizárraga & Yahritza y Su Esencia

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

Banda Los Recoditos

Banda MS de Sergio Lizárraga

Calibre 50

Eslabón Armado

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

La Maquinaria Norteña

Los Ángeles Azules

Canción Banda Del Año

‘Al Ver Que Te Vas’ – Banda El Recodo

‘Amor Pasajero’ – Los Plebes de Rancho de Ariel Camacho

‘Calidad’ – Grupo Firme & Luis Mexia

‘Fuerte No Soy’ – Banda Los Recoditos

‘La Patrona’ – Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey & Leandro Ríos

‘Se Acabó (En Vivo)’ – Lenin Ramírez, Fuerza Regida & Banda Renovación

‘Se Manda Sola’ – La Adictiva

‘Si Ya Hiciste el Mal’ – Luis R Conriquez & Jessi Uribe

‘Soldado Caído’ – El Fantasma

‘¿Y Qué Tal Si Funciona?’ – Yuridia & Banda MS de Sergio Lizárraga

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

‘Canción Para Olvidarte’ – Majo Aguilar

‘Difícil Tu Caso’ – Alejandro Fernández

‘La Jugada’ – Ana Bárbara & Vicente Fernández

‘No Puedo No Caer’ – Leonardo Aguilar

‘Qué Agonía’ – Yuridia & Ángela Aguilar

‘Solo Muere Si Se Olvida’ – Adriel Favela & Kurt

‘Un Cumbión Dolido’ – Christian Nodal

Canción Norteña Del Año

‘Beses a Quien Beses’ – La Fiera De Ojinaga

‘Cuéntame’ – Los Rieleros Del Norte

‘Dirección Equivocada’ – Calibre 50

‘Eres Ese Algo’ – La Maquinaria Norteña

‘Indispensable’ – Carin León

‘Ni Con Labios Prestados’ – Alfredo Olivas

‘Ni Volviendo a Nacer’ Eden Muñoz

‘No Me Hablen De Amor’ – Pepe Aguilar & Intocable

‘Que Te Vaya Bien’ – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

‘Se Me Soltó El Hocico’ – Los Dos Carnales

Fusión Música Mexicana Del Año

‘Cambio De Canción’ – Conexión Divina

‘Ella Baila Sola’ – Eslabón Armado & Peso Pluma

‘Fin De Semana’ – Oscar Maydon & Junior H

‘Frágil’ – Yahritza y Su Esencia & Grupo Frontera

‘Mírate Nomás’ – Ulices Chaidez

Álbum Del Año – Música Mexicana