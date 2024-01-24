Premio Lo Nuestro 2024: Olga Tañón será homenajeada con el Premio Lo Nuestro a la Excelencia

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Olga Tañón, también conocida como ‘La Mujer de Fuego’ recibirá este jueves 22 de febrero la estatuilla por el Premio Lo Nuestro a la Excelencia durante la fiesta número 36 de esta celebración de la música latina. Esa noche se entregarán premios a los artistas elegidos por el voto del público.

El reconocimiento a la cantante se debe a su trayectoria y notable contribución dentro de la música latina. Es entregado a los artistas que han construido un legado musical impecable y que han servido como pioneros en su género.

PUBLICIDAD

Además, este año Olga Tañón es parte de la lista de nominados de Premio Lo Nuestro al participar en dos categorías: Artista Del Año – Tropical y Álbum Del Año – Tropical, de las 38 categorías y 180 artistas que este año la integran.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Quiénes son los artistas más nominados?



El colombiano Maluma es el cantante más nominado de la edición 36 al estar presente en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción Del Año, Álbum Del Año y Álbum del Año – Pop/Urbano.

El ‘Pretty Boy’ es seguido por el mexicano Peso Pluma con 13 nominaciones con las cuales hace su debut en la lista. El Grupo Frontera es otro representante de la música mexicana, con 10 nominaciones, mientras que Feid y Karol G se encuentran empatados al tener, cada uno, nueve categorías.

El intérprete Carin León también es parte de este selecto grupo de los artistas más nominados al figurar en ocho categorías.

Premio Lo Nuestro 2024: ¿Cuándo, dónde y cómo ver la ceremonia?



Ana Bárbara será reconocida en la fiesta que se realizará el jueves 22 de febrero en el Kaseya Center de Miami, Florida y tú puedes ser parte de esta experiencia. Solo entra a Ticketmaster y adquiere tus boletos.

La transmisión en vivo podrá verse por Univision y Galavisión y comenzará a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas , donde podrás ver todos los detalles sobre la llegada de los invitados y nominados. La entrega de premios iniciará a las 8P/7C y esta ocasión se engalanará con la presencia de tres conductoras .

PUBLICIDAD

Clarissa Molina, Galilea Montijo y Angélica Vale han confirmado su presencia como hosts en esta noche que tendrá como lema ‘El Poder de lo Nuestro’, llena de música, homenajes y momentos que quedarán grabados en la memoria de todos los espectadores.

Adicionalmente ViX tendrá dos transmisiones , una para suscriptores y otra para no suscriptores, de la alfombra magenta y la gran fiesta.