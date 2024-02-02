Premio Lo Nuestro 2024: Angélica Vale en su gran regreso como conductora de la fiesta

Video Premio Lo Nuestro 2024: Maluma, Emilia, Wisin y Yandel, entre los confirmados a la fiesta

Angelica Vale, reconocida actriz, comediante y cantante mexicana, regresa como presentadora a Premio Lo Nuestro 2024 después de 13 años.

Conocida por su talento y carisma, Angélica Vale ha sido elegida nuevamente para conducir la gala de uno de los eventos más importantes de la música latina; la también comediante será la encargada de guiar a los espectadores a través de una noche llena de emociones y reconocimientos. Será la noche en la que conoceremos a los ganadores de las 38 categorías que integran su lista de artistas nominados de este año.

Angélica Vale es una de las figuras más importantes del entretenimiento hispano.

El regreso triunfal de Angélica Vale a Premio Lo Nuestro

Después de su exitoso debut como presentadora de Premio Lo Nuestro, hace más de una década, Angelica Vale vuelve a asumir este rol tan importante en la industria del entretenimiento, en esta ocasión estará acompañada de dos grandes presentadoras de la televisión, Galilea Montijo y Clarissa Molina .

Angelica Vale, hija de la legendaria actriz y cantante Angélica María y el fallecido comediante, cantante e imitador Raúl Vale, ha demostrado su versatilidad al incursionar en diferentes ámbitos artísticos, como la actuación, el canto y la conducción. Su talento y dedicación la han llevado a consolidarse como una de las figuras más queridas y respetadas en el mundo hispano.

Angélica María y Angélica Vale en Premio Lo Nuestro.

Angélica Vale y su paso por Premio Lo Nuestro

Durante su primera participación como presentadora de Premio Lo Nuestro 2011, honor que compartió en ese entonces con Jaime Camil su coestrella en la novela La fea Más Bella, Angelica Vale dejó una impresión duradera en el público y en la industria. En esa ocasión se entregó a Maná el Premio Lo Nuestro a la Excelencia, mientras que Ricky Martin recibió el de Ícono Mundial y Lucero fue reconocida por su trayectoria.

Su carisma y habilidad para conectar con los artistas y el público le valieron el reconocimiento de sus pares y la audiencia. Ahora, después de 13 años, Angelica Vale regresa con más experiencia y entusiasmo para llevar a cabo una gala inolvidable.

Este 2024 se rendirá honores a tres figuras de la música: Ana Bárbara recibirá el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria , por sus tres décadas de trayectoria; Don Omar será homenajeado con el Premio Ícono Global , por ser uno de los líderes del género urbano y Olga Tañón subirá al escenario por el Premio Lo Nuestro a la Excelencia .

Angélica María y Angélica Vale siempre juntas en los eventos más importantes.

Premio Lo Nuestro 2024: Los artistas más nominados de este año

Las nominaciones de esta edición 36 están encabezadas por Maluma , quien contiende en 14 categorías como Artista Premio Lo Nuestro Del Año, Canción del Año, Álbum Del Año, Álbum Del Año – Pop/Urbano, Canción del Año –Pop-Urbano/Dance, entre otras.

En las nominaciones al cantante colombiano lo siguen muy de cerca Peso Pluma con 13 categorías y Grupo Frontera que también forma parte del grupo de los artistas más nominados.

¿Dónde será Premio Lo Nuestro 2024 y cuándo será la premiación?

Nuevamente, la ciudad de Miami, Florida será la sede esta celebración que se llevará a cabo en el Kaseya Center, lugar que se prepara para recibir a los fans de la música latina y por supuesto a todos los invitados especiales y artistas que estarán a cargo de las espectaculares presentaciones que le darán sabor a la gran gala.

Los ganadores se darán a conocer el jueves 22 de febrero , la transmisión la puedes seguir en vivo a partir de las 7P/6C con el especial Noche de Estrellas donde podrás ver todos los detalles de la alfombra magenta.