Grupo Frontera está nominado en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026
Este año hay 248 artistas nominados en Premio Lo Nuestro y entre ellos se encuentra Grupo Frontera.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026 busca honrar la grandeza de la música latina y por eso incluye una gran variedad de performances, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y, por supuesto, la ceremonia de premiación.
Grupo Frontera está nominado en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en 44 categorías y Grupo Frontera recibió nominaciones en cinco de ellas:
- Canción Del Año por ‘Me Jalo’ (en colaboración con Fuerza Regida)
- Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
- Canción Del Año - Música Mexicana por ‘Hecha Pa' Mi’
- Colaboración Del Año - Música Mexicana por ‘Me Jalo’ (en colaboración con Fuerza Regida)
- Fusión Música Mexicana Del Año por ‘No Capea’ (en colaboración con Xavi)
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en un imponente recinto: el Kaseya Center en Miami, Florida.
Este año, las hosts serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien además ofrecerá un performance musical). Estas tres guapas y carismáticas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales (aquí la lista completa).
Premio Lo Nuestro 2026: ¿en dónde y a qué hora se transmitirá en vivo?
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Luego, continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a cinco artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en vivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Premio Lo Nuestro 2026: cómo comprar tickets para asistir
Si quieres disfrutar de Premio Lo Nuestro 2026 en vivo y a todo color, sigue estos sencillos pasos para comprar tus boletos:
- Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
- Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Center y el número de boletos que deseas
- Indica tu método de pago ¡y listo!