Los artistas nominados en la categoría Álbum del Año y cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026
Premio Lo Nuestro 2026 otorgará galardones en un total de 44 categorías, entre ellas Álbum del Año (en cinco diferentes géneros musicales) y tú puedes votar para elegir a los ganadores en la página: https://www.premiolonuestro.com/vota
La lista de artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 incluye la categoría Álbum del Año, en cinco diferentes géneros musicales. Conoce quiénes compiten en dicha categoría y cómo votar para elegir a los ganadores.
Artistas nominados en la categoría Álbum Del Año en Premio Lo Nuestro 2026
- Alejandro Sanz por ‘¿Y Ahora Qué +?’
- Alleh & Yorghaki por ‘La Ciudad’
- Bad Bunny por ‘Debí Tirar Más Fotos’
- Carín León por ‘Palabra de To's (Seca)’
- Danny Ocean por ‘Babylon Club’
- Fuerza Regida por ‘111XPANTIA’
- Karol G por ‘Tropicoqueta’
- Myke Towers por ‘Island Boyz’
- Prince Royce por ‘Eterno’
- Rauw Alejandro por ‘Cosa Nuestra’
Artistas nominados en la categoría Álbum Del Año - Urbano en Premio Lo Nuestro 2026
- Arcángel por ‘Sr. Santos II Sueños De Grandeza’
- Beéle por ‘Borondo’
- Eladio Carrión por ‘Don Kbrb’
- Fariana por ‘Underwater’
- Feid por ‘Ferxxo Vol X: Sagrado’
- Mora por ‘Lo Mismo De Siempre’
- Myke Towers por ‘Island Boyz’
- Ryan Castro por ‘Sendé’
- Wisin por ‘El Sobreviviente WWW’
- Yandel por ‘Elyte’
Artistas nominados en la categoría Álbum Del Año - Pop en Premio Lo Nuestro 2026
- Aitana por ‘Cuarto Azul’
- Carlos Rivera por ‘¿Qué Significa el Amor?’
- Ela Taubert por ‘Preguntas a las 11:11’
- Elena Rose por ‘En Las Nubes (Con Mis Panas)’
- Gloria Trevi por ‘El Vuelo’
- Ha*Ash por ‘Haashville’
- Maná por ‘Noches De Cantina’
- Morat por ‘Ya Es Mañana’
- Pedro Capó por ‘La Carretera’
- Sebastián Yatra por ‘Milagro’
Artistas nominados en la categoría Álbum Del Año - Tropical en Premio Lo Nuestro 2026
- Carlos Vives por ‘Escalona Nunca Se Había Grabado Así (Deluxe)’
- Elvis Crespo por ‘Poeta Herío’
- Gente De Zona por ‘Reparto By Gente De Zona’
- Gilberto Santa Rosa por ‘Debut Y Segunda Tanda, Vol. 2’
- Gloria Estefan por ‘Raíces’
- Jerry Rivera por ‘Llegué yo’
- Luis Figueroa por ‘Gris’
- Natti Natasha por ‘Natti Natasha En Amargue’
- Prince Royce por ‘Eterno’
- Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella por ‘El Último Baile’
Artistas nominados en la categoría Álbum Del Año - Música Mexicana en Premio Lo Nuestro 2026
- Alejandro Fernández por ‘De Rey a Rey (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México, 2024)’
- Banda Los Sebastianes de Saúl Plata por ‘Voy a Levantarme’
- Becky G por ‘Encuentros’
- Carín León por ‘Palabra de To's (Seca)’
- Christian Nodal por ‘¿Quién + Como Yo?’
- Eden Muñoz por ‘Eden’
- Fuerza Regida por ‘111XPANTIA’
- Los Tigres Del Norte por ‘La Lotería’
- Xavi por ‘Next’
- Yuridia por ‘Sin Llorar’
¿Cómo votar en Premio Lo Nuestro 2026?
Votar por tus artistas favoritos nominados en Premio Lo Nuestro 2026 es muy fácil, solo sigue estos pasos:
- Entra a la página oficial de votaciones https://www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
- Las 44 categorías de este año te aparecerán divididas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.
- En cada categoría verás a los artistas nominados, elige a tu favorito y confirma tu voto.
- Recuerda que las votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 son gratuitas (a excepción de los cargos por el uso de tu servicio de Internet) y para participar debes ser mayor de edad.
La fecha Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami Florida. Si quieres asistir a este gran evento, compra tus boletos aquí.
Notas Relacionadas
¿Dónde, cuándo y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?
Podrás disfrutar en vivo Premio Lo Nuestro 2026 el jueves 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming en español.
Premio Lo Nuestro 2026: dónde puedes comprar tus boletos para asistir
Además de votar por los artistas nominados para elegir a los ganadores, también puedes asistir al Kaseya Center para disfrutar en vivo y a todo color Premio Lo Nuestro 2026.
Para adquirir tus entradas (tickets) ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar y el número de boletos que deseas.
Indica tu método de pago ¡y listo! nos vemos el próximo 19 de febrero para gozar de esta gran fiesta de la música latina que honra lo que somos.