Noche de Estrellas tendrá las primeras presentaciones musicales: los artistas que cantarán
Noche de Estrellas no solo ampliará su cobertura de la alfombra magenta a una hora y media, también tendrá los primeros shows musicales.
Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.
Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina con los performances musicales, la ceremonia de premiación y la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria.
Premio Lo Nuestro 2026: artistas que ofrecerán un show musical en Noche de Estrellas
Pero antes de todo eso, habrá presentaciones exclusivas durante el pre-show Noche de Estrellas. Ellos son los artistas que se presentarán durante la antesala.
Lunay encenderá Noche de Estrellas con su talento
El cantante y compositor originario de Puerto Rico tendrá una presentación especial de su más reciente sencillo ‘Ojalá’.
El tema ‘Ojalá’ es su primer lanzamiento en más de un año y representa el punto de partida de una nueva etapa en su carrera, que se distingue por el romanticismo. Con esta canción, Lunay retrata cómo es estar profundamente enamorado y la decisión de aferrarse a ese sentimiento.
Sech ofrecerá una presentación en Noche de Estrellas
Sech tendrá un show musical en Noche de Estrellas, la antesala de Premio Lo Nuestro 2026, en donde interpretará su éxito ‘Novio No’.
Además de esta presentación especial, el cantante panameño participará en el homenaje que recibirá Arcángel, quien recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.
Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?
La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.
Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.
Este año, Noche de Estrellas durará una hora y media. Su transmisión iniciará a las 6P/7C por UNIMÁS y ViX. La antesala de Premio Lo Nuestro 2026 ofrecerá lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros performances musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación
Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.
Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.
Premio Lo Nuestro 2026 seguirá a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.
Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.
Si quieres estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus tickets. Entra a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que deseas. Finalmente, indica tu método de pago.