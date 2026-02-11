Noche de Estrellas tendrá las primeras presentaciones musicales: los artistas que cantarán

Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro 2026 será una gran celebración de la música latina con los performances musicales, la ceremonia de premiación y la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria.

Premio Lo Nuestro 2026: artistas que ofrecerán un show musical en Noche de Estrellas

Pero antes de todo eso, habrá presentaciones exclusivas durante el pre-show Noche de Estrellas. Ellos son los artistas que se presentarán durante la antesala.

Lunay encenderá Noche de Estrellas con su talento

El cantante y compositor originario de Puerto Rico tendrá una presentación especial de su más reciente sencillo ‘Ojalá’.

El tema ‘Ojalá’ es su primer lanzamiento en más de un año y representa el punto de partida de una nueva etapa en su carrera, que se distingue por el romanticismo. Con esta canción, Lunay retrata cómo es estar profundamente enamorado y la decisión de aferrarse a ese sentimiento.

Lunay cantará en Noche de Estrellas en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Sech ofrecerá una presentación en Noche de Estrellas

Sech tendrá un show musical en Noche de Estrellas, la antesala de Premio Lo Nuestro 2026, en donde interpretará su éxito ‘Novio No’.

Además de esta presentación especial, el cantante panameño participará en el homenaje que recibirá Arcángel, quien recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Sech cantará en Premio Lo Nuestro 2026 Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: ¿cuándo y en dónde se llevará a cabo?

La fiesta de la música latina que honra lo que somos, Premio Lo Nuestro 2026, se celebrará el próximo jueves 19 de febrero. Tus artistas favoritos se darán cita en el Kaseya Centener en Miami, Florida.

Las hosts de Premio Lo Nuestro 2026 serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía (quien prepara una sorpresa para sus fans en el escenario). Estas bellas y talentosas conductoras acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales y los shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿a qué hora inicia Noche de Estrellas y en dónde verlo en vivo?

Este año, Noche de Estrellas durará una hora y media. Su transmisión iniciará a las 6P/7C por UNIMÁS y ViX. La antesala de Premio Lo Nuestro 2026 ofrecerá lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: cómo ver la alfombra magenta y la ceremonia de premiación

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX. En este programa especial podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas exclusivas y los primeros shows musicales.

Premio Lo Nuestro 2026 seguirá a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, con la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y el resto de los performances musicales.

Además, podrás acceder a contenido exclusivo en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream, cuya transmisión comenzará a las 5:30P/4:30C, durará más de cinco horas y ofrecerá una mirada tras bambalinas de Premio Lo Nuestro 2026.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir