Premio Lo Nuestro Premio Lo Nuestro 2026: los artistas que recibirán un Premio Especial por su gran trayectoria Además de otorgar galardones en las 44 categorías de este año, Premio Lo Nuestro entregará premios especiales a cinco artistas que han dejado una huella en la música latina.



Premio Lo Nuestro 2026: artistas que tendrán un Premio Especial

Además de la lista de artistas nominados de este año, Premio Lo Nuestro 2026 entregará por primera vez en su historia cinco premios especiales para rendir homenaje a grandes figuras de la música latina. Estas son las celebridades que tendrán en sus manos uno de los codiciados Premios Especiales.

Arcángel recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano

El cantante de 40 años se ha ganado un lugar prominente en la escena de la música urbana latina, por lo cual Premio Lo Nuestro 2026 le otorgará el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano.

Sin duda, Arcángel es una de las figuras fundamentales en la historia y evolución de la música urbana latina. En sus más de tres décadas de trayectoria, ha sido testigo, protagonistas y motor de un movimiento que transformó la cultura musical a nivel mundial.

Arcángel recibirá el Premio Lo Nuestro Ícono Urbano Imagen Premio Lo Nuestro

Juanes será galardonado con el Premio Lo Nuestro A La Trayectoria

En Premio Lo Nuestro 2026, el cantante colombiano recibirá el Premio Lo Nuestro A La Trayectoria, por sus más de tres décadas de carrera. En estos años, el también compositor ha cosechado grandes éxitos con sus canciones, álbumes y tours.

Juanes ha sabido construir una trayectoria marcada por la autenticidad, la evolución constante y una profunda conexión en con sus raíces. Desde sus inicios hasta convertirse en una figura internacional de la música latina, ha tendido puentes entre generaciones, géneros y culturas, llevando mensajes de identidad, sensibilidad y conciencia social a escenarios de todo el mundo.

Juanes recibirá el Premio Lo Nuestro A La Trayectoria Imagen Premio Lo Nuestro

Los Bukis se llevarán a casa el Premio Lo Nuestro Legado Musical

La música de Los Bukis ha acompañado a varias generaciones y es parte fundamental del patrimonio emocional de la música latina. Además, muestran una evolución constante fusionando géneros, manteniendo su identidad y consolidándose como referentes clave de la cultura musical latina y moderna.

La agrupación de música regional mexicana se fundó en el año 1975 y desde entonces han recibido todo tipo de premios, gracias a que se han ganado el cariño del público con sus canciones. Ahora, Los Bukis sumarán un galardón más en su carrera: Premio Lo Nuestro 2026 les entregará el Premio Lo Nuestro Legado Musical.

Los Bukis recibirán el Premio Lo Nuestro Legado Musical Imagen Premio Lo Nuestro

Manolo Díaz será homenajeado con el Premio Visionario De Lo Nuestro

El compositor, intérprete y productor español comenzó su carrera musical cuando apenas era un adolescente y ahora, a sus 85 años, es toda una institución en la industria de la música hispana.

En Premio Lo Nuestro 2026, Manolo Díaz recibirá el Premio Visionario De Lo Nuestro, pues ha sido una figura clave detrás de innumerables carreras, canciones y momentos que marcaron la historia de la música latina.

Manolo Díaz recibirá el Premio Visionario De Lo Nuestro Imagen Premio Lo Nuestro

Paloma San Basilio será reconocida con el Premio Lo Nuestro A La Excelencia

Paloma Cecilia San Basilio Martínez —su nombre de pila— tiene una impresionante trayectoria como cantante, actriz, pintora y escritora. Con más de 50 años de carrera y 16 millones de discos vendidos, su legado representa la dedicación a un arte que trasciende modas y generaciones, reafirmando el valor de la excelencia como forma de identidad cultura.

En su larga carrera ha recibido muchos premios y ahora tendrá un Premio Especial por parte de Premio Lo Nuestro 2026: el Premio Lo Nuestro A La Excelencia.

Paloma San Basilio recibirá el Premio Lo Nuestro A La Excelencia Imagen Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebra

La fiesta de la música latina que honra lo que somos se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026: dónde y a qué hora verlo en vivo

Este año, las conductoras de Premio Lo Nuestro serán Clarissa Molina, Nadia Ferreira y Thalía. Ellas serán las encargadas de acompañar al público con su balleza y carisma, durante la ceremonia de premiación y los shows musicales.

