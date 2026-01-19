TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro del Año y cómo votar por tu favorito en PLN 2026

Conoce a los nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año. Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 en la página de votaciones: https://www.premiolonuestro.com/vota

Por:Vanessa Mena
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

El periodo para emitir tu voto en Premio Lo Nuestro 2016 comenzó el pasado 13 de enero y permanecerá abierto hasta el lunes 26 de enero. Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro 2026, te explicamos cómo darle tu voto a tu favorito.

Todos los nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año

Esta es la lista de artistas nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año en Premio Lo Nuestro 2026:

  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Karol G
  • Maluma
  • Marc Anthony
  • Rauw Alejandro
  • Romeo Santos
  • Shakira

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes votar por tus artistas favoritos

Premio Lo Nuestro

Una de las características de Premio Lo Nuestro, la fiesta de música latina que honra lo que somos, es que el público elige a los ganadores mediante su voto.

Para participar en las votaciones, solo sigue estos sencillos pasos:

  1. Entra a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico.
  2. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías, organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana.
  3. En cada una de las 44 categorías verás a los artistas nominados, elige a tu favorito y envía tu voto.
  4. Es importante mencionar que debes ser mayor de edad para participar en las votaciones.
  5. Recuerda que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Premio Lo Nuestro 2026: todos los artistas nominados

Premio Lo Nuestro 2026 dio a conocer la lista de artistas nominados en las 44 categorías de este año, aquí puedes consultarla completa.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará

El show de premios de música latina con mayor trayectoria, Premio Lo Nuestro, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Dónde y cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

El próximo 19 de febrero podrás ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026 a las 7P/6C, en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir

Para comprar tus tickets y asistir a Premio Lo Nuestro 2026 solo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que te gustaría estar, así como el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!

