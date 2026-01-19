Premio Lo Nuestro Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro del Año y cómo votar por tu favorito en PLN 2026 Conoce a los nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año. Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026 en la página de votaciones: https://www.premiolonuestro.com/vota

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

El periodo para emitir tu voto en Premio Lo Nuestro 2016 comenzó el pasado 13 de enero y permanecerá abierto hasta el lunes 26 de enero. Ellos son los nominados a Artista Premio Lo Nuestro 2026, te explicamos cómo darle tu voto a tu favorito.

Todos los nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año

Esta es la lista de artistas nominados en la categoría Artista Premio Lo Nuestro del Año en Premio Lo Nuestro 2026:

Bad Bunny

Beéle

Carín León

Fuerza Regida

Karol G

Maluma

Marc Anthony

Rauw Alejandro

Romeo Santos

Shakira

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes votar por tus artistas favoritos

Una de las características de Premio Lo Nuestro, la fiesta de música latina que honra lo que somos, es que el público elige a los ganadores mediante su voto.

Para participar en las votaciones, solo sigue estos sencillos pasos:

Entra a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra tu correo electrónico. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías, organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana. En cada una de las 44 categorías verás a los artistas nominados, elige a tu favorito y envía tu voto. Es importante mencionar que debes ser mayor de edad para participar en las votaciones. Recuerda que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Premio Lo Nuestro 2026: todos los artistas nominados

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará

El show de premios de música latina con mayor trayectoria, Premio Lo Nuestro, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Dónde y cómo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

El próximo 19 de febrero podrás ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026 a las 7P/6C, en la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes adquirir tus boletos para asistir