Premio Lo Nuestro Noche de Estrellas ampliará su cobertura en Premio Lo Nuestro 2026: horario, conductores y más Así como Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira serán host de la ceremonia de premiación, te presentamos a los conductores de Noche de Estrellas, entre otros detalles de este programa especial.



Si deseas asistir a Premio Lo Nuestro 2026 el próximo 19 de febrero, adquiere tus boletos aquí.

Video Premio Lo Nuestro 2026: anuncian el segundo grupo de artistas que estará en el escenario

Premio Lo Nuestro 2026 continúa con las sorpresas. Ya conocemos la lista de artistas nominados y también a varios de los cantantes y agrupaciones que se presentarán en el escenario. Ahora, se dio a conocer quiénes serán los conductores del programa especial Noche de Estrellas.

Además, se anunció otra gran noticia: la antesala de Premio Lo Nuestro 2026 extenderá su horario por primera vez. Este año durará una hora y media, convirtiéndose en una experiencia más completa desde la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Noche de Estrellas: ¿a qué hora inicia la antesala de Premio Lo Nuestro 2026?

El programa especial que hace una cobertura de la alfombra magenta de Premio Lo Nuestro 2026 extiende su horario este año.

La transmisión de Noche de Estrellas comenzará a las 6P/5C a 7P/6C por UNIMÁS y el servicio de streaming ViX, y continuará de 7P/6C a 7:30P/6:30C por UNIMÁS, ViX y también por Univision, conectando a la audiencia directamente con la gala principal.

Ellos serán los hosts de Noche de Estrellas, la antesala de Premio Lo Nuestro 2026

El programa especial Noche de Estrellas tendrá conductores de lujo, quienes le mostrarán al público lo mejor de la red carpet por la que desfilarán los artistas. Ellos son:

Chiqui Delgado. Conocida por sus interesantes entrevistas y exclusivas con las grandes estrellas.

Conocida por sus interesantes entrevistas y exclusivas con las grandes estrellas. Raúl de Molina. Todo un veterano en las alfombras magenta de Premio Lo Nuestro, pues ha participado en casi todas ellas desde 1999.

Todo un veterano en las alfombras magenta de Premio Lo Nuestro, pues ha participado en casi todas ellas desde 1999. Jorge Bernal. Además de ser anfitrión de Noche de Estrellas, durante la gala estará en el backstage para brindarle a los fans contenido exclusivo con las celebridades.

Además de ser anfitrión de Noche de Estrellas, durante la gala estará en el backstage para brindarle a los fans contenido exclusivo con las celebridades. Jomari Goyso. Por supuesto, no podía faltar su amplia experiencia en moda y estilo. Analizará los looks y tendencias que se hagan presentes en la red carpet.

Por supuesto, no podía faltar su amplia experiencia en moda y estilo. Analizará los looks y tendencias que se hagan presentes en la red carpet. Jess Judith. Esta creator dominicana, conocida por ser versátil, cercana y conectada con las nuevas tendencias, debutará como hosts de Noche de Estrellas para aportar una mirada actual y espontánea.

Esta dominicana, conocida por ser versátil, cercana y conectada con las nuevas tendencias, debutará como hosts de Noche de Estrellas para aportar una mirada actual y espontánea. Karina Banda. La conductora, quien ya es reconocida y muy estimada por el público, estará pendiente de cada detalle desde el hotel en que se alojan los artistas, para obtener entrevistas e información exclusiva.

PUBLICIDAD

Noche de Estrellas tendrá una colaboración con el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026

¡Y las sorpresas no terminan ahí! Noche de Estrellas y Premio Lo Nuestro Backstage Livestream harán una colaboración sin precedentes.

Gracias a esto, mucho del contenido digital será mostrado en la transmisión lineal y viceversa, con lo cual se amplían las opciones de entrevistas y exclusivas.

Noche de Estrellas también tendrá musicales durante la alfombra magenta

Además de ver a tus artistas favoritos en la red carpet, en Noche de Estrellas podrás disfrutar los primeros musicales en vivo en la alfombra roja. Así, el programa especial marcará el pulso de esta gran fiesta de la música latina que honra lo que somos.

Noche de Estrellas ofrecerá moda, mucho glamour, entrevistas exclusivas y actuaciones musicales en vivo. Todo esto se unirá en una cobertura lineal y digital, gracias a la colaboración con Premio Lo Nuestro Backstage Livestream.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde se llevará a cabo

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero, a las 7P/6C. El impresionante recinto en donde se darán cita tus artistas favoritos es el Kaseya Center en Miami, Florida.

¿Dónde y a qué hora puedo ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026?

PUBLICIDAD

Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira serán las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026. Estas guapas y talentosas mujeres acompañarán al público durante la ceremonia de premiación y los performances musicales.

Premio Lo Nuestro 2026: dónde comprar tus boletos para asistir