Premio Lo Nuestro 2026: fecha y dónde ver en vivo, nominados, cómo votar, comprar boletos y más

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el próximo jueves 19 de febrero y aquí te contamos todo lo que tienes que saber de la edición número 38.

Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí puedes votar por tus artistas favoritos.

Por:Vanessa Mena
Comienza la cuenta regresiva para el show de premios de música latina con mayor trayectoria en EE.UU. Premio Lo Nuestro 2026 reconocerá a los artistas que están marcando el rumbo de la música latina en géneros como pop, urbano, tropical y música mexicana.

Los fans tendrán la oportunidad de elegir a las celebridades ganadores, mediante un sencillo proceso de votación en la página web: https://www.premiolonuestro.com/vota

Te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar al máximo de Premio Lo Nuestro 2026: cuándo, a qué hora y dónde verlo en vivo, cómo votar, dónde adquirir tus boletos, artistas nominados y más.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y dónde se llevará a cabo

La fecha en la que se celebrará Premio Lo Nuestro 2026 es el próximo jueves 19 de febrero, en Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo, dónde y a qué hora puedo verlo en vivo

Podrás disfrutar en vivo Premio Lo Nuestro 2026 el 19 de febrero, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX. La ceremonia de premiación dará inicio a las 7P/6C.

Premio Lo Nuestro 2026: ¿qué artistas están nominados?

Este año hay 248 artistas nominados en un total de 44 categorías. Aquí puedes conocer la lista completa de nominados.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes votar para elegir a los ganadores

Participar en las votaciones de Premio Lo Nuestro 2026 es muy fácil, solo sigue estas sencillas instrucciones:

  1. Ingresa a la página de votaciones de Premio Lo Nuestro 2026: https://www.premiolonuestro.com/vota
  2. Registra un correo electrónico
  3. Elige a tus cantantes y agrupaciones favoritas en cada categoría
  4. Recuerda que debes ser mayor de edad para participar
  5. La votación en Premio Lo Nuestro 2026 no tiene ningún costo, salvo los cargos por el uso de tu servicio de Internet
  6. Los ganadores se darán a conocer el 19 de febrero en Premio Lo Nuestro 2026
Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026
Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen TelevisaUnivision

Premio Lo Nuestro 2026: cómo adquirir tus boletos para asistir

Si deseas estar presente en el show de premios de música latina con mayor trayectoria en EE.UU., puedes comprar tus boletos en Ticketmaster, en la página: https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF

Selecciona la zona en la que te gustaría estar, así como el número de boletos que deseas. Indica tu método de pago ¡y listo!

Comprar boletos para Premio Lo Nuestro 2026
Comprar boletos para Premio Lo Nuestro 2026
Imagen Ticketmaster
