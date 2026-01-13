Premio Lo Nuestro 2026: dónde y cómo verlo en vivo

Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro es uno de los eventos más importantes de la música latina y así lo puedes disfrutar en vivo desde la comodidad de tu hogar.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora se realizará

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en el Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo verlo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo votar por tus artistas favoritos

El proceso para votar por los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 es muy sencillo.

1. Ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra un correo electrónico.

2. Recuerda que debes ser mayor de edad para poder votar.

3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana, con los artistas nominados en cada una. Elige a tu favorito en cada categoría y envía tu voto.

4. Cabe resaltar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 para apoyar a tus artistas favoritos que están nominados y disfrutar de los performances musicales que se llevarán a cabo, comprar tus boletos es muy fácil.