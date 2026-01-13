TV SHOWS
TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: dónde y cómo verlo en vivo

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el próximo 19 de febrero, te decimos cómo verlo en vivo.

Recuerda que tú eliges a los ganadores de Premio Lo Nuestro 2026, aquí te decimos cómo votar por tus artistas favoritos.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
add
Síguenos en Google
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro es uno de los eventos más importantes de la música latina y así lo puedes disfrutar en vivo desde la comodidad de tu hogar.

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y a qué hora se realizará

PUBLICIDAD

La edición número 38 de Premio Lo Nuestro se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero a las 7P/6C, en el Kaseya Center, Miami.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo verlo en vivo

Más sobre Premio Lo Nuestro

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top
7 mins

Los artistas más nominados en Premio Lo Nuestro 2026: Bad Bunny y Carín León están en el top

Premio Lo Nuestro
Así puedes comprar tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026
1 mins

Así puedes comprar tus boletos para asistir a Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro
Cuándo, dónde y a qué hora se celebrará Premio Lo Nuestro 2026, ¡aparta la fecha!
1 mins

Cuándo, dónde y a qué hora se celebrará Premio Lo Nuestro 2026, ¡aparta la fecha!

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: Así puedes votar para elegir a los artistas ganadores
2 mins

Premio Lo Nuestro 2026: Así puedes votar para elegir a los artistas ganadores

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS
8 mins

Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS

Premio Lo Nuestro
Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!
0:15

Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: términos y condiciones de las votaciones
9 mins

Premio Lo Nuestro 2026: términos y condiciones de las votaciones

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: este día se dará a conocer la lista de nominados
2 mins

Premio Lo Nuestro 2026: este día se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro
Premio Lo Nuestro 2026: pronto se dará a conocer la lista de nominados
0:15

Premio Lo Nuestro 2026: pronto se dará a conocer la lista de nominados

Premio Lo Nuestro
El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025
9:03

El recuento de los mejores momentos | Premio Lo Nuestro 2025

Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026 se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo votar por tus artistas favoritos

El proceso para votar por los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 es muy sencillo.

1. Ingresa a la página www.premiolonuestro.com/vota y registra un correo electrónico.

2. Recuerda que debes ser mayor de edad para poder votar.

3. En la página de votaciones te aparecerán las 44 categorías organizadas en 5 grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana, con los artistas nominados en cada una. Elige a tu favorito en cada categoría y envía tu voto.

4. Cabe resaltar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 para apoyar a tus artistas favoritos que están nominados y disfrutar de los performances musicales que se llevarán a cabo, comprar tus boletos es muy fácil.

Los tickets estarán a la venta a partir del martes 13 de enero a las 9A/8C. Solo ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF y selecciona la cantidad de boletos que deseas.

Relacionados:
Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Casados con hijos
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX