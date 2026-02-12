TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Santiago Matías ‘Alofoke’ participará en el Backstage Livestream de Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro tendrá una transmisión con contenido exclusivo: Backstage Livestream, y una de las celebridades que participará es Santiago Matías ‘Alofoke’.

Este jueves 19 de febrero Premio Lo Nuestro empieza con Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continúa a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Eladio Carrión, J Balvin, Mau y Ricky, Tokischa y más artistas que cantarán en Premio Lo Nuestro 2026

Premio Lo Nuestro tendrá una gran cobertura este año. En la antesala Noche de Estrellas (que amplía su horario a una hora y media) podrás disfrutar lo mejor de la alfombra magenta, entrevistas con tus artistas favoritos y los primeros shows musicales.

Sumado a esto, en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream tendrás la oportunidad de acceder a contenido exclusivo tras bambalinas de esta gran fiesta de la música latina.

Además de los hosts Wendy Guevara, Jomari Goyso y Monse Medina, y la insider Karla Díaz, la transmisión contará con una participación especial.

‘Alofoke’ y su equipo tendrán acceso a los camerinos de los artistas, caminarán por los pasillos acompañando a los ganadores y aportarán su energía única a la fiesta que se genera tras bambalinas.

Por si fuera poco, ‘Alofoke’ tendrá una participación especial en el escenario de Premio Lo Nuestro 2026, en donde revelará los momentos virales del backstage que nadie vio.

Alofoke será insider en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream
Alofoke será insider en Premio Lo Nuestro Backstage Livestream
Imagen Premio Lo Nuestro 2026

Santiago Matías ‘Alofoke’ está nominado en Premio Lo Nuestro 2026

Además de su participación como insider en Backstage Livestream, ‘Alofoke’ tiene una nominación en Premio Lo Nuestro 2026. Está nominado como productor bajo Alofoke Music en la categoría Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano con la canción ‘Bum Bum’, interpretada por El Alfa y Jon Z.

Premio Lo Nuestro Backstage: ¿cómo puedo ver el livestream?

Premio Lo Nuestro Backstage Livestream se transmitirá el 19 de febrero a partir de las 5:30P/4:40C. Este livestream tendrá una duración de cinco horas y media y comenzará con la llegada de los artistas y su paso por la alfombra magenta, y continuará hasta el final de la ceremonia de premiación a las 11P/10C.

Podrás ver el Backstage Livestream en las redes sociales de TelevisaUnivision: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y X, así como la página web de Univision www.univision.com

Premio Lo Nuestro 2026 en vivo: ¿dónde y a qué hora verlo?

Premio Lo Nuestro 2026 se llevará a cabo el jueves 19 de febrero, en el Kaseya Center en Miami, Florida. Las hosts de este año serán Clarissa Molina, Thalía y Nadia Ferreira, quienes acompañarán al público durante la ceremonia de premiación, la entrega de Premios Especiales a artistas de gran trayectoria y los performances musicales.

La fiesta de la música latina que honra lo que somos se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX, el mejor servicio de streaming.

Comenzará con la antesala Noche de Estrellas a las 6P/5C por UNIMÁS y ViX, y continuará a las 7P/6C por Univision, UNIMÁS, Galavisión y ViX.

Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir

Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026, es muy fácil adquirir tus entradas. Ingresa a la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF Elige la zona en la que prefieres estar en el Kaseya Centener, así como el número de boletos que quieres. Indica tu método de pago ¡y listo!

