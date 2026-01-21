TV SHOWS
premio lo nuestro
Premio Lo Nuestro

Premio Lo Nuestro 2026: Todas las categorías de este año y cómo votar por los artistas nominados

Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el jueves 19 de febrero y ya puedes votar por tus artistas nominados favoritos en la página https://www.premiolonuestro.com/vota

Vanessa Mena's profile picture
Por:Vanessa Mena
Video Inician las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026, ¡participa!

Una de las principales características de Premio Lo Nuestro 2026 es que los fans pueden votar por sus artistas favoritos que estén nominados, para llevarse un galardón a casa el próximo 19 de febrero.

Estas son las 44 categorías que serán premiadas este año, incluyen galardones a artistas, canciones, álbumes, tours y más.

Los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 compiten en 44 categorías:

  1. Artista Premio Lo Nuestro Del Año
  2. Canción Del Año
  3. Álbum Del Año
  4. Mejor Combinación Femenina
  5. Colaboración “Crossover” Del Año
  6. La Mezcla Perfecta Del Año
  7. Tour Del Año
  8. Artista Revelación Del Año Masculino
  9. Artista Revelación Del Año Femenino
  10. Mejor Canción de Música Cristiana
  11. AfroBeat Del Año
  12. Artista Masculino Del Año - Urbano
  13. Artista Femenina Del Año - Urbano
  14. Canción Del Año - Urbano
  15. Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
  16. Colaboración Del Año - Urbano
  17. Mejor Canción Dembow
  18. Álbum Del Año - Urbano
  19. Artista Pop Masculino Del Año
  20. Artista Pop Femenina Del Año
  21. Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
  22. Canción Del Año - Pop
  23. Colaboración Del Año - Pop
  24. Canción Del Año - Pop/Balada
  25. Álbum Del Año - Pop
  26. Colaboración Del Año - Pop/Urbano
  27. Canción Del Año - Pop/Urbano
  28. Canción Del Año - Pop/Rock
  29. Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
  30. Artista Del Año - Tropical
  31. Canción Del Año - Tropical
  32. Colaboración Del Año - Tropical
  33. Álbum Del Año - Tropical
  34. Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
  35. Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
  36. Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
  37. Canción Del Año - Música Mexicana
  38. Colaboración Del Año - Música Mexicana
  39. Canción Banda Del Año
  40. Canción Mariachi/Ranchera Del Año
  41. Canción Norteña Del Año
  42. Fusión Música Mexicana Del Año
  43. Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
  44. Álbum Del Año - Música Mexicana
Algunas categorías cambiaron con respecto al año pasado: se agregó AfroBeat Del Año, Colaboración Del Año - Pop y Canción Del Año - Pop/Rock, y en cuanto a Artista Revelación Del Año Masculino y Femenino incluye cualquier género.

Premio Lo Nuestro 2026: cómo votar por los artistas nominados

Las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026 iniciaron el 13 de enero y terminarán el lunes 26 de enero. Para participar y darle tu voto a tus artistas favoritos nominados, sigue esta sencilla guía:

1. Ingresa a la página https://www.premiolonuestro.com/vota

2. Las 44 categorías aparecen divididas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana. En cada una verás a los artistas nominados, elige a tu favorito y envía tu voto.

3. Cabe mencionar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.

Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026
Página para votar en Premio Lo Nuestro 2026
Imagen TelevisaUnivision

Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará

Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo NuestroPremio Lo Nuestro 2026

