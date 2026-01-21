Premio Lo Nuestro 2026: Todas las categorías de este año y cómo votar por los artistas nominados
Premio Lo Nuestro 2026 se celebrará el jueves 19 de febrero y ya puedes votar por tus artistas nominados favoritos en la página https://www.premiolonuestro.com/vota
Una de las principales características de Premio Lo Nuestro 2026 es que los fans pueden votar por sus artistas favoritos que estén nominados, para llevarse un galardón a casa el próximo 19 de febrero.
Estas son las 44 categorías que serán premiadas este año, incluyen galardones a artistas, canciones, álbumes, tours y más.
Premio Lo Nuestro 2026: la lista completa de artistas NOMINADOS
Premio Lo Nuestro 2026: las 44 categorías que serán galardonadas este año
Los artistas nominados en Premio Lo Nuestro 2026 compiten en 44 categorías:
- Artista Premio Lo Nuestro Del Año
- Canción Del Año
- Álbum Del Año
- Mejor Combinación Femenina
- Colaboración “Crossover” Del Año
- La Mezcla Perfecta Del Año
- Tour Del Año
- Artista Revelación Del Año Masculino
- Artista Revelación Del Año Femenino
- Mejor Canción de Música Cristiana
- AfroBeat Del Año
- Artista Masculino Del Año - Urbano
- Artista Femenina Del Año - Urbano
- Canción Del Año - Urbano
- Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano
- Colaboración Del Año - Urbano
- Mejor Canción Dembow
- Álbum Del Año - Urbano
- Artista Pop Masculino Del Año
- Artista Pop Femenina Del Año
- Grupo o Dúo Del Año - Pop/Rock
- Canción Del Año - Pop
- Colaboración Del Año - Pop
- Canción Del Año - Pop/Balada
- Álbum Del Año - Pop
- Colaboración Del Año - Pop/Urbano
- Canción Del Año - Pop/Urbano
- Canción Del Año - Pop/Rock
- Mejor “EuroSong” - Pop/Urbano
- Artista Del Año - Tropical
- Canción Del Año - Tropical
- Colaboración Del Año - Tropical
- Álbum Del Año - Tropical
- Artista Masculino Del Año - Música Mexicana
- Artista Femenina Del Año - Música Mexicana
- Grupo o Dúo Del Año - Música Mexicana
- Canción Del Año - Música Mexicana
- Colaboración Del Año - Música Mexicana
- Canción Banda Del Año
- Canción Mariachi/Ranchera Del Año
- Canción Norteña Del Año
- Fusión Música Mexicana Del Año
- Mejor Electro Corrido - Música Mexicana
- Álbum Del Año - Música Mexicana
Algunas categorías cambiaron con respecto al año pasado: se agregó AfroBeat Del Año, Colaboración Del Año - Pop y Canción Del Año - Pop/Rock, y en cuanto a Artista Revelación Del Año Masculino y Femenino incluye cualquier género.
Premio Lo Nuestro 2026: cómo votar por los artistas nominados
Las votaciones en Premio Lo Nuestro 2026 iniciaron el 13 de enero y terminarán el lunes 26 de enero. Para participar y darle tu voto a tus artistas favoritos nominados, sigue esta sencilla guía:
1. Ingresa a la página https://www.premiolonuestro.com/vota
2. Las 44 categorías aparecen divididas en cinco grupos: Categoría General, Categoría Urbano, Categoría Pop, Categoría Tropical y Categoría Música Mexicana. En cada una verás a los artistas nominados, elige a tu favorito y envía tu voto.
3. Cabe mencionar que la votación es gratuita, a excepción de los cargos que se generen por el uso de tu servicio de Internet.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo y en dónde se celebrará
Premio Lo Nuestro 2026, la fiesta de la música latina que honra lo que somos, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de febrero en el Kaseya Center en Miami, Florida.
Premio Lo Nuestro 2026: cuándo, dónde y a qué hora verlo en vivo
Podrás ver en vivo Premio Lo Nuestro 2026 el 19 de febrero a las 7P/6C, a través de la señal de Univision, UNIMÁS, Galavisión y el servicio de streaming ViX.
Thalía, Clarissa Molina y Nadia Ferreira serán las conductoras de Premio Lo Nuestro 2026. Las hermosas y carismáticas hosts serán las encargadas de acompañar al público durante esta gran fiesta de la música latina.
Premio Lo Nuestro 2026: así puedes comprar tus boletos para asistir
Si deseas estar presente en Premio Lo Nuestro 2026 para apoyar a tus artistas favoritos y disfrutar los performances musicales, adquiere tus tickets en la página de Ticketmaster https://www.ticketmaster.com/event/0D00642997BE52DF
Elige la zona que más te guste, así como el número de boletos que quieres. Indica tu método de pago ¡y listo! Nos vemos el próximo 19 de febrero en la fiesta de la música latina que honra lo que somos.